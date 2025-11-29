Hindustan Hindi News
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Cancer Weekly Horoscope Kark saptahik rashifal 30 November-6 December 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Sat, 29 Nov 2025 10:31 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल: रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपनी राय जाहिर करें। फाइनेंशियली आप ठीक रहेंगे। नौकरी में सबसे अच्छा करने की कोशिश करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि इस हफ्ते छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं।

कर्क राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

इस सप्ताह कर्क राशि की लव लाइफ: इस सप्ताह आपकी रोमांटिक लाइफ में कई उतार-चढ़ाव आएंगे। ईगो से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लवर और परिवार के बारे में कमेंट करते समय सावधान रहें। कुछ रिश्ते शादी में बदल जाएंगे क्योंकि माता-पिता लव अफेयर को मंजूरी देंगे। जो पुरुष जातक पहले से मैरिड हैं या कमिटेड हैं, वे किसी नए लव अफेयर में पड़ सकते हैं, जिसका मौजूदा रिश्ते पर गंभीर असर पड़ सकता है।

इस सप्ताह कर्क करियर राशिफल: इस सप्ताह काम पर ईमानदार रहें। काम पूरा करने में आपकी लगन वर्कप्लेस पर तारीफ दिलाएगी। वर्कप्लेस पर ईगो न लाएं। टीम मैनेजर या किसी सीनियर के साथ आपका तालमेल अच्छा नहीं हो सकता है। इससे छोटी-मोटी अनबन भी हो सकती है, जिसका असर किसी प्रोजेक्ट के फाइनल आउटपुट पर भी पड़ सकता है। बैंकर्स और अकाउंटेंट्स को सप्ताह के दूसरे हिस्से में सावधान रहना चाहिए। स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर लेंगे। एंटरप्रेन्योर्स सप्ताह के बीच में नई डील साइन करेंगे।

इस सप्ताह कर्क राशि की फाइनेंशियल लाइफ: इस हफ्ते कोई सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ ही, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आसानी से पैसे खर्च कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए यह अच्छा समय है। आप बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने के बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ महिलाएं कानूनी लड़ाई जीत सकती हैं। जबकि हफ्ते का दूसरा हिस्सा दोस्तों से जुड़े पैसे के मामलों को सुलझाने के लिए भी अच्छा है। बिजनेस करने वालों को पेमेंट को लेकर सीरियस रहना चाहिए।

इस सप्ताह कर्क राशि का सेहत राशिफल: हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती हैं। ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखना अच्छा है। बच्चों को वायरल फीवर, ओरल हेल्थ प्रॉब्लम और कान में इंफेक्शन हो सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को एडवेंचर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते समय सावधान रहना चाहिए। आपको जंक फूड्स और एरेटेड ड्रिंक्स दोनों को भी छोड़ देना चाहिए, जो लंबे समय में आपकी हेल्थ पर असर डाल सकता है। आप सप्ताह के पहले हिस्से में तंबाकू और शराब छोड़ सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
