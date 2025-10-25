कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 26 अक्टूबर-1 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

संक्षेप: Cancer Weekly Horoscope Kark saptahik rashifal 26 October-1 November 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल: नौकरी और प्रेम, दोनों में दिक्कतों को सॉल्व करें। धन को मैनेज सोच-समझकर करें। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

कर्क राशि के लिए 26 अक्टूबर-1 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा? कर्क लव लाइफ: रिश्ते में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं, जैसे किसी दोस्त या रिश्तेदार का दखल देना। आप दोनों अपनी लव लाइफ को बरकरार रखना पसंद करेंगे। इसमें बातचीत की भूमिका महत्वपूर्ण है। कुछ रिलेशनशिप, जो टूटने की कगार पर थे, सप्ताह के मध्य तक नॉर्मल हो जाएंगे। इगो से बचें और रिश्ते में साथी को पर्सनल स्पेस दें। कुछ मैरिड महिलाओं को अपने जीवनसाथी के परिवार के साथ दिक्कतें हो सकती हैं। इससे जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इसे डिप्लोमेटिक तरीके से संभालें।

करियर राशिफल: टीम लीडर्स और मैनेजर्स को डेडलाइन से चूकने से बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। कलाकार, अभिनेता, संगीतकार, लेखक और इंटीरियर डिजाइनर को इस सप्ताह धन कमाने के अवसर मिलेंगे। आपको आलोचना स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिससे आपको नए आइडिया सामने लाने में मदद मिलेगी। इंवेस्टमेंट को इस सप्ताह ढेरों ऑप्शन दिखाई देंगे। बिजनेसमैन इस सप्ताह अपने बिजनेस को सीमाओं के पार फैला सकते हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। इससे आपको सभी पेंडिंग अमाउन्ट चुकाने में मदद मिलेगी। सप्ताह का पहला भाग संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए अच्छा है। आप इस समय का उपयोग घर के रिनोवेशन या दान-पुण्य के लिए भी कर सकते हैं। कुछ उम्रदराज लोग इस सप्ताह बच्चों के बीच संपत्ति का बटवारा भी करेंगे। लंबे समय से बकाया रकम चुका दिया जाएगा। व्यापारी नई पार्ट्नर्शिप खोजने में सफल होंगे, जिससे बिजनेस में उन्नति होगी।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और महिला जातकों को भी मौजूदा बीमारियों से राहत मिलेगी। योग या ध्यान आपको एनर्जेटिक भी बनाएगा। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और यात्रा के दौरान आपको बाहर के खाने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को रॉक क्लाइम्बिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे साहसिक खेलों में भाग लेते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको पानी के नीचे के खेलों जैसी साहसिक एक्टिविटी में भाग लेते समय भी सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ