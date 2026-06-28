कर्क साप्ताहिक राशिफल: रुका पैसा मिल सकता है, लेकिन इस गलती से पूरे सप्ताह रहें बचकर
Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए 28 जून से 4 जुलाई का सप्ताह करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में नए अवसर मिलेंगे, जबकि सप्ताहांत तक रुका हुआ पैसा या अटका काम आगे बढ़ सकता है।
Cancer Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026, Kark Saptahik Rashifal, कर्क साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत उत्साह और शुभ संकेतों के साथ होगी। बच्चों, पढ़ाई, प्रेम या कारोबार से जुड़ी कोई बात मन को प्रसन्न कर सकती है। चंद्रमा आपकी राशि पर गहरा असर डालता है, इसलिए अच्छा माहौल आपको जल्दी ऊर्जा देगा। मंगलवार को आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार या काम के सिलसिले में बाहर जाने की संभावना बन सकती है। बुधवार को थोड़ी चुप्पी और सावधानी रखें। कोई व्यक्ति आपकी योजना, पैसा या अगला कदम जानने की कोशिश कर सकता है। ऑफिस में प्रतिस्पर्धा या रिश्तों में जलन दिखे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गुरुवार और शुक्रवार से सहयोग लौटेगा। जीवनसाथी का सहारा मिलेगा। सप्ताहांत में रुका पैसा या अटका काम आगे बढ़ सकता है। मन में पूरी संतुष्टि न भी हो, फिर भी अपनी प्रगति को कम न समझें।
कर्क राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
दिल के मामलों में सप्ताह की शुरुआत मधुर रहेगी। विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ सहजता और अपनापन महसूस होगा। प्रेम संबंधों में लंबी बातचीत, छोटी मुलाकात या साथ बिताया सामान्य समय भी खास लगेगा। प्यार हमेशा बड़े शब्दों से नहीं बढ़ता, कई बार साथ बैठना ही काफी होता है। मध्य सप्ताह में शक, बाहर की बात या किसी तीसरे व्यक्ति की राय माहौल बिगाड़ सकती है। कम बोलें और आधी-अधूरी बातों पर फैसला न करें। गुरुवार से पार्टनर का सहयोग मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए परिचित दायरे से कोई रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसे बड़ी घटना की तरह न लें। पहले एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें। शनिवार को भावुक होकर कोई बड़ा वादा या आरोप लगाने से बचें।
कर्क राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल
विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत मजबूत रहेगी। पढ़ाई में ध्यान रहेगा और असाइनमेंट, रिवीजन या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में अच्छी गति बन सकती है। नौकरी करने वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी स्थिरता और काम करने के तरीके को नोटिस कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए शुरुआती दिन विस्तार, यात्रा या बाजार बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। खिलाड़ी और प्रदर्शन से जुड़े लोग सराहना पा सकते हैं। बुधवार को अपनी रणनीति निजी रखें। गुरुवार और शुक्रवार साझेदारी और पढ़ाई, दोनों के लिए बेहतर रहेंगे। कागजी काम, फॉलोअप और प्रक्रियाओं में धैर्य बनाए रखें। सप्ताहांत में कोई रुका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है, भले ही परिणाम पूरी तरह मनचाहा न हो।
कर्क राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल
धन के मामले में सप्ताह की शुरुआत लाभकारी हो सकती है। व्यापार से कैश फ्लो सुधर सकता है। पैसा आए तो पहले जरूरी भुगतान करें, फिर बचत और बाकी खर्च की योजना बनाएं। उत्साह में पार्टी या दिखावे पर जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। बुधवार को उधार लेने से बचें। जल्दबाजी में लिया गया कर्ज आगे चलकर दबाव बढ़ा सकता है। अपनी आर्थिक योजना हर किसी के साथ साझा न करें। गुरुवार बचत के लिए अच्छा दिन रहेगा। शुक्रवार को परिवार या ससुराल पक्ष से व्यावहारिक मदद मिल सकती है। शनिवार रुके हुए भुगतान, पुराने बकाया या फंसी रकम मिलने के संकेत दे सकता है। फिर भी लालच में आकर जोखिम न लें।
कर्क राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
शरीर की ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत में अच्छी रहेगी। इसी समय नियमित नींद, संतुलित भोजन और हल्की एक्सरसाइज को फिर से दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आपका मन माहौल से जल्दी प्रभावित होता है, इसलिए अपने आसपास शांत लोगों और व्यवस्थित दिनचर्या को जगह दें। बुधवार और गुरुवार को पाचन, थकान या कमजोरी पर ध्यान दें। बाहर का तला-भुना भोजन और देर से खाना खाने से बचें। आलोचना या विरोध से मन थक सकता है, इसलिए हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। सप्ताहांत में वाहन सावधानी से चलाएं। परिवार या बच्चों का साथ मन को हल्का करेगा। किसी जरूरतमंद की मदद करने से भी मानसिक शांति मिलेगी।
सप्ताह की सलाह
अपनी योजना संभालकर रखें। भावुकता अच्छी है, लेकिन पैसा, बात और निर्णय हमेशा शांत मन से ही करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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