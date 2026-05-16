कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 से 23 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 17 से 23 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (17- 23 मई 2026): यह सप्ताह आपके लिए ठीक रहने वाला है। शुरुआत में मन हल्का और अच्छा महसूस होगा। कुछ काम जो लंबे समय से अटके थे, उनमें भी धीरे-धीरे आगे बढ़ने के संकेत हैं। घर के लोगों का साथ मिलेगा और परिवार में माहौल सामान्य बना रहेगा। बीच के दिनों में खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, जिस वजह से मन में चिंता भी रहेगी, लेकिन बाद में स्थिति संभल जाएगी। इस दौरान किसी बात को लेकर ज्यादा तनाव लेने से बचना होगा।

कर्क राशि का लव राशिफल प्रेम संबंधों में इस सप्ताह अच्छा समय रहेगा। पार्टनर के साथ पहले से बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। अगर किसी बात को लेकर दूरी चल रही थी तो बातचीत से मामला ठीक हो सकता है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा। घर का माहौल शांत रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। बच्चों की तरफ से भी राहत देने वाली कोई बात सुनने को मिल सकती है। इस दौरान रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।

कर्क राशि का करियर राशिफल कामकाज के मामले में यह सप्ताह मेहनत वाला रहेगा। नौकरी करने वालों को ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम संभालना पड़ सकता है। हालांकि मेहनत का फायदा भी मिलेगा। आपके काम को नोटिस किया जाएगा। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा मौका मिल सकता है। युवाओं के लिए भी समय ठीक रहेगा। इस दौरान अपने काम को लेकर लापरवाही न करें।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल बिजनेस करने वालों के लिए यह सप्ताह धीरे-धीरे फायदा देने वाला रहेगा। व्यापार में पहले से सुधार देखने को मिलेगा। नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं। कमाई के नए रास्ते खुलने के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। किसी जरूरी काम में पैसा लग सकता है। इस दौरान किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचना होगा। सोच-समझकर किया गया काम आगे फायदा देगा।

कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत के मामले में यह सप्ताह पहले से राहत देने वाला रहेगा। पुरानी परेशानी में आराम मिल सकता है। हालांकि बीच के दिनों में काम और जिम्मेदारियों की वजह से थोड़ा तनाव रह सकता है। ज्यादा सोचने से नींद भी प्रभावित हो सकती है। समय पर खाना खाएं और बाहर की चीजें कम खाएं। सुबह की सैर या हल्की एक्सरसाइज करने से शरीर में हल्कापन महसूस होगा। पानी ज्यादा पीना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा।