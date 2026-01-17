Hindustan Hindi News
Cancer Weekly Horoscope kark Rashi ka Sapthaik Rashifal 18-24 January 2026 future predictions
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 से 24 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 से 24 जनवरी तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 18 से 24 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Jan 17, 2026 09:57 pm IST Yogesh Joshi
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (18-24 जनवरी 2026): लव लाइफ में खुशियां बनाए रखें और जो भी पुराने मुद्दे हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ में नए मौके मिलेंगे, जहां आप अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे। जीवन में समृद्धि के योग हैं। लव लाइफ को बहस से दूर रखें और पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएं। पैसों का सही इस्तेमाल समझदारी भरे निवेश में करें और पूरे हफ्ते हेल्दी डाइट का ध्यान रखें। करियर में भी सफलता मिलने के संकेत हैं।

कर्क राशि का लव राशिफल- रिश्ते में छोटी-छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। कुछ लोग एक्स-पार्टनर के साथ पुराने मसले सुलझा सकते हैं, जिससे पुराना रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। इस हफ्ते रोमांटिक ट्रिप का प्लान बन सकता है, जो खासतौर पर नए रिश्तों के लिए एक-दूसरे को समझने में मदद करेगा। शादीशुदा महिलाओं को अपने वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतनी चाहिए। सिंगल लोग हफ्ते के दूसरे हिस्से में अपने क्रश के सामने अपने दिल की बात कह सकते हैं।

कर्क राशि का करियर राशिफल- करियर पर पूरा फोकस रखें। काम में कुछ छोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सुलझाकर अपनी मेहनत और जिम्मेदारी साबित करेंगे। नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, जिनमें पूरा ध्यान देना होगा और जरूरत पड़ने पर ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। बैंकिंग, आईटी, अकाउंटिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े लोगों का शेड्यूल काफी टाइट रहेगा। मीडिया, लीगल और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को नए मौके मिल सकते हैं। प्रमोशन और इन्क्रीमेंट के योग भी बन रहे हैं। विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल- जीवन में समृद्धि बनी रहेगी, जिससे आप पैसों से जुड़े अहम फैसले ले पाएंगे। घूमने का प्लान बन सकता है या घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कानूनी मामले में जीत मिल सकती है, हालांकि इससे कुछ रिश्तेदार नाराज हो सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पैसों से जुड़े पुराने मसले सुलझाने के लिए यह समय अच्छा है। बच्चों की पढ़ाई पर भी खर्च हो सकता है।

कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत ठीक रहेगी, लेकिन सांस से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को पहले से दिल से जुड़ी कोई समस्या रही है, उन्हें हफ्ते के दूसरे हिस्से में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ महिलाएं हफ्ते की शुरुआत में वायरल फीवर और सांस की दिक्कत से राहत महसूस करेंगी। खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और मानसिक संतुलन के लिए योग जरूर करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
