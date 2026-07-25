कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 जुलाई से 1 अगस्त तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहेगी, लेकिन आगे चलकर काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए समय का सही प्रबंधन जरूरी होगा। करियर में नई जिम्मेदारियां और रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं।
Cancer Weekly Horoscope 26 July- 1 August 2026: कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता काम और परिवार, दोनों के बीच तालमेल बनाने का रहेगा। शुरुआत अच्छी रहेगी। मन हल्का रहेगा और घर का माहौल भी आपके पक्ष में रहेगा। अगर किसी काम को लेकर पिछले कुछ दिनों से टेंशन चल रही थी तो अब धीरे-धीरे रास्ता निकलता दिखेगा। हालांकि रविवार के बाद काम का दबाव बढ़ सकता है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है या पुराने अधूरे काम जल्दी पूरे करने पड़ सकते हैं। ऐसे में समय की सही प्लानिंग बहुत जरूरी रहेगी। हर किसी को अपने प्लान बताने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें अपने तक रखेंगे तो फायदा होगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
प्यार और रिश्तों की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत ठीक रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन काम ज्यादा रहने से पार्टनर शिकायत कर सकता है कि आप उसे समय नहीं दे रहे। अगर ऐसा हो तो बात को बढ़ाने की बजाय आराम से समझाएं। मंगलवार के बाद रिश्तों में पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा। जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा और कोई जरूरी फैसला भी मिलकर ले सकते हैं। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनकी किसी पुराने जानने वाले से दोबारा बात शुरू हो सकती है। हालांकि किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचें। हफ्ते के आखिर में किसी रिश्तेदार की बात से मन थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन समझदारी से मामला संभल जाएगा।
कर्क राशि का करियर राशिफल
नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत वाला रहेगा। बॉस आपके काम पर नजर रखेंगे, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। ऑफिस की बेकार की बातों और राजनीति से दूर रहना ही ठीक रहेगा। बिजनेस करने वालों को नया काम मिलने की उम्मीद है। किसी पुराने ग्राहक से भी फायदा हो सकता है। अगर कोई सरकारी या कागजी काम अटका हुआ है तो उसमें भी आगे बढ़ने के संकेत हैं। पढ़ाई करने वाले छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत जारी रखनी चाहिए। इस समय जितनी मेहनत करेंगे, उसका फायदा आगे जरूर मिलेगा।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में यह सप्ताह ठीक रहेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। जरूरी चीजों पर ही पैसा खर्च करें। किसी के कहने पर निवेश करने की जल्दी न करें। अगर कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने वाला है तो उसके मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आर्थिक मामलों में काम आ सकती है। उधार देने और लेने, दोनों से इस सप्ताह बचना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन भागदौड़ की वजह से थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाएं और पानी कम न पिएं। बाहर का तला-भुना खाना कम खाएं। सप्ताह के आखिर में गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। छोटी सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है। अच्छी नींद और थोड़ा आराम पूरे सप्ताह आपको फिट रखेगा।
सप्ताह की सलाह: इस हफ्ते काम पर पूरा ध्यान दें, रिश्तों में नरमी रखें और पैसों के मामले में बिना सोचे कोई फैसला न लें। धैर्य रखेंगे तो ज्यादातर काम आपके मन के मुताबिक पूरे होते नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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