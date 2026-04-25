कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 अप्रैल से 2 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 26 अप्रैल से 2 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (26 अप्रैल- 2 मई 2026): इस हफ्ते लोग आपसे ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। कोई सलाह मांगेगा, कोई मदद, तो कोई बस चाहता रहेगा कि आप समझ जाएं बिना बोले। आपकी आदत भी ऐसी है कि आप बिना मना किए सबके लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हर बार खुद को थकाकर दूसरों का बोझ उठाना जरूरी नहीं है।

हफ्ते की शुरुआत में ही समझ आ सकता है कि कौन साफ बोल रहा है और कौन बिना कहे उम्मीद कर रहा है। दोनों में फर्क समझना जरूरी है। बीच के दिनों में अगर आप हल्की-सी सीमा बना लेते हैं—जैसे हर बात में तुरंत शामिल न होना- तो आपका मूड बेहतर रहेगा। इससे आप दूर नहीं होंगे, बस खुद को संभाल पाएंगे।

हफ्ते के आखिर में आपका ध्यान फिर अपने ऊपर आएगा- खुशी, शौक, प्यार और मन की चीजों पर। यही इस हफ्ते की सबसे अच्छी बात है। जब आप खुद को थोड़ा स्पेस देंगे, तो मन हल्का लगेगा और आप भी बेहतर महसूस करेंगे।

आगे पढ़ें, कर्क राशि का साप्ताहिक लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

कर्क राशि का साप्ताहिक लव राशिफल इस हफ्ते दिल की बातें धीरे-धीरे सामने आएंगी। अगर आप रिलेशन में हैं तो आपको लग सकता है कि आप ज्यादा समझ रहे हैं, लेकिन अपनी जरूरतें नहीं बता रहे। सीधी और आसान भाषा में अपनी बात कहें। इससे लड़ाई नहीं होगी, बल्कि राहत मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा इंसान अच्छा लग सकता है जो पहले से जाना-पहचाना लगे। लेकिन सिर्फ अपनापन ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ा समय दें। रिश्ते तब बेहतर चलते हैं जब आप हर चुप्पी को खुद ठीक करने की कोशिश नहीं करते।

कर्क राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल काम में लोग आप पर भरोसा करेंगे, इसलिए जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि मदद करते-करते खुद पर ज्यादा काम न ले लें। अगर आप नौकरी में हैं तो साफ बोलें कि आप कितना काम संभाल सकते हैं। बिजनेस में हैं तो भावनाओं से हटकर फैसला लें। हर रिश्ता काम में जरूरी नहीं होता। स्टूडेंट्स घर के माहौल की वजह से ध्यान भटका सकते हैं, इसलिए छोटा-छोटा टारगेट बनाकर पढ़ें। जब आप खुद को संभालेंगे, तो काम भी बेहतर होगा।

कर्क राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल इस हफ्ते घर, परिवार या जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। मन करेगा कि किसी की मदद तुरंत कर दी जाए, लेकिन हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है। पैसों के मामले में साफ रहना जरूरी है। अगर कोई निवेश या साझा खर्च की बात हो तो बिना सोचे-समझे फैसला न लें। जरूरी है कि आप मदद करें, लेकिन खुद पर बोझ न लें।

कर्क राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल इस हफ्ते मानसिक थकान ज्यादा महसूस हो सकती है। शरीर से ज्यादा मन थक सकता है। नींद ठीक से न आना, छाती में भारीपन या भूख का उतार-चढ़ाव हो सकता है। थोड़ा रुकना जरूरी है।गर्म खाना खाएं, पानी पिएं और देर रात तक बात करने से बचें। जब आप खुद को आराम देंगे, तभी शरीर और मन दोनों ठीक रहेंगे।

कर्क राशि वालों के लिए सलाह- हर किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं है। अपनी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितनी दूसरों की।