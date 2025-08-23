Cancer Weekly Horoscope 24-30 August 2025 kark Rashifal कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 24-30 अगस्त का सप्ताह कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 24-30 अगस्त का सप्ताह कैसा रहेगा?

Cancer Weekly Horoscope Kark saptahik rashifal 24-30 August 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 10:59 PM
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आपको स्टेबल और क्लैरिटी महसूस होगी। छोटी योजनाएं, साहस पर आधारित कदम और प्रगति की संभावनाएं हैं। बात करें और मदद के लिए छोटे-छोटे प्रस्ताव आने पर स्वीकार करें। सूची बनाएं, योजनाएं साझा करें, समर्थन स्वीकार करें और छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं।

कर्क राशि के लिए 24-30 अगस्त का सप्ताह कैसा रहेगा?

कर्क लव लाइफ: इस हफ्ते आप प्यार में ज्यादा खुलकर फीलिंग्स जाहिर कर सकेंगे। छोटे-छोटे काम अधिक मूल्य रखते हैं। अपनी इच्छा के बारे में ईमानदारी से बात करें। अगर आप सिंगल हैं तो इन्वाइट के लिए हां कहें और रियल बने रहें। साथ में शांत समय में आराम और सुरक्षा का एहसास होगा। धैर्य और तारीफ से विश्वास बढ़ता है।

करियर राशिफल: काम के लिए ध्यान और सरल योजना की आवश्यकता होती है। बिजनेस को छोटे-छोटे चरणों में बांटें और एक-एक करके पूरा करें। किसी टीममेट या बॉस के साथ प्रगति शेयर करें ताकि अन्य कार्य में सहायता कर सके। एक छोटी सी सफलता अतिरिक्त प्रोजेक्ट का कारण बन सकती है। लिस्ट बनाएं और शांत महसूस करने के लिए काम को पूरा करें। समय की बर्बादी करने से बचें। जरूरी कार्य निरंतर प्रयास और क्लियर बातचीत को दर्शाता है, न कि जल्दबाजी भरे फैसले।

फाइनेंशियल लाइफ: सावधानी के साथ अपने ऑप्शन चुनें। अचानक बड़ी खरीदारी करने से बचें। इसके बजाय छोटी बचत की योजना बनाएं। बिलों और संस्थानों की जांच और दैनिक खर्चों को मैनेज करने के लिए जहां हो सके कटौती करने। एक छोटा सा अतिरिक्त काम या अतिरिक्त प्रयास उपयोगी पॉकेट मनी जोड़ सकता है। कोई निर्णय लेने से पहले किसी विश्वसनीय दोस्त से राय लेने के लिए अपनी योजनाएं साझा करें। आज ही एक छोटी योजना बनाएं।

सेहत राशिफल: आपकी एनर्जी शांत लेकिन स्टेबल रहेगी। मूड और फोकस को बेहतर बनाने के लिए भरपूर नींद लें। बार-बार पानी पिएं और हेल्दी भोजन चुनें। अगर स्ट्रेस बढ़ गया है, तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए सांस लें या छोटा ब्रेक लेने की कोशिश करें। अभी की देखभाल, बाद के थकान से बचाती है। जब आपका शरीर कहे, तब आराम करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

