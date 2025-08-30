Cancer Weekly Horoscope kark Rashi ka Sapthaik Rashifal 31 August- 6 September 2025 future predictions कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Cancer Weekly Horoscope kark Rashi ka Sapthaik Rashifal 31 August- 6 September 2025 future predictions

कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 10:48 PM
share Share
Follow Us on
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (31 अगस्त- 6 सितंबर 2025) : आज हैप्पी लव रिलेशनशिप की तरफ ध्यान दें। कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रोफेशनल रिजल्ट दें। इस सप्ताह धन आगमन होगा। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी इस सप्ताह नहीं रहेगी। लवर के साथ सुखद पल बिताएं। कार्य में अधिक समय व्यतीत करें। आर्थिक रूप से अच्छे रहेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा है।

लव राशिफल- बातचीत के दौरान समझदार बने रहें और प्रेमी को उसका स्पेश जरूर दें। आप लवर को गिफ्ट्स देकर सरप्राइज दे सकते हैं। पुरानी बातों को न लाएं। सप्ताह का दूसरा भाग शादी के बारे में विचार करने के लिए भी अच्छा है। सिंगल महिलाओं को किसी पार्टी में या ऑफिस के किसी कार्यक्रम के दौरान प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा जातक बाहर किसी भी रोमांटिक अफेयर से दूर रहें। इसका आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है।

करियर राशिफल- ऑफिस मीटिंग में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन आप इन समस्याओं से पार पा लेंगे। अगर आप कोई नया ऑफिस जॅाइन किया है तो यह सप्ताह आपके लिए चुनौतियों से भरा रह सकता है। ज्वेलर्स, शिक्षाविद, कारीगर, आईटी से जुड़े लोगों और बिजनेस डेवलपर्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा लेकिन आसपास की कड़ी प्रतिस्पर्धा से सावधान रहें। जिन व्यापारियों के इस समय धन को लेकर बड़े प्लान हैं वो अपने लक्ष्यों को लेकर सावधान रहें। कुछ व्यापारियों की अधिकारियों के साथ समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि इन समस्याओं को तुरंत सुलझा भी लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय?

आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। जिस वजह से आप महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले लेने में सक्षम होंगे। सप्ताह के मध्य में आप गाड़ी भी ले सकते हैं। सप्ताह का पहला भाग नया घर लेने के लिए भी अच्छा है। कुछ महिलाएं दोस्तों से चल रहे आर्थिक विवाद को सुलझा लेंगी। आज आपको पुराने कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। व्यापारी भी प्रमोटर्स के माध्यम से फंड जुटाने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल- आपको लाइफस्टाइल में ध्यान देना चाहिए। आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए और फैट, ऑयली चीजों को डाइट से बाहर कर देना चाहिए। महिलाओं को पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और बच्चों को वायरल फीवर हो सकता है। वायरल फीवर की वजह से बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ सकती है। गर्भवती महिलाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स से दूर रहना चाहिए। ये सप्ताह शराब और तंबाकू छोड़ने के लिए भी अच्छा है।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय? पढ़ें राशिफल

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)