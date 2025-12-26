Cancer Horoscope 2026: कर्क राशि वालों को विदेश यात्रा और करियर में तरक्की के योग, जानें कैसा होगा कर्क राशि का 2026

संक्षेप: Cancer Horoscope 2026, Kark Rashi Ka Rashifal : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें कैसा होगा कर्क राशि का 2026 साल।

Cancer Horoscope 2026, कर्क राशिफल 2026: कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 काफी खास रहने वाले हैं। साल की शुरुआत में गुरु आपकी 12वें भाव में स्थित रहेंगे, जो अक्सर अधिक खर्च और विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े काम के योग बनाता है। यात्रा, पढ़ाई या दूर-दराज की योजनाओं पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए बजट साफ और नियंत्रित रखें। 21 मई के बाद गुरु आपकी पहले भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे व्यापक लाभ और मजबूत प्रतिष्ठा मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपके व्यक्तित्व में आए सकारात्मक बदलावों को महसूस करेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लव राशिफल- साल की शुरुआत में विदेश यात्रा या पढ़ाई की योजनाएं आपका ध्यान खींच सकती हैं, इसलिए परिवार और जीवनसाथी को पहले से समझा दें ताकि चिंता न बढ़े। नवमी भाव में शनि होने से सार्वजनिक छवि में कुछ धीमे या असहज पल आ सकते हैं, इसलिए निजी मामलों में परिवार और परंपरा का सम्मान बनाए रखें। 21 मई के बाद, जब बृहस्पति पहली भाव में आएगा, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्तों में सुधार होगा, क्योंकि लोग आपके संतुलित स्वभाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे।

करियर और आर्थिक राशिफल- साल की शुरुआत में बारहवीं भाव में बृहस्पति के कारण विदेश से जुड़े काम या पढ़ाई पर ज़रूरी खर्च हो सकता है, इसलिए पैसों की योजना सावधानी से बनाएं और अचानक बड़े खर्चों से बचें। 21 मई के बाद पहली भाव में बृहस्पति आने से कुल मिलाकर लाभ और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, जो कामकाज में मदद करेगी। मई के बाद बढ़ी हुई प्रतिष्ठा का इस्तेमाल काम में उचित अवसर मांगने के लिए करें, लेकिन दस्तावेज संभालकर रखें और विदेश से जुड़े प्रस्ताव पूरी तरह साफ़ होने तक सावधान रहें।

- अधिक यात्रा, पढ़ाई का दबाव और सार्वजनिक जिम्मेदारियां तनाव बढ़ा सकती हैं, इसलिए नींद का ध्यान रखें और ऊर्जा बनाए रखने के लिए छोटी सैर करें। साधारण आराम और नियमित भोजन पाचन को ठीक रखेंगे और मन को शांत करेंगे। मई के बाद जब बृहस्पति आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा, तो इस शांत समय का उपयोग ज़्यादा आराम करने और छोटे-छोटे नियमित स्वास्थ्य अभ्यास अपनाने में करें।

2026 के अच्छे महीने- कर्क राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, नवंबर शुभ रह सकते हैं।

2026 के खराब महीने - जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अक्तूबर आपके लिए शुभ नहीं कहे जा सकते हैं।

2026 के लिए मंत्र- विदेश या पढ़ाई की योजनाओं के लिए साफ बजट रखें और कमाई का एक हिस्सा बचत में डालें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com