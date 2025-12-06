Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Cancer Weekly Horoscope kark Rashi ka Sapthaik Rashifal 7-13 December 2025 future predictions
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 7 से 13 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 7 से 13 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 06, 2025 08:08 pm IST डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (7-13 दिसंबर 2025) : इस हफ्ते आपको रिश्ते में चल रही परेशानियों को शांत तरीके से संभालना होगा। प्यार में रचनात्मकता लाएं और चीजों को नए अंदाज में देखने की कोशिश करें। काम में आपकी प्रतिबद्धता आपको टाइट डेडलाइंस को पूरा करने में मदद करेगी। सेहत इस हफ्ते सामान्य से अच्छी रहेगी। रिश्ते की समस्याओं को सकारात्मक सोच के साथ हल करें और ऑफिस में आने वाली चुनौतियों को समझदारी से निपटाएं। इस हफ्ते आपकी सेहत और आर्थिक स्थिति दोनों मजबूत रहेंगी।

लव राशिफल: इस हफ्ते अपने पार्टनर को महत्व दें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा। रिश्ते में बातचीत बहुत जरूरी है। जो लोग नए रिश्ते में हैं, वे साथ में कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। महिलाओं को इस हफ्ते प्यार में कुछ छोटी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। सिंगल लोग किसी खास इंसान से मिल सकते हैं और प्रपोजल मंजूर होने की संभावना भी है। जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर है, वे इस हफ्ते समस्याओं को समझदारी से सुलझाकर रिश्ता और मजबूत बना सकते हैं। कई प्रेम संबंध शादी की ओर बढ़ेंगे और हफ्ते का दूसरा भाग सगाई के लिए भी शुभ दिख रहा है।

करियर राशिफल: काम में ध्यान लगाकर चलें और क्लाइंट्स को संतुष्ट रखने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन स्किल्स का सही इस्तेमाल करने से छोटी-छोटी दिक्कतें आसानी से सुलझ जाएंगी और मैनेजमेंट भी खुश रहेगा। धैर्य रखें और किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो यह दिखाएंगी कि ऑफिस में आपका भरोसा बढ़ रहा है। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। व्यापार करने वालों के लिए यह हफ्ता विस्तार का है। आप नए क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं और बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: पैसा इस हफ्ते आपका साथ देगा। आप घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। कुछ पुराने बकाया भी आखिरकार क्लियर हो जाएंगे। निवेश के लिए हफ्ता अच्छा है। स्टॉक मार्केट, ट्रेड या कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस आप सोच सकते हैं। किसी फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी के साथ मिलकर निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोग इस हफ्ते व्यापार बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंड्स भी जुटा पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते सेहत थोड़ी संवेदनशील रह सकती है। दिल या छाती से जुड़ी हल्की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए किसी भी भारी चीज को उठाते समय सावधानी बरतें। कुछ लोगों को चोट या खरोंच लग सकती है और बच्चों को खेलते समय ध्यान रखना चाहिए। शाम को परिवार के साथ समय बिताएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाते समय खास सावधानी रखनी चाहिए। सुबह हल्का व्यायाम और योग करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं।
