Cancer Weekly Horoscope kark Rashi ka Sapthaik Rashifal 17- 23 August 2025 future predictions कर्क साप्ताहिक राशिफल: जीवन में रहेगी उथल-पुथल, इस सप्ताह रहें सावधान
Cancer Weekly Horoscope kark Rashi ka Sapthaik Rashifal 17- 23 August 2025 future predictions

कर्क साप्ताहिक राशिफल: जीवन में रहेगी उथल-पुथल, इस सप्ताह रहें सावधान

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 17 से 23 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 16 Aug 2025 08:36 PM
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (17-23 अगस्त 2025) : रिलेशनशिप में आपको हार नहीं माननी है और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके सभी प्रोफेशनल कार्य समय पर पूरे हो जाएं। फाइनेंशियल स्टेटस पर ध्यान दें और ट्रेडिंग से दूर रहें। आपकी लव लाइफ शानदार रहेगी वो भी बीजी प्रोडेक्टिव ऑफिस लाइफ के साथ में। स्टॅाक मार्केट में कोई बड़ा निवेश न करें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

लव राशिफल- लव अफेयर में भावनाओं को नियंत्रण में रखें। प्रेमी की भावनाओं की कद्र करें। सप्ताह का दूसरा भाग एक्स के साथ फिर से जुड़ने के लिए अच्छा है। बोलते समय सावधान रहें। आपके शब्द प्रेमी को आहत कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में उथल-पुथल मच सकती है। सप्ताह का पहला भाग प्रपोज करने के लिए अच्छा है। अगर आपको कोई स्पेशल मिल गया है तो अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करें।

करियर राशिफल- आप पर कोई इल्जाम लग सकते हैं। हो सकता है बहुत गंभीर आरोप भी आप पर लग जाएं। आपको इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है तो उस पर काम शुरू करें। इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। एविएशन, बैंकिंग, हेल्थकेयर और मीडिया से जुड़े लोगों की सैलरी में इजाफा हो सकता है। वकील और हेल्थकेयर आज ऐसे मामलों को पकडेंगे जहां पब्लिक का ध्यान आकर्षित होगा। बिजनेसमैन आज पार्टनरशिप को लेकर सावधान रहें। जो बिजेसमैन कुछ नया लॅान्च करने की सोच रहें हैं वो अभी इंतजार करें।

आर्थिक राशिफल- पेमेंट्स से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। कुछ लोग पैसों से संबंधित विवादों में भी फंस सकते हैं। आपको आज किसी दोस्त या रिश्तेदार का कोई कानूनी मामला भी संभालना पड़ सकता है जहां आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। स्टॅाक मार्केट में बड़ा निवेश न करें क्योंकि आपको रिर्टन कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ व्यापारियों को टैक्स संबंधित मामले सुलझाने होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल- आज कुछ स्वास्थअय संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। फीवर या पाचन संबंधित समस्या भी हो सकती है। शराब और तंबाकू का सेवन न करें। सीनियर्स को सलाह दी जाती है कि वो अपने खानपान का ध्यान रखें। तरल पदार्थों और फैट वाली चीजों का सेवन न करें। रात में वाहन न चलाएं, खासकर पहाड़ी वाले स्थानों में। राशिफल के मुताबिक कुछ अशुभ होने के संकेत हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

