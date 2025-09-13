कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 14 से 20 सितंबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 14 से 20 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (14-20 सितंबर 2025) : इस सप्ताह आपको आगे बढ़ने के छोटे-छोटे मौके मिलेंगे। नम्र रहें, धीरे-धीरे कदम बढ़ाएं और दोस्तों पर भरोसा रखें। ईमानदारी और धैर्य रखें। भाग्य आपका साथ देगा। परिवार का साथ मिलेगा जिससे मनोबल बढ़ेगा और नए अवसर मिलेंगे। नयए फैसले सोच-समझकर ही करें। अपने प्रति भी कोमल रहें। छोटे कामों की योजना साफ रखें, इससे अपेक्षा से अधिक कार्य पूरे होंगे। एक भरोसेमंद मित्र से बातचीत कर सकते हैं।

लव राशिफल- रिलेशनशिप में प्यार से बातें करें और प्रेमी की अधिक सुनें। छोटे-छोटे सद्भाव के कार्य साथी को खुख करेंगे और विश्वास भी बढ़ाएंगे। अविवाहित जातक किसी शांत वातावरण, मित्रों की बैठक या पारिवारिक समारोह में किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं। इस सप्ताह तीखे वाद-विवाद से बचें। मधुर बातचीत और साझा योजनाओं को समय दें। आपकी देखभाल-भरी प्रकृति रिश्तों को नजदीक लाएगी।

करियर राशिफल- कार्यस्थल पर स्थिर गति और स्पष्ट कार्यों पर ध्यान दें। सहयोगी विनम्र अनुरोध पर मदद करेंगे। नए छोटे दायित्व आपकी क्षमता दिखाएंगे। ऐसे वादे न करें जिन्हें निभा न सकें। नई योजना बनाते समय ध्यान रखें और किसी भरोसेमंद साथी से शेयर करें। नया काम सीखना अपेक्षा से आसान रहेगा। साफ डेस्क और व्यवस्थित नोट्स रखें। छोटे प्रयासों से उचित मान-सम्मान भी मिलेगा।

आर्थिक राशिफल- पैसे की स्थिति स्थिर रहेगी। इस सप्ताह छोटी-छोटी बचत आगे काम आएगी। बिना चेक करें बड़ी खरीदारी या जोखिमपूर्ण सौदे न करें। कोई प्रस्ताव मिले तो अच्छे से चेक करें। खर्च का लेखा-जोखा साधारण नोट्स में रखें। परिवार के साथ घर के खर्च पर शांतिपूर्वक बात करें और योजनाएं बनाएं। शौक या छोटे काम से थोड़ा अतिरिक्त धन मिल सकता है। रोज थोड़ा-थोड़ा धन बचाएं।

स्वास्थ्य राशिफल- इस सप्ताह स्वास्थ्य का विशेष ध्यन रखें। रोजाना हल्की सैर करें और पानी अधिक पिएं। एक्सरसाइज करें। समय पर सोएं और देर रात जागने से बचें। नियमित, साधारण भोजन करें। फल, सब्जियों और साबुत अनाज डाइट में शामिल करें। थकान लगे तो आराम करें। भारी काम एक साथ न करें।

