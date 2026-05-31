कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 मई से 6 जून तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 31 मई से 6 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (31 मई- 6 जून 2026): कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रह सकता है। हफ्ते की शुरुआत में कुछ कामों को लेकर भागदौड़ बनी रह सकती है। कई दिनों से जो काम टल रहे थे, उन्हें पूरा करने का मौका मिल सकता है। हालांकि बीच-बीच में मन थोड़ा परेशान भी रह सकता है। हर बात को लेकर ज्यादा सोचने की आदत इस सप्ताह आपको थका सकती है। इसलिए जितना जरूरी हो, उतना ही सोचें और बाकी चीजों को समय पर छोड़ दें।
कर्क राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में सप्ताह ठीक कहा जा सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑफिस में किसी काम को लेकर आपकी राय भी ली जा सकती है। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो कोशिश जारी रखें, जल्द अच्छे मौके मिल सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए भी सप्ताह सामान्य रहेगा। पुराने ग्राहकों से काम मिलने के योग हैं। किसी नए सौदे में जल्दबाजी न करें।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों को लेकर स्थिति संतुलित रह सकती है। कमाई होती रहेगी, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। घर की जरूरतों पर पैसा खर्च हो सकता है। कुछ लोग वाहन, घर या परिवार से जुड़ी किसी चीज पर खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह जितना जरूरी हो, उतना ही खर्च करना बेहतर रहेगा। बचत पर ध्यान देंगे तो आगे राहत महसूस होगी।
कर्क राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों में यह सप्ताह अच्छा रह सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो बातचीत के जरिए मामला सुलझ सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे अपनी बात कहने की सोच सकते हैं। हालांकि किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि का पारिवारिक जीवन
परिवार के साथ समय अच्छा बीत सकता है। घर के लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी रिश्तेदार के घर आने या उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सप्ताह के आखिर में परिवार के साथ बैठकर समय बिताने का मौका मिलेगा।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में यह सप्ताह सामान्य रह सकता है। काम की वजह से थकान महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को नींद पूरी न होने की वजह से भी परेशानी हो सकती है। समय पर खाना खाने और आराम करने की कोशिश करें। बाहर का ज्यादा तला-भुना खाना खाने से बचें। सुबह या शाम थोड़ी देर टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा।
सप्ताह की सलाह
इस सप्ताह हर बात को अपने ऊपर लेने से बचें। कुछ चीजें समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं। अपने काम पर ध्यान रखें और बेवजह की बातों में समय खराब न करें। यही आपके लिए बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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