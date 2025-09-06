कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 7-13 सितंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

Cancer Weekly Horoscope Kark saptahik rashifal 7-13 September 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल: अपनी रोमांटिक लाइफ में बाहर के लोगों के दखल से बचें। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता के लिए कोशिश करते रहें। हेल्थ और फाइनेंशियल स्थिति से समझौता न करें, यह भी अच्छा है।

कर्क राशि के लिए 7-13 सितंबर का सप्ताह कैसा रहेगा? कर्क लव लाइफ: सौभाग्य से, इस सप्ताह आपकी लव लाइफ मजबूत रहेगी। शांति बनाए रखें। पास्ट की बातें न उठाएं। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। कुछ रिलेशनशिप में अधिक बातचीत की आवश्यकता होती है। जो लोग प्रेम संबंध में घुटन महसूस करते हैं, वे इससे बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हैं। मैरिड लोगों के गर्भवती होने की संभावना अधिक है। आप पुराने रिलेशन को फिर से शुरू करने के लिए अपने एक्स से भी मिल सकते हैं।

करियर राशिफल: टीम प्रोजेक्ट या असाइनमेंट करते समय इगो कम रखें। आप नौकरी बदलने के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं क्योंकि नए अवसर सामने आ सकते हैं। सही विकल्प चुनें और देखें कि आपका प्रोफेशनल जीवन कैसे बदलता है। कुछ नए कर्मचारी क्लाइंट्स का ध्यान आकर्षित करेंगे। इससे फ्यूचर में डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। जो लोग मैनेजमेंट से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें इस सप्ताह लक्ष्यों के बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एडमिशन मिल सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह धन विभिन्न स्रोतों से आएगा। आप संपत्ति खरीदने का प्लान आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन विलासिता पर खर्च न करें। सप्ताह का दूसरा भाग किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ धन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए अच्छा है। ऑनलाइन लेन-देन करते समय सावधान रहें, क्योंकि आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। आप विदेश में छुट्टी मनाने के बारे में सोच सकते हैं। होटल और फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति देती है।

सेहत राशिफल: कुछ लोगों को नींद से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय या फिसलन वाली जगहों पर चलते समय सावधान रहना अच्छा है। मधुमेह रोगियों को दिक्कतें हो सकती हैं, और डाइट पर कंट्रोल रखना अच्छा है। कहीं ट्रैवल करते समय, सभी आवश्यक सावधानियां बरतें। हमेशा अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स रखें। आप इस सप्ताह अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ