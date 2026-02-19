Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 19 फरवरी: मकर राशि वाले आज प्रेम और करियर में बनाएं संतुलन, मन खुश रखकर मेहनत करने से मिलेगी सफलता

Feb 19, 2026 07:27 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
Capricorn Horoscope Today 19 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। जानें आज यानी 19 फरवरी के दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?

मकर राशिफल 19 फरवरी: मकर राशि वाले आज प्रेम और करियर में बनाएं संतुलन, मन खुश रखकर मेहनत करने से मिलेगी सफलता

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 19 February 2026: आज का दिन मकर राशि वालों के लिए सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन प्रबंधनीय रहेगा। आज भावनाओं और कार्यों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। प्रेम में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, जिन्हें मुस्कुराकर और समझदारी से सुलझाना होगा। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचें। धन और स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान रखें। मन खुश रखने और सकारात्मक रहने से आज का दिन सफल और सुखद बीतेगा। आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल।

प्रेम और रिश्ते: छोटी बातों पर नाराजगी ना लें

आज प्रेम संबंधों में थोड़ी टेंशन या गलतफहमी रह सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से मिलने का योग है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला ना लें। रिलेशनशिप में रहने वाले लोग पार्टनर की हर बात पर शक ना करें। छोटी-छोटी बातों को दिल पर ना लें और मुस्कुराकर सुलझाएं। पार्टनर को खुश रखने के लिए छोटा-सा सरप्राइज या ध्यान देना बहुत असरदार साबित होगा। दोस्त या रिश्तेदार की वजह से भी थोड़ी हलचल हो सकती है, इसलिए शांति बनाए रखें।

करियर और नौकरी: नई जिम्मेदारियां और साजिश से सावधान

आज ऑफिस में नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। हर उम्मीद पूरी करने की कोशिश करें, लेकिन गुस्से पर काबू रखें। आपकी सफलता से कुछ लोग जलन महसूस कर सकते हैं और आपके खिलाफ छोटी-मोटी साजिश रच सकते हैं। यदि आप नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं तो आज इस्तीफा देने का दिन अच्छा है। जॉब पोर्टल अपडेट करें, शाम तक इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं। बिजनेसमैन पार्टनरशिप के मुद्दे सुलझाने में सफल होंगे। धैर्य और मेहनत से काम करें, जल्दबाजी ना करें।

धन और आर्थिक स्थिति: सावधानी से निवेश करें

धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। दोस्तों से पैसे की चर्चा करते समय छोटी समस्या हो सकती है। दिन का दूसरा भाग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए अच्छा रहेगा। दान-पुण्य या चैरिटी में पैसा देने का भी अच्छा समय है। घर की मरम्मत या रेनोवेशन शुरू कर सकते हैं। बिजनेसमैन नए डील साइन करके व्यापार विस्तार के लिए फंड जुटा सकेंगे। अनावश्यक खर्च से बचें और बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: जोड़ों और तनाव पर ध्यान दें

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बुजुर्ग लोगों को नींद न आने की शिकायत और जोड़ों में दर्द हो सकता है। तनाव से बचें और सकारात्मक माहौल में रहें। सुबह योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम करें। शराब और तंबाकू से दूर रहें। छोटी-मोटी परेशानियां जैसे थकान या सिरदर्द हो सकती है, लेकिन गंभीर नहीं। संतुलित आहार और पर्याप्त आराम लें। मन को शांत रखने के लिए ध्यान या म्यूजिक सुनें।

आज का दिन धैर्य और सकारात्मकता का है। मन खुश रखें, छोटी परेशानियों को हंसकर झेलें। प्रेम में समझदारी और करियर में मेहनत से सफलता मिलेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

