कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 12 से 18 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल (12-18 अप्रैल 2026): हफ्ते की शुरुआत में लगेगा कि कुछ अटका हुआ आखिर चल पड़ा है। कोई पुरानी बात, कोई देरी या मन का बोझ हल्का होना शुरू होगा, लेकिन शुरुआत में मन साफ नहीं रहेगा। एक तरफ राहत मिलेगी, दूसरी तरफ हल्की चिड़चिड़ाहट भी रह सकती है। ऐसे में जल्दी रिएक्ट करने से बचना बेहतर रहेगा। दो-तीन दिन बाद चीजें खुद साफ दिखने लगेंगी और आप समझ पाएंगे कि किस दिशा में आगे बढ़ना सही है। जैसे-जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, आपका ध्यान काम और जिम्मेदारियों पर ज्यादा रहेगा। आपको खुद महसूस होगा कि कुछ चीजें अब आपके हिसाब से नहीं चल रहीं और उन्हें बदलने की जरूरत है। इस दौरान अगर आप शांत रहकर फैसले लेते हैं, तो स्थिति आपके पक्ष में जा सकती है। हफ्ते के आखिर में माहौल थोड़ा हल्का रहेगा। घर या अपने लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा और मन भी शांत रहेगा।

आगे पढ़ें कर्क राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

कर्क राशि का लव राशिफल- प्यार के मामले में यह हफ्ता समझदारी से निकालने का है। शुरुआत में छोटी-छोटी बातों पर खटास आ सकती है, लेकिन वजह कोई बड़ी नहीं होगी। थकान या समय की कमी भी कारण हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो बात को ज्यादा बढ़ाने से बचें। हफ्ते के दूसरे हिस्से में चीजें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। साफ-साफ बात करना ज्यादा काम आएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो इस बार आकर्षण वहां बन सकता है जहां आपको सुकून महसूस हो, न कि सिर्फ एक्साइटमेंट। वीकेंड तक रिश्तों में सहजता लौट सकती है।

कर्क राशि का करियर राशिफल- काम के लिहाज से यह हफ्ता ठीक रहेगा। जो काम रुके हुए थे, उनमें धीरे-धीरे प्रगति दिख सकती है। हफ्ते के बीच में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग भी आपके काम को नोटिस करेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो कोई नया आइडिया या सुधार का मौका मिल सकता है। बस ध्यान रखें कि काम में जल्दबाजी या गुस्से में फैसले न लें। शांत रहकर काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय नियमित पढ़ाई का है, आखिरी समय की भागदौड़ से बचना बेहतर रहेगा।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में राहत मिल सकती है। कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या कोई दबाव थोड़ा कम हो सकता है। हफ्ते के बीच में आप पैसों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। लेकिन शुरुआत में जल्दबाजी में खर्च करने से बचें। जो चीज जरूरी नहीं है, उस पर पैसा लगाने से बचना ही सही रहेगा। हफ्ते के आखिर में स्थिति ज्यादा संतुलित रहेगी।



कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत पर इस हफ्ते मन का असर ज्यादा रहेगा। अगर आप ज्यादा सोचेंगे, तो थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है। नींद भी थोड़ी प्रभावित हो सकती है। इसलिए खुद को हल्का रखने की कोशिश करें। समय पर खाना खाएं और थोड़ा आराम भी लें। ज्यादा तनाव लेने से बचेंगे तो शरीर भी बेहतर रहेगा।

सुझाव- पुरानी बातों को पकड़कर न बैठें। धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीजें खुद सही होती जाएंगी।