कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Weekly Horoscope kark Rashi ka Sapthaik Rashifal 28 September- 4 october 2025 कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय?
Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 27 Sep 2025 09:22 PM
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (28 सितंबर- 4 अक्टूबर 2025) : इस हफ्ते प्यार को लगातार बनाए रखें, इससे लव अफेयर मजबूत रहेगा। प्रोफेशनल कामों की जिम्मेदारी पूरी करें। जीवन में समृद्धि और प्रगति बनी रहेगी। प्यार के मामले में अच्छे पल आएंगे। साथ ही प्रोफेशनल ड्यूटीज भी समय पर पूरी करना जरूरी है। समृद्धि बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य के मामूली इश्यूज हो सकते हैं।

लव राशिफल: लव अफेयर में सुखद पलों का अनुभव करेंगे। हफ्ते के दूसरे भाग में इस बारे में पैरेंट्स से बात करना अच्छा रहेगा। पुराने छोटे-मोटे विवाद सुलझेंगे। कुछ महिलाएं अपने एक्स-लवर से भी मिल सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह मौजूदा रिलेशनशिप को नुकसान न पहुँचाए। नए लव पार्टनर मिलने की संभावना बढ़ रही है और रिलेशनशिप और मजबूत होगी। इगो से दूर रहो। कुछ प्रेम संबंध सीनियर्स की सहमति से शादी में बदल सकते हैं।

करियर राशिफल: टीम मीटिंग्स में सुझाव देते समय सावधान रहो। इगो से जुड़े मुद्दे आ सकते हैं और तुम्हें अतिरिक्त घंटे काम करने पड़ सकते हैं। बिज़नेस में लापरवाही से जोखिम हो सकता है, इसलिए निवेशों में सतर्क रहो। जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू कॉल्स मिलेंगे। कुछ महिलाएँ पहली जॉब पाने में सफल होंगी। हफ्ते का दूसरा भाग उन छात्रों के लिए अच्छा है जो विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं।

आर्थिक राशिफल: आपको धन लाभ होगा। वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं। सप्ताह के पहले भाग में कोई दोस्त आर्थिक मदद मांग सकता है। नई प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर मिलेगा। कुछ सीनियर्स घर में किसी समारोह पर खर्च करने को कह सकते हैं। बिजनेसमेन प्रमोटर्स के जरिए फंड्स जुटाने में सफल होंगे और पेंडिंग ड्यूज भी क्लियर होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य संबंधी मामूली समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन रूटीन लाइफ प्रभावित नहीं होगी। कुछ महिलाएं माइग्रेन या बैक पेन की शिकायत कर सकती हैं। हफ्ते के दूसरे भाग में सीढ़ियां चढ़ते या बस में चढ़ते समय सावधान रहें। एडवेंचर स्पोर्ट्स से बचें और नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। जिनको शुगर या लंग संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा।

