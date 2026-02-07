Hindustan Hindi News
cancer weekly horoscope 8-14 february 2026 saptahik kark rashifal future predictions
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से लेकर 14 फरवरी तक का समय?

कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से लेकर 14 फरवरी तक का समय?

संक्षेप:

Cancer Weekly Horoscope, Kark Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र में कर्क चौथे नंबर पर होता है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। जानें इस राशि वालों के लिए 8 से लेकर 14 फरवरी 2026 का समय कैसा रहने वाला है?

Feb 07, 2026 08:05 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Weekly Horoscope 8-14 February 2026, कर्क साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते आप लव लाइफ में चल रही परेशानी को सुलझाने की पूरी कोशिश करें। इससे सब कुछ ट्रैक पर आ जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी मेहनत और समर्पण अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। अपने हिस्से की मेहनत करते रहिए। इस हफ्ते आपकी हेल्थ सही रहेगी। हालांकि पैसों से जुड़ी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ऐसे में चीजों को पहले से ही मैनेज करके चलें।

कर्क लव राशिफल

इस हफ्ते आपकी लव लाइफ सही जाने वाली है। आप पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता पाएंगे। आप शादी से जुड़ा भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं वो इस हफ्ते की शुरुआत में अपने क्रश को प्रपोज कर सकते हैं क्योंकि जवाब सकारात्मक मिलने की संभावना ज्यादा है। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, उनके लिए संतान सुख का योग बन रहा है। सिंगल कन्याओं को इस हफ्ते के दूसरे हिस्से में प्रपोज मिलने के चांस हैं। बस इस हफ्ते इस बात का ध्यान रखें कि रिश्ते में ईगो को जगह नहीं देनी है। कुछ लोग अपने एक्स से दोबारा संपर्क कर सकते हैं। इसका उनकी जिंदगी में गहरा असर पड़ने वाला है।

कर्क करियर राशिफल

इस हफ्ते आपका शेड्यूल थोड़ा सा टाइट हो सकता है। ऐसे नई जिम्मेदारियों के चलते होगा। जो लोग टीम लीड में हैं, उन्हें मीटिंग के दौरान नए और क्रिएटिव आइडिया शेयर करने पड़ सकते हैं। इससे मैनेजमेंट का पूर्ण समर्थन मिलेगा। फाइनेंस और फंड मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को इस हफ्ते थोड़ा संभलकर रहना चाहिए क्योंकि आपको क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ सकती है। बैंकिंग, राजनीति, कला, बिजनेस डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर और लीगल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये स्थिति ज्यादा देखने को मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को इस हफ्ते कुछ दिक्कतें आएंगी, जिन्हें सुलझाना जरूरी है।

कर्क मनी राशिफल

इस हफ्ते पैसों के जुड़ी हल्की-फुल्की दिक्कत हो सकती है। हालांकि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग नया घर या फिर प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। घर का रेनोवेशन करवाने के लिए सही समय है। किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझ सकता है। ऐसे में आपको धन लाभ जरूर होगा। कुछ लोगों के लिए सैलरी बढ़ने के योग भी बन सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग नए सौदे पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय में बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी।

कर्क हेल्थ राशिफल

इस हफ्ते हेल्थ से जुड़ी कोई बड़ी समस्या तो नहीं दिख रही है। बस रात में गाड़ी चलाते वक्त ख्याल रखें। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो खासकर इसका ध्यान रखें। कुछ लोगों को मुंह और दांत से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों को इस हफ्ते की शुरुआत में कोहनी में दर्द हो सकता है। ऐसे में उनका ध्यान रखें। कुछ जातकों को वायरल फीवर होगा। तो वहीं कुछ को गले में खराश की शिकायत रहेगी। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग सतर्क रहें क्योकि चोट लगने की संभावना है। जो लोग धूम्रपान छोड़ने का मन बना रहे हैं, उनके लिए ये हफ्ता अच्छा है। ऐसी किसी भी लत को आप इस हफ्ते छोड़ सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

Garima Singh

गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।


गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की।


गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है।


गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए।


काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है।


वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

