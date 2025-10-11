Hindustan Hindi News
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अक्टूबर तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 12से 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 11 Oct 2025 09:02 PM
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (12-18 अक्टूबर 2025) : इस हफ्ते कर्क राशि वालों के लिए समय शांत और स्थिर रहेगा। घर और काम दोनों जगह छोटी-छोटी कोशिशों से अच्छे नतीजे मिलेंगे। रिश्तों में साफ-सुथरी बातचीत से समझ बढ़ेगी और मन की शांति भी बनी रहेगी। परिवार का प्यार और सहयोग आपके फैसलों को आसान बनाएगा। किसी भी देरी या रुकावट में धैर्य रखें। जरूरत पड़ने पर मदद स्वीकार करें और दिनभर के काम की योजना बनाकर चलें। खुद पर भरोसा रखें और छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं।

लव राशिफल: इस हफ्ते घर और परिवार के माहौल में शांति रहेगी। अगर आप अपने प्रियजनों से ईमानदारी से बात करेंगे तो पुरानी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। छोटी-छोटी बातें जैसे साथ में चाय पीना या एक प्यारा नोट रिश्तों में भरोसा बढ़ाएगी। सिंगल लोगों के लिए दोस्तों या किसी समाजिक कार्यक्रम में नए लोगों से मिलने का मौका बन सकता है। पुराने मुद्दों को नए रिश्तों में मत लाएं और जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। सुनना और समझना इस हफ्ते सबसे जरूरी रहेगा।

करियर राशिफल: कामकाज का माहौल इस हफ्ते संतुलित रहेगा। छोटे कामों पर ध्यान दें और एक काम खत्म करने के बाद ही दूसरा शुरू करें। सहकर्मी और सीनियर आपकी मेहनत और मदद को नोटिस करेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट धीमा चले तो उसे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। जरूरत पड़े तो वरिष्ठों से सुझाव लें। ज्यादा काम एक साथ लेने से बचें और इस हफ्ते जो काम पूरे हो सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता दें। आपकी समझदारी और धैर्य से नए मौके भी बन सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, बस खर्चों में ध्यान रखें। अचानक बड़ी खरीदारी से बचें और रोज़ाना थोड़ी बचत करें। घर के खर्चों में परिवार से राय लेकर ही पैसा खर्च करें। अगर कोई ऑफर या बिल मिले तो शर्तें ध्यान से पढ़ें। साफ और स्पष्ट बजट रखने से आप खुद को सुरक्षित और शांत महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते आपकी सेहत सामान्य रहेगी। समय पर सोएं, पर्याप्त पानी पिएं और हल्की सैर या योग करें। अगर शरीर में थकान या अकड़न हो तो गरम पानी से स्नान करें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप पर काम करने से बचें। खानपान हल्का और संतुलित रखें। मन को शांत करने के लिए ध्यान या गहरी सांसें लेने की आदत डालें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)