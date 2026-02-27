मकर राशिफल 27 फरवरी: शादीशुदा महिलाएं पार्टनर पर ना हो हावी, रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से बचें नहीं तो होगा नुकसान
Capricorn Horoscope Today 27 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। जानें आज यानी 27 फरवरी का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?
Capricon Horoscope Today 27 February 2026, Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल: लव लाइफ में आज शांत रहने की कोशिश करें। छोटी-छोटी दिक्कतों को समय रहते सुलझाने की कोशिश करें। रिश्ते में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है लेकिन आप सूझबूझ से चीजें ठीक कर लेंगे। काम के मामले में आज अपने सिद्धांतों से समझौता ना करें। हालांकि विवादों से दूर ही रहें। आपकी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी होगी। पैसों से जुड़े फैसले आज सोच-समझकर लेना ही सही होगा। पैसे और हेल्थ के मामले में आज का दिन फेवर में रहेगा।
मकर 27 फरवरी लव राशिफल
अगर आप सिंगल हैं तो आज प्यार हो सकता है। खुशियां मनाने के लिए आपको कई मौके मिलने वाले हैं। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए उनकी मदद करें। जिन्होंने किसी को प्रपोज किया है और सामने वाले शख्स के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। शादीशुदा महिलाएं अपने पार्टनर पर हावी होने की कोशिश ना करें। ऐसा होगा तो शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आ सकती है।कुछ लोगों के बीच आज ईगो की वजह से विवाद हो सकता है। इन चीजों को समय रहते हुए सुलझा लें।
मकर 27 फरवरी करियर राशिफल
आज मकर राशि वाले लोग नई जिम्मेदारियां स्वीकार करें और क्लाइंट से बात करते समय झिझक ना महसूस करें। हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, पब्लिशिंग, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, टेक्सटाइल, फैशन और कंस्ट्रक्शन की फील्ड से जुड़े लोग आज ज्यादा बिजी रह सकते हैं। जो लोग नौकरी छोड़ने का मन बना रहे हैं, उन्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए। स्टूडेंट्स को अच्थे मार्क्स लाने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। जो लोग नए बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें आज आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
मकर 27 फरवरी मनी राशिफल
मकर राशि वालों के लिए आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप आज प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिन के दूसरे हिस्से में ही करें। बिना सोचे-समझे रिस्की भरे इन्वेस्टमेंट से बचें नहीं तो आपको बड़ा नुकसान भरना पड़ सकता है। ऐसा करने से पहले किसी अनुभवी इंसान से बात करना सही होगा। कुछ लोग दोस्तों से जुड़े पुराने पैसों के मामले सुलझा सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग नए क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं, जिससे इनकम में वृद्धि होगी। आज के दिन उधार लेने या देने से बचें।
मकर 27 फरवरी हेल्थ राशिफल
आज मकर राशि वालों को कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों को चोट लग सकती है। बच्चों का ख्याल रखें क्योंकि आज खेलते समय उन्हें चोट लग सकती है। ऐसे में सावधानी रखनी चाहिए। कुछ लोगों को आज सांस से जुड़ी दिक्कत या एलर्जी की परेशानी हो सकती है। नींद की समस्या हो तो दवाइयों की जगह नेचुरल उपाय अपनाएं, इससे राहत मिलेगी। सोने से पहले अपनी स्क्रीन टाइमिंग कम कर दें। शराब और तंबाकू से दूरी बनाना आपकी हेल्थ के लिए सही रहेगा। पानी अच्छी-खासी मात्रा में पिएं।
