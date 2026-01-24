Hindustan Hindi News
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25 से लेकर 31 जनवरी तक का समय?

Cancer Weekly Horoscope, Kark Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र में कर्क चौथे नंबर पर होता है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। जानें इस राशि वालों के लिए 25 से लेकर 31 जनवरी 2026 का समय कैसा रहने वाला है?

Jan 24, 2026 10:58 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Cancer Weekly Horoscope 25-31 January 2026, कर्क साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते कर्क राशि वाले छोटे-छोटे फैसलों से मन को बैलेंस रखेंगे। आपकी लोगों की सोच में क्लैरिटी आएगी। परिवार की भी फुल सपोर्ट मिलने वाला है। इस हफ्ते आप अपने लक्ष्य की ओर धीरे-धीरे ही सही लेकिन लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। आज धैर्य बनाए रखें। जब भी कोई मदद के लिए आगे आए तो उसे दिल से स्वीकार करने की कोशिश करें। अपनी बात को इस हफ्ते प्यार से सामने रखें। हर एक चीज को क्लैरिटी के साथ प्लान करने की कोशिश करें। शांत रहने की कोशिश करें और उम्मीद ना छोड़ें। जल्दबाजी करने से बचें।

नीचे जानें कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा 25-31 जनवरी तक का समय?

कर्क लव राशिफल

कर्क राशि वालों के ये हफ्ता काफी सही जाने वाला है। आपको करीबी रिश्तों में काफी सुकून मिलेगा। साथ ही अपनापन भी महसूस होगा। अगर किसी से अपने दिल की बात कहनी है तो उसे बिना डर के सब कुछ कह दें। इस हफ्ते लोगों की बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। पार्टनर को छोटे-छोटे जेस्चर से इम्प्रेस करने की कोशिश करें। अगर वो दूर हैं तो इस हफ्ते प्यार भरे नोट या मैसेज उनके लिए जरूर भेजें। अगर पार्टनर पास है तो उनके साथ क्वालिटी समय जरूर बिताएं। इससे आप लोगों को बीच भरोसा बढ़ेगा और रिश्ता भी मजबूत बनेगा। जो लोग सिंगल हैं वो लोग इस हफ्ते किसी दोस्त के जरिए किसी खास से मिल सकते हैं। ये मुलाकात किसी गैदरिंग में ही होने की संभावना ज्यादा है। कनेक्शन अच्छा ही बनेगा जोकि आगे चलकर रिश्ते में भी बदल सकता है। बस इस हफ्ते अपने शब्दों का सही चयन करें। समझदारी से काम लेंगे तो रिश्ता और भी मजबूत बनेगा।

कर्क करियर राशिफल

ये हफ्ता काम के लिए अच्छा रहने वाला है। पूरे फोकस के साथ आप काम कर पाएंगे। इस हफ्ते आप पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना हर टास्क पूरा करेंगे। अगर कोई काम बड़ा लगे तो उसे छोटे-छोटे स्टेप्स में जरूर बांट लें। रोज होने वाली ग्रोथ को जरूर नोटिस करें। क्लैरिटी के साथ अपनी टीम से बात करेंगे तो तालमेल अच्छा बन जाएगा। सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी मेहनत को भी नोटिस करेंगे। इस हफ्ते जरूरी कामों की जिम्मेदारी जरूर लें क्योंकि इससे आपकी इमेज अच्छी बनेगी। अगर किसी भी नई जॉब का ऑफर मिले तो हर डिटेल पर ध्यान दें और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो जरूर पूछें। छोटी-छोटी सफलता पर भी इस हफ्ते खुद को शाबाशी जरूर दें।

कर्क फाइनेंशियल राशिफल

इस हफ्ते आपके लिए पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। हालांकि हर चीज की सही प्लानिंग बहुत जरूरी है। इस हफ्ते छोटे से भी छोटे खर्चे का लिस्ट जरूर बना लें। सब्सक्रिप्शन पर जो भी पैसे हर महीने लग रहे हैं, उस पर गौर करें। जो भी फालतू का लगे, अब उसे हटा दें। इस हफ्ते अचानक से होने वाले खर्चे से बचने की कोशिश करें। बचत करना शुरू करें। बजट एकदम सिंपल सा बनाएं। अगर मदद या लोन की बात आती है तो पहले शर्तों को देख लें। अपने बचत और खर्चे के बीच बैलेंस बनाकर चलेंगे तो भविष्य में मजबूती मिलेगी।

कर्क हेल्थ राशिफल

इस हफ्ते कर्क राशि वाले अपने मन का ख्याल रखें। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज के साथ दिन की शुरुआत करने की कोशिश करें। साथ ही अपने सोने का समय निश्चित करें। पानी भरपूर पीने की कोशिश करें। रोज छोटी वॉक पर निकल जएं। साथ ही इस हफ्ते रोजाना स्ट्रेटिंग करने की आदत जरूर डालें। आप योग अभ्यास भी करेंगे तो सही रहेगा। इस हफ्ते अगर कभी भी बैचेनी सी महसूस हो तो कुछ मिनट के लिए गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज जरूर करें। हल्का और हेल्दी खाना ही खाएं। परिवार के साथ हर शाम शांति से कुछ पल बिताएं। इससे आपका मन भी हल्का और आप खुश भी रहेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
