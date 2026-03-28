कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (29 मार्च- 4 अप्रैल 2026): कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता कुल मिलाकर ठीक रहेगा। प्यार और काम दोनों जगह चीजें संभली रहेंगी, बस छोटी-छोटी बातों को ज्यादा बढ़ने न दें। ऑफिस में मेहनत जारी रखनी होगी, तभी फायदा मिलेगा। पैसों के मामले में स्थिति अच्छी दिख रही है, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
आगे पढ़ें कर्क राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
कर्क राशि का लव राशिफल- रिश्तों के मामले में यह हफ्ता ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा खुलकर बात करनी होगी। जो मन में है, उसे छुपाने से गलतफहमी बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ समय बिताएं और अपनी बात साफ तरीके से रखें। एक बात का ध्यान रखें कि किसी दोस्त या रिश्तेदार को अपने रिश्ते के बीच में न आने दें, वरना बात बिगड़ सकती है। कुछ लोगों के रिश्ते इस हफ्ते शादी तक भी पहुंच सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए भी समय अच्छा है, कोई नया व्यक्ति जिंदगी में आ सकता है। हालांकि, कुछ लोगों के जीवन में पुराना प्यार भी वापस आ सकता है। इससे खुशी तो मिलेगी, लेकिन शादीशुदा लोगों को इस मामले में सावधान रहना होगा, नहीं तो घर का माहौल खराब हो सकता है।
कर्क राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में यह हफ्ता व्यस्त रहने वाला है। आपको अपने काम की जिम्मेदारी ठीक से निभानी होगी। कई लोगों को नई जगह या विदेश में काम करने का मौका मिल सकता है, खासकर आईटी, हेल्थ, होटल या एविएशन से जुड़े लोगों को। मीडिया, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और लीगल फील्ड वालों का शेड्यूल टाइट रहेगा। कुछ लोग नौकरी बदलने का भी फैसला ले सकते हैं। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो हफ्ते की शुरुआत अच्छा समय है। अपने काम में लापरवाही न करें, वरना मौके हाथ से निकल सकते हैं।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल- आर्थिक स्थिति इस हफ्ते अच्छी रहेगी। पैसे की आवक बनी रहेगी, जिससे राहत मिलेगी। आप किसी दोस्त या भाई-बहन की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है और उस पर खर्च भी होगा। कुछ लोग शेयर बाजार में निवेश करने का सोच सकते हैं, जिसमें फायदा मिल सकता है, लेकिन सोच-समझकर कदम उठाएं। हफ्ते के दूसरे हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर का फर्नीचर खरीदने का योग है। कुछ लोग गाड़ी लेने का भी प्लान बना सकते हैं।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के मामले में इस हफ्ते थोड़ी सावधानी जरूरी है। भारी सामान उठाते समय छाती या शरीर में दर्द हो सकता है। खानपान पर ध्यान देना जरूरी है, खासकर जिन लोगों को शुगर की समस्या है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो एडवेंचर एक्टिविटी करते समय सावधान रहें। रोज थोड़ा समय एक्सरसाइज और योग के लिए निकालें, इससे फायदा मिलेगा। घर के बड़े लोगों को हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। खेल-कूद करने वालों को भी छोटी चोट लगने का डर रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट