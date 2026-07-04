कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5-11 जुलाई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Cancer Weekly Horoscope 5–11 July 2026: कर्क राशि वालों के लिए नया सप्ताह सफलता और सम्मान लेकर आ सकता है। करियर में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, जबकि कारोबार और नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं।
Cancer Weekly Horoscope 5-11 July 2026, कर्क साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत आगे बढ़ने का भरोसा देगी। कई दिशाओं से सफलता का अहसास होगा। बच्चे, पढ़ाई, स्वास्थ्य और काम में गति बनेगी। मंगलवार को आय और परिवार से जुड़ी कोई बात मन को खुशी दे सकती है। चंद्रमा आपके मन को जल्दी छूता है, इसलिए बाहरी सफलता के बीच भीतर की बेचैनी को भी समझें।
मध्य सप्ताह में मन शांत और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर जा सकता है। मंदिर, प्रार्थना, दान या कुछ समय अकेले बैठना आपको संभालेगा। गुरुवार को करियर से जुड़ा तनाव कम होगा और पिता या वरिष्ठ से राहत का संकेत मिल सकता है। शुक्रवार सम्मान, सार्वजनिक पहचान और कारोबार के लिए मजबूत है। सप्ताहांत में यात्रा का प्लान बदल सकता है, पर आर्थिक संतुलन बना रहेगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
भावनात्मक जीवन में मिठास रहेगी। सोमवार विवाहित लोगों और प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। साथ बैठना, मन की बात कहना या लंबे समय बाद सहज समय मिलना रिश्ते को ठंडक देगा। जीवनसाथी का साथ दोपहर की छांव जैसा लगेगा।
मंगलवार को पुरानी बात को गलत ढंग से छेड़ने पर तनाव बढ़ सकता है। अहंकार को प्रेम की कसौटी न बनाएं। बुधवार और गुरुवार से रिश्ता फिर नरम होगा। शुक्रवार को आपका आकर्षण और संवाद प्रभावी रहेगा। अविवाहित लोगों में बातचीत के जरिए रुचि बढ़ सकती है। शनिवार को यात्रा रद्द हो जाए तो घर पर सरल समय को अच्छा बनाएं।
कर्क राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों को उपयोगी समर्थन मिलेगा। सोमवार पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी, प्रोजेक्ट और इंटरव्यू के लिए अच्छा है। मन बीच-बीच में निजी बातों की ओर जा सकता है, पर धीरे से उसे वापस लाएं। बुधवार कोई पुराना विचार फिर शुरू करने या नया काम सोचने के लिए ठीक है।
गुरुवार करियर के लिए मजबूत संकेत देगा। वरिष्ठ, संपर्क या सिफारिश से मदद मिल सकती है। शुक्रवार इस सप्ताह का उजला दिन है। सम्मान, नए ऑर्डर और सामाजिक पहचान संभव है। फिर भी आत्मसंदेह को अच्छे काम पर हावी न होने दें। कारोबार में बड़ा वादा करने से पहले समय और संसाधन दोनों देखें।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
धन के मामले में सप्ताह उत्साहजनक है। सोमवार लाभ और समझदारी से लिए गए छोटे जोखिम के लिए ठीक हो सकता है। मंगलवार आय उम्मीद से बेहतर दिख सकती है। बकाया, बिक्री, कमीशन या साइड आय से राहत मिल सकती है।
बुधवार और शुक्रवार सोच-समझकर वित्तीय कदम लेने के लिए ठीक हैं। कारोबार में नए ऑर्डर या किसी नई शुरुआत की चर्चा बन सकती है। गुरुवार को जीवनसाथी से जुड़ी प्रॉपर्टी या घर की बात सामने आए, तो भी जल्दी न करें। शनिवार खर्च संभल जाएंगे। यात्रा रद्द हो तो उसे बचत मानें, नुकसान नहीं।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सप्ताह का मजबूत पक्ष रहेगा। सोमवार ऊर्जा और मन दोनों को अच्छा रखेगा। यही चमक काम और परिवार में मदद करेगी। बुधवार को शांत पूजा, प्रार्थना या कुछ समय मौन में रहना मन को साफ करेगा। पिता की सेहत या स्थिति से जुड़ी राहत भी मन हल्का कर सकती है।
मंगलवार को भीतर बेचैनी रह सकती है। बाहर सब अच्छा हो, फिर भी मन देर रात तक सोचता रहे तो नींद प्रभावित होगी। गुरुवार को मां के आराम और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सप्ताहांत स्थिर रहेगा, लेकिन बदले हुए प्लान से चिड़चिड़े न हों। सरल खाना, साफ कमरा और धीमी गति आपको बहुत राहत देंगे।
सप्ताह की सलाह
लाभ और सम्मान को शांति से स्वीकार करें। भावनाओं को दिशा दें, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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