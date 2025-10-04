Cancer Weekly Horoscope 5-11 october 2025 kark Rashi Sapthaik Rashifal future predictions कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए 5-11 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए 5-11 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Cancer Horoscope Weekly Kark saptahik rashifal: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 5-11 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयSat, 4 Oct 2025 09:37 PM
Weekly Cancer Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल 5-11 अक्टूबर 2025: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह इमोशनल स्पष्टता और स्थिर एक्शन को प्रोत्साहित करता है। घर, बातचीत और छोटे रूटीन पर ध्यान दें। दूसरों के साथ धैर्य रखें, जेंटल ब्रॉउड्री सेट करें और मदद का ऑफर मिलने पर स्वीकार करें। आने वाले दिनों में ग्रोथ और इमोशनल बैलेंस के लिए नई संभावनाएं खोल सकती है।

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल- रिलेशनशिप, स्थिर देखभाल और ईमानदार शब्द दिखाएं। अपने पार्टनर या फैमिली मेंबर्स की बात सुनने में समय बिताएं, भले ही आप थके हुए हों। चाय, एक प्यार भरा मैसेज या एक सरप्राइज भरी कॉल जैसी छोटी-छोटी चीजें दिलों को गर्म करेंगी। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों से मिलें और इनवाइट स्वीकार करें ताकि शांत बातचीत कुछ मीनिंगफुल बन सके। तीखे शब्दों से बचें। इस सप्ताह भरोसे और प्यार को मजबूत करने के लिए पुरानी परंपराओं का सम्मान करें और छोटी-छोटी खुशियां एक साथ सेलिब्रेट करें।

कर्क साप्ताहिक करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर स्थिर कार्यों और स्पष्ट नोट्स पर फोकस करें। महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें और दूसरा काम शुरू करने से पहले एक छोटा प्रोजेक्ट पूरा करें। टीम मेंबर्स से विनम्रता से बातचीत करें। एक शांति से भरी मीटिंग काम के आइडिया ला सकती है, उन्हें याद रखने के लिए छोटे नोट्स बनाएं। अगर जॉब की तलाश है, तो अपनी प्रोफाइल अपडेट करें।

कर्क साप्ताहिक आर्थिक राशिफल- इस सप्ताह पैसों के मामले स्थिर दिख रहे हैं, छोटी बचत का प्लान बनाएं और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। एक सिंपल वीकली बजट लिस्ट बनाएं जिसमें जरूरी पेमेंट किए जाने वाले बिल और छोटी-छोटी चीजें शामिल हों। अगर खरीदारी का फैसला ले रहे हैं, तो ऑप्शन की तुलना करें और खरीदने से पहले एक दिन इंतजार करें। रिस्क भरी प्लानिंग से बचें और गलतियों से बचने के लिए पेमेंट का रिकॉर्ड रखें। अब एक छोटा सा ऑप्शन आपके धन की रक्षा कर सकता है।

कर्क साप्ताहिक सेहत राशिफल- अगर आप सिंपल रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी सेहत स्थिर रहती है। अच्छी नींद लें, पानी पिएं और हर दिन थोड़ी वॉक करें। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और थकान महसूस होने पर आराम करें। संतुलित भोजन के लिए फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियां और अनाज चुनें। हैवी ऑयली खाने से बचें। स्ट्रेस कम करने के लिए पांच मिनट तक शांत सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अगर आप अनहेल्दी फील करते हैं, तो सलाह के लिए किसी भरोसेमंद डॉक्टर या परिवार के बुजुर्ग से सलाह लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)