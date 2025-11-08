Hindustan Hindi News
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 से 15 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 से 15 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 9 से 15 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sat, 8 Nov 2025 09:36 PM
डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (9-15 नवंबर 2025) : इस हफ्ते प्यार में बात करते वक्त शब्दों का ध्यान रखें। कोई कठोर बात रिश्ते में दरार डाल सकती है। कामकाज के हिसाब से हफ्ता अच्छा रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा। पैसों को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। जीवन में तरक्की और समृद्धि के संकेत हैं, बस लाइफस्टाइल संतुलित रखें।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार के मामले में कई नए मोड़ आएंगे। हफ्ते के बीच तक किसी का नया रिश्ता शुरू हो सकता है, जो जिंदगी की दिशा बदल देगा। शादीशुदा लोगों को “ईगो क्लैश” से बचना चाहिए, वरना मामूली झगड़ा बढ़ सकता है। अगर जरूरत पड़े तो माता-पिता की सलाह लेकर मामला संभालें। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उन्हें हर दिन बात करके अपनी भावनाएं जरूर शेयर करनी चाहिए। इससे रिश्ता और मजबूत होगा। सिंगल पुरुषों को इस हफ्ते किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है। शादीशुदा महिलाओं को अपने पति के व्यवहार पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ताकि रिश्ते में दूरी न बढ़े। कुल मिलाकर, प्यार में संयम और बातचीत ही इस हफ्ते की सफलता की कुंजी है।

करियर राशिफल: कामकाज में इस हफ्ते काफी एक्टिव रहेंगे। ऑफिस में टारगेट पूरे करने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। वर्कप्लेस पर “ईगो इश्यू” भी आ सकते हैं, इसलिए शांति और समझदारी से बात करना जरूरी है। आईटी सेक्टर या तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्लाइंट साइट या विदेश यात्रा के मौके मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है- खासकर जो कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। नए इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं और सरकारी नौकरी वालों के लिए ट्रांसफर या लोकेशन चेंज के संकेत हैं।

आर्थिक राशिफल: पैसों को लेकर हफ्ता अच्छा रहेगा। कई महिलाओं के लिए हफ्ते की शुरुआत में दान-पुण्य करने का शुभ योग बन रहा है। नौकरीपेशा लोगों को वेतनवृद्धि या बोनस जैसी अच्छी खबर मिल सकती है। कोई पुराना लोन या कर्ज भी इस हफ्ते चुका सकते हैं। भाई-बहन से पैसों को लेकर मदद की बात हो सकती है। मदद करें, लेकिन बड़ी रकम देने से पहले इस बात का आश्वासन ले लें कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए फंडिंग और बिजनेस विस्तार के लिए समय बेहद अनुकूल है। दान करने से इस हफ्ते भाग्य और भी प्रबल होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलें, वरना थकान और तनाव बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। बच्चे खेलते समय हल्की चोट या खरोंच जैसी समस्या का सामना कर सकते हैं। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक या तली चीजों से दूरी रखें। हरी सब्जियां, प्रोटीन और फलों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। थोड़ा योग और मेडिटेशन करने से मन भी शांत रहेगा और शरीर भी फिट रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Yogesh Joshi

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
