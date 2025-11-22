Hindustan Hindi News
Cancer Weekly Horoscope kark Rashi ka Sapthaik Rashifal 23-29 november 2025
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 से 29 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 से 29 नवंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 23 से 29 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Sat, 22 Nov 2025 09:08 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (23-29 नवंबर 2025) : इस हफ्ते कर्क राशि वालों के लिए माहौल शांत रहेगा। दिमाग में स्पष्टता आएगी और परिवार का साथ मन में सुरक्षा देगा। लोगों से बात करने का तरीका सुधरेगा, जिससे पुराने छोटे मुद्दे भी आराम से सुलझ जाएंगे। कामकाज भी स्थिर रफ्तार में आगे बढ़ेगा। एक-एक कदम लेकर चलेंगे तो सब समय पर पूरा होता जाएगा। पैसों के मामले में हल्का-सा फायदा दिखेगा, लेकिन फैसले सोच-समझकर लेने होंगे। स्वास्थ्य भी धीरे-धीरे बेहतर होगा। थोड़ा आराम, हल्की वॉक और सरल दिनचर्या स्वस्थ रहने में मदद करेगी।

लव राशिफल: इस हफ्ते दिल शांत और खुला रहेगा। छोटे-छोटे प्यार भरे काम- जैसे हालचाल पूछना, ध्यान देना, मदद करना-रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी सामुदायिक कार्यक्रम या किसी समझदार दोस्त के माध्यम से कोई अच्छा और सधा हुआ व्यक्ति मिल सकता है। रिश्ते में हैं तो नरमी से बात करना और ध्यान से सुनना बहुत काम आएगा।परिवार का स्नेह भी छोटी-छोटी चोटों को भर देगा। जल्दी में बड़े वादे न करें। छोटे प्लान, छोटी खुशियां और हल्की बातचीत ही भरोसा बढ़ाएगी। साथ-साथ किए गए छोटे काम (जैसे घर के काम) रिश्ते को और मजबूत कर देंगे।

करियर राशिफल: काम की रफ्तार इस हफ्ते पूरी तरह संभालने लायक रहेगी। एक समय में एक ही काम करें। इससे तनाव नहीं होगा और काम पूरा होगा। किसी सहकर्मी या वरिष्ठ की ओर से कोई सीधी और उपयोगी सलाह मिल सकती है, जो आपके प्लान को बेहतर बना देगी। इस समय बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं, बल्कि पुराने कामों में सुधार करना ज्यादा ठीक रहेगा।जो छोटे-छोटे काम सीनियर की नजर में आपकी छवि मजबूत करेंगे। साफ नोट्स और छोटी-छोटी चेकलिस्ट बनाए रखें। इससे काम बिना उलझन के चलेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन सावधानी जरूरी है। रूटीन काम से हल्का-सा फायदा हो सकता है या बचत की वजह से मन हल्का रहेगा। जोखिम वाले फैसलों या बड़े खर्चों से अभी बचकर रहें। किसी भी दस्तावेज या कागज पर साइन करने से पहले दो बार पढ़ें और परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य से बात करें। महीने के छोटे-छोटे खर्च-जैसे सब्सक्रिप्शन, मोबाइल बिल, छोटी खरीदारी-इनमें कटौती की संभावना दिखेगी। अगर कोई बिल लंबित है तो धीरे-धीरे चुकाने की योजना बना लें। धीमी और सोचकर की गई बचत आगे चलकर आपको लाभ देगी।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य शांत और नियंत्रण में रहेगा, बशर्ते आप दिनचर्या हल्की और आसान रखें। नींद पूरी लें और रोज थोड़ा टहलें। इससे मूड और पाचन दोनों बेहतर होंगे। पानी ज्यादा पिएं और घर का सादा भोजन खाएं। भारी मसालों, तले-भुने खाने और देर रात के स्नैक्स से दूरी रखें।काम के तनाव के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें। गहरी सांस या हल्की स्ट्रेचिंग काफी राहत देगी। अगर कोई पुरानी तकलीफ परेशान कर रही है तो एक चेकअप करा लें। आराम और संतुलित आदतें इस हफ्ते आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगी और मन को शांत रखेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
