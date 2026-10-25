कर्क राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहेगा सप्ताह, करियर और परिवार में इन बातों का रखें ध्यान

इस सप्ताह कर्क राशि वालों को करियर, परिवार और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में खर्च बढ़ सकते हैं और कामकाज में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को धैर्य से काम लेना होगा। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है।

Cancer Weekly Horoscope 25-31 October 2026, Saptahik Kark Rashifal: परिवार और काम में व्यस्तता के बीच शुरुआत में मन का संतुलन बनाना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत मीन के चंद्रमा से आपके नौवें भाव में होगी। इस भाव का संबंध सीखने, गुरुजनों और लंबी योजना से है। इसलिए बाहरी घटनाओं के साथ मन की प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। शनि आपके नौवें भाव में वक्री है। राहु आठवें भाव और केतु दूसरे भाव में हैं। बड़े लक्ष्य और रोज की सीमा में संतुलन रखना जरूरी होगा। हर बात का तुरंत नतीजा निकालने के बजाय पहले देखें कि किस जिम्मेदारी को अभी समय चाहिए। 25 अक्टूबर की शाम चंद्रमा मेष में आपके दसवें भाव में आएगा। यहां करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि से जुड़े सवाल अधिक दिखाई देंगे। मध्य में कुछ पुराने तनाव या खर्च ध्यान मांग सकते हैं। पूर्णिमा से घटते चंद्र पक्ष की शुरुआत भी इस भावनात्मक बदलाव के साथ होगी। अगर किसी पुराने मामले की बात सामने आए तो उसे अंतिम संकट नहीं मानें। बात साफ करें, जरूरी कागज संभालें और एक समय पर एक ही फैसला लें। सूर्य, बुध और शुक्र तुला में आपके चौथे भाव को सक्रिय कर रहे हैं। बुध और शुक्र वक्री हैं। मंगल कर्क के पहले भाव में है। गुरु कर्क के पहले भाव से 31 अक्टूबर को सिंह के दूसरे भाव की ओर जाएगा। 27 अक्टूबर की रात वृषभ का चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में आएगा। यहां लाभ, मित्रों और नेटवर्क के मामले महत्वपूर्ण होंगे। आखिरी हिस्से में रिश्तेदारों का साथ और छोटी खुशियां उत्साह बढ़ाएंगी। वृषभ की स्थिरता बीच के हिस्से में किसी बिखरी बात को व्यवस्थित करने का अवसर दे सकती है। 29 अक्टूबर रात के बाद मिथुन का चंद्रमा बारहवें भाव में जाएगा। खर्च, विश्राम और निजी चिंतन से जुड़े संपर्क और सोच बढ़ेंगे। इसे हर दिन अलग घटना की तरह नहीं, पूरे सप्ताह में धीरे धीरे बदलती प्राथमिकता की तरह समझें। जो काम सचमुच जरूरी है, उसे पहले रखें।

कर्क राशि का साप्ताहिक लव राशिफल इस सप्ताह रिश्तों की दिशा केवल किसी एक बातचीत से तय नहीं होगी। भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचने पर जीवनसाथी के साथ बात आसान होगी। शुरुआत के नौवें भाव के चंद्रमा से निजी अपेक्षाएं उभर सकती हैं। आप जिसे सामान्य बात समझ रहे हों, उसके लिए वह महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए दूसरे व्यक्ति की पूरी बात सुनें। एक दूसरे की सुविधा, समय और घर की जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बात करने से अनावश्यक तनाव घट सकता है। साथी को अंदाजा लगाने के बजाय साफ बताएं कि आपको किस तरह का सहयोग चाहिए। मेष का चंद्रमा आने पर करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि की सक्रियता संबंधों के व्यवहार को प्रभावित करेगी। मंगल पहले भाव में है। घर, भावनाओं या पुराने अनुभवों से जुड़े विषय पर प्रतिक्रिया जरूरत से तेज हो सकती है। ऐसे समय में फोन पर लंबी बहस करने या किसी के सामने निजी मतभेद उठाने से बचें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी परिचित, समारोह या बातचीत से नया संपर्क हो सकता है, लेकिन जल्द वादा करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले के लगातार सम्मानजनक व्यवहार को महत्व दें। मध्य हिस्से में वृषभ का चंद्रमा ग्यारहवें भाव के विषयों में स्थिरता ला सकता है। बाद में मिथुन का चंद्रमा बारहवें भाव में आएगा तो संवाद की जरूरत फिर बढ़ेगी। शुक्र तुला में वक्री है, इसलिए पुरानी अपेक्षाओं या पसंद नापसंद की तुलना वर्तमान से हो सकती है। यह किसी रिश्ते के खराब होने का निश्चित संकेत नहीं है। पुराने विषय को समझदारी से सुलझाने का मौका भी है। साथ खाना, बच्चों के लिए समय निकालना या कोई घरेलू काम मिलकर करना आपके लिए बड़ी बातचीत से अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।

कर्क राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ाई और करियर में शुरुआत के अवसरों को व्यावहारिक तैयारी से जोड़ना होगा। ऑफिस में व्यवस्थित तैयारी और अधूरा काम पूरा करने से फायदा होगा। चंद्रमा मीन के नौवें भाव से मेष के दसवें भाव में जाएगा। इसलिए पहले सीखने, गुरुजनों और लंबी योजना से जुड़ी प्राथमिकता और उसके बाद करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी में मीटिंग, ईमेल और काम की सीमा स्पष्ट रखें। कारोबार में क्लाइंट की रुचि और वास्तविक ऑर्डर को एक न समझें। जो बात लिखित रूप में तय है, उसी पर आगे बढ़ें। टीम में काम बांटने और पुरानी फाइल व्यवस्थित करने से काम सुचारु होगा। बुध तुला में वक्री है, इसलिए पुराने संवाद, आवेदन, फाइल, तारीख और भुगतान की शर्त दोबारा जांचना उपयोगी होगा। इसका मतलब हर काम में रुकावट की गारंटी नहीं है। बल्कि सावधानी से हुई तैयारी का फायदा अधिक टिकाऊ हो सकता है। छात्र एक लंबे सत्र के बजाय छोटे रिवीजन सत्र रखें। अधूरे चैप्टर की सूची बनाएं और जिन बातों में संदेह है, उन्हें शिक्षक या साथी से पूछें। वृषभ के चंद्रमा के दौरान आपके ग्यारहवें भाव में स्थिर सोच बढ़ सकती है। इसी दौरान कठिन काम की बुनियाद सुधारें। बाद के मिथुन चंद्रमा से बारहवें भाव सक्रिय होगा, जिससे बातचीत, नोट्स, संपर्क या काम के अगले चरण का प्लान सामने आएगा। शनि नौवें भाव में वक्री होने से पुरानी जिम्मेदारियों को हल्के में लेना ठीक नहीं है। 31 अक्टूबर को गुरु का सिंह में प्रवेश आपके दूसरे भाव से जुड़े दीर्घकालीन विषयों की ओर ध्यान दिलाएगा। बदलाव को नई तैयारी का संकेत मानें, तुरंत तरक्की का वादा नहीं।

कर्क राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में इस सप्ताह जरूरत और इच्छा के बीच अंतर साफ रखना होगा। अनावश्यक घरेलू खर्च रोककर बचत की योजना सुधारें। मीन के चंद्रमा का नौवें भाव और फिर मेष का दसवें भाव आर्थिक प्राथमिकताएं बदल सकता है। जब मूड अच्छा हो तब भी किसी खरीद का पूरा खर्च देखें। अगर मन भारी हो तो राहत पाने के लिए खरीदारी न करें। छोटे डिजिटल भुगतान, यात्रा, घरेलू सुविधा और बाहर का खाना जोड़ने पर अनुमान से अधिक रकम निकल सकती है। मरम्मत, सुविधा या परिवार के लिए कोई खरीद हो तो आवश्यक और इच्छित सामान की अलग सूची बनाएं। तुला में शुक्र और बुध दोनों वक्री हैं। आपके चौथे भाव से यह स्थिति पुराने सौदे, बिल, साझा फैसले और खरीद के विकल्प फिर देखने की सलाह देती है। किसी को रकम देने या उधार लेने से पहले वापसी की शर्त तय करें। कारोबार में मौखिक अनुमान से बेहतर लिखित बजट और इनवॉइस रहेगा। किसी बाजार या निवेश को केवल परिचित की सफलता देखकर न चुनें। जोखिम और अपनी जरूरत समझे बिना पैसा लगाना उचित नहीं है। 27 अक्टूबर की रात के बाद वृषभ का चंद्रमा ग्यारहवें भाव और फिर मिथुन का चंद्रमा बारहवें भाव के विषय सक्रिय करेगा। आर्थिक चर्चा में पहले स्थिरता और बाद में सूचना की अधिकता महसूस हो सकती है। राहु आठवें भाव में नए रास्तों की इच्छा बढ़ाता है, जबकि केतु दूसरे भाव में किसी उपलब्धि से संतोष को असमान बना सकता है। इसलिए लालच और निराशा दोनों में फैसला न करें। 31 अक्टूबर को गुरु का भाव बदलना लंबे समय की वित्तीय सोच पर असर डालने वाला विषय हो सकता है। फिलहाल नकदी प्रवाह और जरूरी भुगतान साफ रखना ही बेहतर रहेगा।

कर्क राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल शरीर और मन को नियमितता की जरूरत रहेगी। नींद, नियमित भोजन और भावनात्मक थकान का ध्यान रखें। सप्ताह का पहला हिस्सा सीखने, गुरुजनों और लंबी योजना से जुड़ी चिंता बढ़ा सकता है, जबकि मेष में चंद्रमा आते ही करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि के काम तेजी पकड़ सकते हैं। इसी कारण एक दिन सक्रिय और अगले हिस्से में थका हुआ महसूस हो सकता है। इसे किसी बीमारी का संकेत न समझें। नींद, पानी, भोजन और रोज की सामान्य गतिविधि पर ध्यान दें। भावनाएं तीखी हों तो तत्काल जवाब देने से बेहतर थोड़ी देर का विराम है। मंगल कर्क में होने से घर या मन के दबाव के दौरान प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। वाहन चलाते समय बहस और मोबाइल से दूरी रखें। यदि बैठकर काम करते हैं तो बीच बीच में उठें। यात्रा पर जा रहे हों तो निकलने का पर्याप्त समय रखें। कुछ लोग स्क्रीन के कारण आंखों में असहजता या कम नींद के कारण भारीपन अनुभव कर सकते हैं। लगातार कोई परेशानी हो तो योग्य चिकित्सक से सलाह लें, केवल राशिफल के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। वृषभ का चंद्रमा सप्ताह के मध्य को थोड़ा स्थिर बना सकता है। उस समय घर का साधारण भोजन, एक छोटी सैर और परिवार के साथ आराम से बैठना उपयोगी रहेगा। मिथुन का चंद्रमा अंतिम हिस्से में खर्च, विश्राम और निजी चिंतन से जुड़ी हलचल बढ़ाएगा। बातचीत और काम के कारण देर रात तक जागने की आदत से बचें। शनि का वक्री प्रभाव पुरानी दिनचर्या की कमी दोबारा याद दिला सकता है। पूरा रूटीन बदलना जरूरी नहीं है। हर दिन किए जा सकने वाले दो छोटे बदलाव अधिक काम आएंगे।