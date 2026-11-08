Cancer Weekly Horoscope, Kark Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र में कर्क चौथे नंबर पर होता है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। जानें इस राशि वालों के लिए 8 से 14 नवंबर 2026 का समय कैसा रहने वाला है-

10 नवंबर के बाद चंद्रमा वृश्चिक के पांचवें भाव में आएगा। बच्चों, शिक्षा, रचनात्मक काम और अपनी पसंद की गतिविधियों की तरफ ध्यान बढ़ेगा। मन पहले की तुलना में उत्साहित हो सकता है। किसी अच्छी प्रतिक्रिया से आत्मविश्वास मिलेगा, लेकिन उससे तुरंत अंतिम सफलता का निष्कर्ष न निकालें। शुक्र तीसरे भाव में वक्री है। इसलिए किसी मित्र, भाई बहन या परिचित से पुरानी बातचीत आगे बढ़ सकती है। छोटे संपर्कों में नरमी रखें। किसी के संदेश का उत्तर देर से मिले तो नकारात्मक अर्थ न निकालें।

कर्क राशिफल (8-14 नवंबर): कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? 12 नवंबर दोपहर बाद चंद्रमा धनु के छठे भाव में आएगा। सप्ताहांत में नियमित जिम्मेदारियां, ऑफिस का काम और स्वास्थ्य की दिनचर्या फिर केंद्र में रहेंगी। उसी रात मंगल आपकी राशि से दूसरे भाव सिंह में जाएगा। वहां गुरु और केतु पहले से हैं। अपनी बात रखने का साहस बढ़ सकता है, लेकिन शब्दों में गर्मी भी आ सकती है। राहु आठवें भाव में है। इसलिए परिवार या पैसों से जुड़ी अस्पष्ट बात को अनुमान से न भरें। यह सप्ताह अच्छा चल सकता है, बशर्ते अंत में भी संयम बना रहे।

लव राशिफल रिश्तों के लिए शुरुआत घरेलू अपनापन लेकर आएगी। चौथे भाव का चंद्रमा जीवनसाथी या घर के करीबी लोगों के साथ बैठने का मन बनाएगा। साथ भोजन, छोटी खरीद या किसी पुराने घरेलू काम का हल निकालना रिश्ते में आराम ला सकता है। जो लोग अकेले हैं, वे किसी परिचित से बातचीत शुरू कर सकते हैं। घर वालों की राय महत्वपूर्ण रहेगी, पर किसी नए परिचय को समय देना भी जरूरी है। सूर्य और बुध चौथे भाव में हैं। इसलिए अपनी बात साफ कहें, लेकिन दूसरे को हर समय समझाने की कोशिश न करें।

मध्य में पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम और स्नेह की अभिव्यक्ति बढ़ाएगा। किसी साथी की छोटी तारीफ या बच्चों के साथ बिताया समय मन को खुश कर सकता है। यदि पहले से कोई दूरी थी तो शांत बातचीत का अवसर मिलेगा। शुक्र तीसरे भाव में होने से संदेश, फोन और छोटी यात्रा के जरिए नजदीकी बढ़ सकती है। फिर भी शुक्र की वक्री स्थिति पुराने सवाल याद करा सकती है। किसी पुरानी बहस को केवल यह साबित करने के लिए न दोहराएं कि उस समय आप सही थे।

बाद के हिस्से में छठे भाव का चंद्रमा फिर जिम्मेदारियों की ओर लौटाएगा। घर के किसी काम को लेकर अलग राय बन सकती है। मंगल दूसरे भाव में आकर बोलने में तेजी लाएगा। इस समय शब्द चुनना खास जरूरी है। पति पत्नी या करीबी साथी के बीच खर्च, बच्चों की पढ़ाई और समय बांटने पर बात हो तो पहले सुनें। सम्मान बनाए रखने से छोटा तनाव जल्दी कम होगा।

करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए शुरुआत में घर का शांत वातावरण उपयोगी रहेगा। चौथे भाव का चंद्रमा पढ़ाई की जगह, नोट्स और दिनचर्या व्यवस्थित करने के लिए अच्छा है। वक्री बुध पुराने विषय दोहराने और गलत उत्तर समझने में मदद का संकेत देता है। ध्यान कभी परिवार की गतिविधि की ओर जा सकता है। इसलिए पढ़ाई के लिए निश्चित समय रखें। मध्य में पांचवें भाव का चंद्रमा समझ, रचनात्मकता और याद रखने की कोशिश को बढ़ावा देगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले नियमित प्रश्न हल करें।

नौकरी में शुरुआती हिस्सा घरेलू जिम्मेदारी और ऑफिस की जरूरतों के बीच संतुलन मांग सकता है। घर से काम करने वालों या घरेलू सुविधा, संपत्ति, इंटीरियर और ग्राहक सेवा से जुड़े लोगों को कोई उपयोगी चर्चा मिल सकती है। सूर्य चौथे भाव में है। इसलिए काम की जगह की व्यवस्था या टीम में जिम्मेदारी स्पष्ट करने पर ध्यान दें। किसी वरिष्ठ को अपनी समस्या बतानी हो तो शिकायत के बजाय समाधान का सुझाव लेकर जाएं।

मध्य में नए विचार या काम से जुड़ी अच्छी प्रतिक्रिया आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। लेकिन बाद में छठे भाव का चंद्रमा बता देगा कि विचार का असली मूल्य उसे पूरा करने में है। मंगल दूसरे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे वित्त और संवाद से जुड़ी मीटिंग में तेजी बढ़ेगी। शनि नौवें भाव में पुराने प्रशिक्षण, नियम या लंबित मंजूरी पर ध्यान दिलाएगा। कारोबारी अपनी योजना केवल आवश्यक लोगों से साझा करें। प्रतिस्पर्धा से घबराएं नहीं, पर बिना कारण बहस भी न करें।

धन राशिफल पैसे का बड़ा विषय इस सप्ताह घर के खर्च रह सकते हैं। शुरुआत में चौथे भाव का चंद्रमा फर्नीचर, मरम्मत, उपकरण, वाहन या परिवार की जरूरत पर चर्चा बढ़ाएगा। कोई चीज लंबे समय से खराब है तो उसे ठीक कराने की योजना बन सकती है। लेकिन अचानक सब कुछ बदलने का फैसला न लें। सूर्य और वक्री बुध चौथे भाव में हैं। इसलिए पुराने बिल, गारंटी और खरीद की शर्तें दोबारा जांचें। जरूरी सामान और केवल सुविधा बढ़ाने वाली खरीद में फर्क रखें।

मध्य हिस्से में पांचवें भाव का चंद्रमा किसी निवेश या अतिरिक्त आय के विचार की ओर ध्यान ले जा सकता है। बच्चों की पढ़ाई, कोर्स या किसी शौक पर भी खर्च संभव है। शुक्र तीसरे भाव में होने से यात्रा, फोन या छोटी खरीद पर रकम निकल सकती है। अगर कोई मित्र बाजार से अच्छे लाभ का दावा करे तो उसे अपनी स्थिति पर सीधे लागू न करें। परिवार के किसी अनुभवी सदस्य से राय लेना उपयोगी रहेगा।

आखिरी हिस्से में छठे भाव का चंद्रमा देनदारी और नियमित भुगतान याद दिलाएगा। मंगल दूसरे भाव में आकर पैसों पर तेज प्रतिक्रिया करवा सकता है। गुरु इसी भाव में वित्तीय समझ बढ़ाने का संकेत देगा, जबकि केतु कभी संतोष कम कर सकता है। इसलिए आय बढ़ने की संभावना दिखे तो पहले बचत की जरूरत तय करें। उधार या बड़ी खरीद में जल्दबाजी न करें। इस सप्ताह आर्थिक संतुलन किसी एक बड़े लाभ से ज्यादा छोटे सही फैसलों पर टिका होगा।

सेहत राशिफल स्वास्थ्य की दृष्टि से शुरुआती हिस्सा मन को आराम देने का है। घर की शांति, पर्याप्त नींद और समय पर भोजन आपको अधिक स्थिर महसूस करा सकते हैं। परिवार की चिंता करते हुए अपना आराम न भूलें। चौथे भाव का चंद्रमा आराम का महत्व याद दिलाएगा। देर रात स्क्रीन देखने या लगातार घरेलू काम करते रहने से थकान बढ़ सकती है। अपने लिए शांत समय निकालें।

मध्य में पांचवें भाव का चंद्रमा उत्साह बढ़ा सकता है। टहलना, हल्का खेल या किसी पसंद के काम में थोड़ी देर लगाना अच्छा रहेगा। शरीर ठीक लगे तो भी भोजन और नींद का समय न बिगाड़ें। अगर बाहर खाना है तो सामान्य सावधानी रखें। किसी साधारण परेशानी को स्वयं गंभीर बीमारी का नाम न दें। जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें।

सप्ताह के अंतिम हिस्से में छठे भाव की सक्रियता नियमितता की जरूरत बढ़ाएगी। मंगल दूसरे भाव में आने से बोलचाल और भोजन दोनों में जल्दबाजी से बचना होगा। ज्यादा मसालेदार भोजन या तनाव में खाना शरीर को सूट न करे तो आदत बदलें। वाहन चलाते हुए ध्यान रखें। काम का दबाव बढ़ने पर हल्की सैर और समय पर आराम बेहतर रास्ता है।