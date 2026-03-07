कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से 14 मार्च तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 8 से 14 मार्च तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (8-14 मार्च 2026): इस हफ्ते कर्क राशि के लोगों के लिए समय मिलाजुला रह सकता है। रिश्तों में खुशी के पल बनाने की कोशिश करनी होगी। कामकाज में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन समझदारी से उन्हें संभालने में सफल रहेंगे। पैसों की स्थिति ठीक रह सकती है, लेकिन खर्च और निवेश को लेकर सावधानी जरूरी होगी। सेहत के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है।
कर्क प्रेम राशिफल- रिश्तों में खुलकर बात करना जरूरी
इस हफ्ते प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करना जरूरी रहेगा। अपने मन की बात और भावनाएं बिना झिझक पार्टनर के साथ साझा करें। बेवजह की बहस या पुराने मुद्दों को उठाने से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे रिश्ते में तनाव आ सकता है। पार्टनर आपके साथ ज्यादा समय बिताना चाह सकता है और कुछ लोग इस दौरान साथ में कहीं घूमने की योजना भी बना सकते हैं। सप्ताह का दूसरा हिस्सा शादी से जुड़ा फैसला लेने के लिए अच्छा माना जा सकता है। सिंगल लोगों के जीवन में भी इस समय कोई खास व्यक्ति आ सकता है।
कर्क करियर राशिफल- कामकाज में समझदारी से काम लें
कामकाज के मामले में इस हफ्ते आपका रवैया बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग या टीम वर्क के दौरान अहंकार से बचकर चलना बेहतर होगा। टीम के साथ तालमेल बनाकर काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, वे इस दौरान नई जगहों पर आवेदन कर सकते हैं। कुछ लोगों को फ्रीलांस काम का मौका भी मिल सकता है, जिससे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फैशन या निर्माण से जुड़े कामों में अच्छा लाभ मिल सकता है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत भी हैं।
कर्क आर्थिक राशिफल- आर्थिक स्थिति संतुलित रह सकती है
इस हफ्ते आर्थिक मामलों में स्थिति ठीक रहने के संकेत हैं। सप्ताह की शुरुआत में कुछ लोग वाहन या संपत्ति खरीदने का विचार बना सकते हैं। शेयर बाजार या अन्य निवेश से जुड़े फैसले भी सोच-समझकर लिए जा सकते हैं। कुछ महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि परिवार में संपत्ति को लेकर किसी तरह की बहस या विवाद भी हो सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों को निवेशकों या प्रमोटरों से आर्थिक सहयोग मिलने के संकेत हैं।
कर्क स्वास्थ्य राशिफल- सेहत पर खास ध्यान दें
सेहत के मामले में इस हफ्ते थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत होगी। जिन लोगों को पहले से लीवर या किडनी से जुड़ी समस्या है, उन्हें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। कुछ लोगों को हड्डियों से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है, खासकर सप्ताह के अंत में। बुजुर्ग लोगों के लिए हेल्थ चेकअप करवाना फायदेमंद हो सकता है। भारी सामान उठाते समय भी सावधानी बरतना जरूरी रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि