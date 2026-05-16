कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 से 23 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 17 से 23 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (17- 23 मई 2026): यह सप्ताह आपके लिए ठीक रहने वाला है। शुरुआत में मन हल्का और अच्छा महसूस होगा। कुछ काम जो लंबे समय से अटके थे, उनमें भी धीरे-धीरे आगे बढ़ने के संकेत हैं। घर के लोगों का साथ मिलेगा और परिवार में माहौल सामान्य बना रहेगा। बीच के दिनों में खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, जिस वजह से मन में चिंता भी रहेगी, लेकिन बाद में स्थिति संभल जाएगी। इस दौरान किसी बात को लेकर ज्यादा तनाव लेने से बचना होगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों में इस सप्ताह अच्छा समय रहेगा। पार्टनर के साथ पहले से बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। अगर किसी बात को लेकर दूरी चल रही थी तो बातचीत से मामला ठीक हो सकता है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा। घर का माहौल शांत रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। बच्चों की तरफ से भी राहत देने वाली कोई बात सुनने को मिल सकती है। इस दौरान रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।
कर्क राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में यह सप्ताह मेहनत वाला रहेगा। नौकरी करने वालों को ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम संभालना पड़ सकता है। हालांकि मेहनत का फायदा भी मिलेगा। आपके काम को नोटिस किया जाएगा। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा मौका मिल सकता है। युवाओं के लिए भी समय ठीक रहेगा। इस दौरान अपने काम को लेकर लापरवाही न करें।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
बिजनेस करने वालों के लिए यह सप्ताह धीरे-धीरे फायदा देने वाला रहेगा। व्यापार में पहले से सुधार देखने को मिलेगा। नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं। कमाई के नए रास्ते खुलने के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। किसी जरूरी काम में पैसा लग सकता है। इस दौरान किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचना होगा। सोच-समझकर किया गया काम आगे फायदा देगा।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में यह सप्ताह पहले से राहत देने वाला रहेगा। पुरानी परेशानी में आराम मिल सकता है। हालांकि बीच के दिनों में काम और जिम्मेदारियों की वजह से थोड़ा तनाव रह सकता है। ज्यादा सोचने से नींद भी प्रभावित हो सकती है। समय पर खाना खाएं और बाहर की चीजें कम खाएं। सुबह की सैर या हल्की एक्सरसाइज करने से शरीर में हल्कापन महसूस होगा। पानी ज्यादा पीना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में आती नजर आएंगी। परिवार का साथ मिलेगा और मेहनत का फायदा भी दिखाई देगा। इस दौरान धैर्य बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। अपने पास लाल रंग की कोई चीज रखना शुभ माना जाएगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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