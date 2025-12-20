Hindustan Hindi News
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 27 दिसंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 21 से 27 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 20, 2025 09:17 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (21-27 दिसंबर 2025) : इस हफ्ते आप शांत और धैर्यवान बने रहेंगे। घर-परिवार के मामलों को प्यार और समझदारी से संभालना होगा। इस सप्ताह छोटी-छोटी परेशानियां खुद ही सुलझती जाएंगी। रोजमर्रा की साधारण दिनचर्या में ही आपको सुकून मिलेगा और आत्मविश्वास बना रहेगा। इस सप्ताह कर्क राशि वालों को सफलता मिलने के योग हैं। काम ठीक से करने से आपके छोटे काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। रिलेशनशिप में प्रेम से बात करने से अपनापन बढ़ेगा। नौकरी या काम में ध्यान लगाकर काम करने से अधूरे काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। धन के मामले में सोच-समझकर फैसले लेने से स्थिति अच्छी हो जाएगी। नींद पर्यापत मात्रा में लेने से और रोजाना सैर करने से आप स्वस्थ रहेंगे।

लव राशिफल: इस हफ्ते बातचीत से आपका रिश्ता मजबूत होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो प्यार से बात करें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे काम और केयर प्रेमी को खास महसूस कराएगी। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें परिवार या किसी सामाजिक कार्यक्रम में कोई अच्छा इंसान दिख सकता है। जल्दबाजी न करें, भरोसा धीरे-धीरे बनने दें। अपनों के साथ समय बिताएं और अपने संस्कारों के अनुसार कोई छोटा सा शुभ काम करें। प्यार भरा व्यवहार रिश्ते में शांति और खुशी लाएगा।

करियर राशिफल: कार्यक्षेत्र में योजना बनाकर काम करें और धीरे-धीरे आगे बढ़ना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपकी बारीकियों पर ध्यान देने की आदत टीम और सीनियर्स को पसंद आएगी। एक समय में एक ही काम करें, इससे तनाव कम होगा। काम अधिक होने पर मदद मांगने में झिझक न करें। भरोसेमंद साथियों से संपर्क रखने से कोई अच्छा मौका मिल सकता है। समय का ध्यान रखें और बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें, इससे गलतियां नहीं होंगी और मन भी हल्का रहेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में सोच-समझकर किए गए फैसले आपको फायदा देंगे। रोज के खर्च पर नजर रखें और फिलहाल बड़े या जोखिम भरे खर्च से बचें। हर कमाई से थोड़ा-थोड़ा बचाने की आदत डालें। अगर कोई बिल या पैसा देना हो तो समय पर निपटा दें, वरना बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी बड़े फैसले से पहले घर के बड़े लोगों से सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई अतिरिक्त काम कर सकते हैं जिससे धन लाभ हो। धैर्य रखें, धीरे-धीरे की गई बचत आगे चलकर आपको बड़ी राहत देगी।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में सुधार आएगा, बस रोज की अच्छी आदतों पर ध्यान दें। रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश करें और सुबह थोड़ी पैदल चाल या हल्की एक्सरसाइज करें। खूब पानी पिएं और सादा, हल्का शाकाहारी खाना लें। तनाव बढ़े तो कुछ देर गहरी सांस लें, मन शांत होगा। अगर पुराना दर्द परेशान करे तो गर्म सिकाई और आराम फायदेमंद रहेगा। शाम के समय ज्यादा चाय-कॉफी से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
