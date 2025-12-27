कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर-3 जनवरी तक का समय?

संक्षेप: Cancer Weekly Horoscope, Kark Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र की यह चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। नीचे जानें कि कर्क राशि वालों के लिए 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

Cancer Weekly Horoscope 28 December-3 January 2026, कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए अगला एक हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लव लाइफ के लिए ये हफ्ता यादगार बनेगा। इसके अलावा इस राशि के जातकों की प्रोफेशनल लाइफ भी सही जाने वाली है। इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले पूरे हफ्ते में आपको पैसे को समझदारी के साथ संभालना है। साथ ही अच्छी सेहत के लिए खानपान पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इस हफ्ते पार्टनर से खुलकर बात करें। अगर शादी से जुड़ी बात करनी है तो ये हफ्ता अनुकूल रहेगा। इस पूरे हफ्ते काम पर थोड़ा फोकस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कुल मिलाकर आपकी सारी चीजें इस हफ्ते सही रहने वाली हैं।

कर्क लव राशिफल कर्क राशि के जातक इस हफ्ते अपनी लव लाइफ में ईगो से दूर ही रहें। साथ ही इस हफ्ते ध्यान रखें कि आपके पार्टनर का मूड हमेशा अच्छी रहें। फालतू में किसी भी बात पर नखरे ना दिखाएं। पार्टनर का सम्मान करें और उन्हें उनका पर्सनल स्पेस जरूर दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें आप पार्टनर पर किसी भी तरह का हुक्म ना चलाएं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फोन के जरिए पार्टनर से जुड़े रहें और उनसे अपने दिल की बात जरूर कहें। आपकी इस कोशिश से रिश्ता और भी मजबूत होगा। जो महिला जातक सिंगल हैं वो किसी पार्टी में प्रपोजल पा सकती हैं।

कर्क करियर राशिफल प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। इस हफ्ते के लिए अपने ईगो को साइड में रखकर काम करेंगे तो सही होगा। अपनी जिम्मेदारियों को सही से पूरा करें। ऐसा करेंगे तो आपका टैलेंट हर कोई देख पाएगा। साथ ही कोई भी जरूरी फैसला लेते वक्त भावनाओं में ना बहें। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ-साथ अपने एक्सपीरियंस से फैसले लें। टीचर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, शेफ, बॉटनिस्ट, नर्स और कॉपी एडिटर इस हफ्ते नौकरी बदलने का मन बना सकते हैं। हो सकता है कि कई लोगों को कहीं से ऑफर भी आएं। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी अगला एक हफ्ता काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।

कर्क मनी राशिफल कर्क राशि वाले 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच पैसों से जुड़े मामले में थोड़ी समझदारी दिखाएंगे तो अच्छा होगा। अगर परिवार में इस बीच प्रॉपर्टी को लेकर बात हो तो आप दूर रही रहें। हो सकता है कि इस चीज में पड़ने से भाई या फिर बहन से लड़ाई हो जाए। घर के बड़े बुजुर्ग इस हफ्ते बच्चों के बीच संपत्ति बांटने के बारे में सोच सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग रिस्की फैसले ले सकते हैं। इसी हफ्ते में कई लोग बाहर जाने के लिए टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं।

कर्क हेल्थ राशिफल कर्क राशि वाले लोग इस हफ्ते अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहेंगे तो सही होगा। बड़े-बुजुर्ग दवाई लेने में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इस बात का ध्यान रखें कि ऑफिस की टेंशन घर ना लाएं। जिन लोगों को सांस से जुड़ी दिक्कत है वो इस हफ्ते थोड़ा ध्यान रखें। सुबह की शुरुआत वॉक के साथ कर सकते हैं। पानी पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। कुछ लोगों को इस हफ्ते पेट से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं।

