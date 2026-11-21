मकर राशिफल 21 नवंबर 2026: आज बढ़ेगा आत्मविश्वास, मिलेगी सफलता; आर्थिक लाभ के लिए खुद करनी होगी पहल
21 नवंबर 2026 का दिन मकर राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और प्रयास के लिहाज से अच्छा रह सकता है। कामकाज में अपनी पहल से आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता और बच्चों की प्रगति से परिवार को खुशी मिल सकती है।
Capricorn Daily Horoscope 21 November 2026, Aaj Ka Makar Rashifal: मन में बेचैनी रहेगी और आलस भी खींचेगा, फिर भी अपने काम को लेकर भरोसा बढ़ेगा। आज उठाया गया साहसी कदम आपके इरादे को मजबूत करेगा। शुरुआत करने के बाद काम से जुड़ाव बढ़ेगा और अपनी कोशिश का महत्व साफ महसूस होगा। आर्थिक प्रगति अपने प्रयास पर निर्भर रहेगी। बच्चों की पढ़ाई में अच्छी प्रगति होगी और मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए अपना शैक्षिक लक्ष्य पाना आसान रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। दिन में मन की सुस्ती और बढ़ता आत्मविश्वास साथ दिखाई देंगे। किसी काम के बारे में केवल सोचते रहने पर बेचैनी टिकेगी, जबकि अपनी ओर से पहल करने पर दिशा साफ होगी। आज अपने छोटे प्रयास की उपयोगिता कम नहीं लगेगी।
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मकर राशि का करियर राशिफल
काम में आगे बढ़ने के लिए पहल आपकी ओर से होगी। किसी जिम्मेदारी को लेकर साहस दिखाने के बाद दृढ़ता बढ़ेगी। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के तीसरे भाव में रहेगा, जिससे प्रयास को गति मिलेगी और फोन पर बातचीत अच्छी होगी। छोटी यात्राओं के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा। काम से जुड़ी बात शुरू करने में पहले से अधिक भरोसा महसूस होगा। विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ेंगे। पढ़ाई का हिस्सा पूरा होने पर अगले हिस्से के लिए उत्साह मिलेगा। संतान की शैक्षिक प्रगति संतोष देगी और अपेक्षित परिणाम आने के योग हैं। आज उपलब्धि का सबसे मजबूत आधार अपनी कोशिश रहेगी। जिस संपर्क को शुरू करना है, उसके लिए एक तय समय रखें। काम में उठाया गया कदम दिन की दिशा बदलने में मदद करेगा।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में अपने प्रयास की भूमिका सबसे बड़ी रहेगी। आर्थिक प्रगति के लिए की गई मेहनत उपयोगी होने के योग हैं। किसी और के भरोसे बनी योजना की तुलना में अपना काम पूरा करने से स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। कन्या राशि के नौवें भाव में नीच राशि में स्थित शुक्र स्नेह और सुख-सुविधा की चाह बढ़ाएगा, साथ ही शौक पर खर्च की संभावना रखेगा। पसंद की किसी चीज पर ध्यान टिकेगा। अपने लिए या किसी प्रिय व्यक्ति के लिए खर्च करने का मन होगा। आज आमदनी का पक्का आंकड़ा सामने नहीं है, इसलिए खर्च की इच्छा और उपलब्ध रकम के बीच तालमेल अहम रहेगा। शौक के खर्च की सीमा पहले तय करें। आर्थिक संतोष अपने किए काम से जुड़ा रहेगा।
मकर राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। रोजमर्रा की बातों में परिचित सहजता होगी। बच्चों की प्रगति परिवार में संतोष का कारण बनेगी। उनके प्रयास पर चर्चा होगी और अपेक्षित परिणाम की संभावना उम्मीद बढ़ाएगी। भाई-बहनों से फोन पर बातचीत अच्छी होगी। सिंह राशि के आठवें भाव में केतु किसी तनावभरी बात से पीछे हटने और कुछ छोड़ देने का मन देगा। जिस विषय पर पहले देर तक उलझे रहते थे, उससे दूरी बनाने की इच्छा होगी। अपनी बात कहने के बाद चुप बैठना भी आज सहज लग सकता है। चेतावनी यह है कि मन की बेचैनी में जरूरी बातचीत अधूरी छोड़ना भ्रम बढ़ाएगा। अपनी उपलब्धता साफ बता दें। रिश्तों में आज सामान्य साथ और बच्चों की प्रगति सुकून देंगे।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आलस और बेचैनी दिन में परेशान कर सकते हैं। काम करने का भरोसा रहेगा, फिर भी शुरुआत के समय सुस्ती महसूस हो सकती है। मन एक तरफ आगे बढ़ना चाहेगा और दूसरी तरफ आराम की इच्छा रहेगी। यह खिंचाव रोजमर्रा के काम में दिखेगा। अपने प्रयास की दिशा स्पष्ट होने पर मानसिक संतोष बढ़ेगा। सेहत में किसी निश्चित सुधार या परेशानी का अलग संकेत नहीं है। दिन का मुख्य अनुभव ऊर्जा के उतार-चढ़ाव से जुड़ा रहेगा। दिनचर्या में थोड़े विश्राम का स्थान रखें। कोई जरूरी फोन अच्छी तरह हो जाने या पढ़ाई का लक्ष्य पूरा होने पर मन हल्का होगा। शाम तक अपनी ओर से उठाए गए कदम पर भरोसा शुरुआत की तुलना में अधिक रहेगा।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जिस काम की शुरुआत टल रही है, उसका पहला छोटा हिस्सा आज पूरा करें।
क्या न करें- अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश किसी दूसरे की पहल पर न छोड़ें।
कल का राशिफल- कल घर में खुशी और मेलजोल रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। अप्रत्याशित स्रोत से धन और संपत्ति की खरीद में लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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