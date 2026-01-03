Hindustan Hindi News
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 4 से 10 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Jan 03, 2026 09:24 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (4-10 जनवरी 2026) : इस हफ्ते रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे लेकिन लगातार बदलाव देखने को मिलेंगे। अपने दिल की बातों पर भरोसा रखें, मीठे और सधे हुए शब्दों में बात करें और आराम व स्थिर प्रगति की ओर छोटे-छोटे कदम बढ़ाते रहें। इस समय आपकी भावनात्मक समझ पहले से साफ़ रहेगी, जिससे आप शांत दिमाग से फैसले ले पाएंगे। घर के छोटे काम, खुलकर की गई ईमानदार बातचीत और भविष्य को लेकर हल्की-सी प्लानिंग आपको सुरक्षा का एहसास देगी। धीरे-धीरे किया गया प्रयास और सही सीमाएं तय करना भरोसेमंद नतीजे देगा। धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने पर भरोसा रखें और परिवार व करीबी दोस्तों के साथ छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं।

कर्क राशि का लव राशिफल: इस हफ्ते दिल नरम और सच्चा रहेगा। छोटी-छोटी बातचीत किसी अपने के साथ समझ को और गहरा करेगी। बिना दबाव के अपनी उम्मीदें साफ़ रखें और सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी दोस्ताना मुलाकात या मैसेज से किसी अच्छे इंसान की तरफ़ से रुचि दिख सकती है। फैसलों में जल्दबाज़ी न करें और अपनी रफ्तार का सम्मान करें। थोड़ा-सा ध्यान, नियमित अपनापन और साथ मिलकर किए गए छोटे काम रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। साथ बिताए गए पलों की कद्र करें और खुलकर धन्यवाद कहना न भूलें।

कर्क राशि का करियर राशिफल: कामकाज में लगातार ध्यान रखने से साफ प्रगति दिखेगी। एक समय में एक ज़रूरी काम निपटाएं और अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित रखें, इससे तनाव कम होगा। सहकर्मियों से साफ और शांत बातचीत छोटे मसलों को बढ़ने से पहले ही सुलझा देगी। अगर आप कोई व्यवहारिक आइडिया साझा करते हैं, तो उसे आराम से समझाएं—समर्थन मिलने की संभावना है। खुद पर ज्यादा काम का बोझ न डालें और अपने समय की कद्र करें। छोटे ब्रेक लेकर खुद को रिचार्ज करें। आपकी शांत और भरोसेमंद मेहनत से पहचान मिल सकती है। धीरे-धीरे लेकिन पक्के फायदे मिलेंगे।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में यह हफ्ता सावधानी और सोच-समझकर कदम उठाने का है। बिल और रोज़मर्रा के खर्चों पर नज़र डालें और बचत के आसान तरीके ढूंढें। जब तक बहुत जरूरी न हो, बड़ी खरीदारी से बचें। एक छोटा-सा बचत लक्ष्य तय करें और उसी पर टिके रहें- लगातार प्रयास ज्यादा मायने रखेगा। अगर कर्ज या साझा खर्चों की बात है, तो साफ और शांति से बात करके मामला सुलझाएं। सही बजट और छोटे बदलाव आपको आर्थिक तौर पर सुकून और स्थिरता देंगे।

कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत ठीक रहेगी, बस रोज की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। समय पर सोने की कोशिश करें और हल्की गतिविधियां जैसे टहलना या हल्का स्ट्रेच करना फायदेमंद रहेगा। पानी भरपूर पिएं, सादा और पौष्टिक शाकाहारी भोजन लें और बीच-बीच में छोटा ब्रेक लेकर तनाव कम करें। गहरी सांसें लेना या थोड़ी देर ध्यान करना मन को शांत रखेगा और ऊर्जा संतुलित करेगा। अगर थकान महसूस हो, तो रफ्तार धीमी रखें और ज़रूरत पड़े तो मदद मांगने में संकोच न करें। छोटी लेकिन नियमित आदतें इस हफ्ते शरीर और मन दोनों को संतुलित रखेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
