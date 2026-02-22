Hindustan Hindi News
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 फरवरी तक का समय?

Feb 22, 2026 01:29 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cancer Weekly Horoscope, Kark Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र में कर्क चौथे नंबर पर होता है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। जानें इस राशि वालों के लिए 22 से 28 फरवरी 2026 का समय कैसा रहने वाला है?

Cancer Weekly Horoscope 22 to 28 February 2026 saptahik kark rashifal, कर्क साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आपको प्रैक्टिकल कामों के लिए लगातार एनर्जी मिलेगी। इस सप्ताह कन्फ्यूजन दूर करने वाली हल्की बातचीत होगी। छोटे लक्ष्यों पर फोकस करें, मदद मिलने पर स्वीकार करें और पॉजिटिव सोच रखें। सप्ताह के आखिर तक, शांत प्रोग्रेस और काम और पर्सनल लाइफ में अगले कदमों के लिए क्लियर रास्ता मिलने की उम्मीद करें। इस सप्ताह छोटी-छोटी जीत, क्लियर डिसीजन और दोस्तों और परिवार से प्यार भरा सपोर्ट मिल सकता है, जो आपको शांत और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगा।

कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 फरवरी तक का समय?

इस सप्ताह का कर्क राशि वालों के लिए लव राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह आपका दिल नरम महसूस करेगा। दयालुता के छोटे-छोटे काम, जैसे शांत मैसेज या कोई सोच-समझकर की गई कॉल, आप और आपके पार्टनर को करीब ला सकते हैं। अगर सिंगल हैं, तो किसी दोस्त या शेयर की गई एक्टिविटी के जरिए किसी से मिलें। सब्र रखें और दयालु बनें। अगर रिलेशनशिप में हैं, तो आसान प्लान शेयर करें और बोलने से ज्यादा सुनें। ईमानदार लेकिन आपके नरम शब्द हर छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।

इस सप्ताह का कर्क राशि वालों के लिए करियर राशिफल कैसा रहेगा?

काम पर, लगातार कोशिश करने से इस सप्ताह छोटे-मोटे इनाम मिलेंगे। अपने कामों पर फोकस करें और अगले काम पर जाने से पहले एक काम पूरा करें। अगर आपको मदद या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो प्यार से बोलें; साथ काम करने वाले सुनेंगे। कोई नई स्किल या तरीका सीखने की कोशिश करें, जिससे रोज का काम आसान हो जाए। ऑफिस गॉसिप से बचें और उन आइडियाज के नोट्स रखें, जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं। सप्ताह के आखिर तक, आपके शांत समर्पण और ग्रोथ के लिए आपको कोई सफलता या तारीफ मिल सकती है।

इस सप्ताह का कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह अगर आप आसान प्लान बनाते हैं तो पैसा स्टेबल रहेगा। जरूरी खर्चों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और बड़ी खरीदारी टाल दें। छोटी-छोटी सेविंग्स बढ़ती हैं। हर पेमेंट से थोड़ा सेविंग्स करने की कोशिश करें। अगर कोई बिल आपको अचानक मिल जाता है, तो सही ऑप्शन खोजने के लिए प्रोवाइडर से शांति से बात करें। रिस्की डील या जल्दबाजी में किए गए ऐसे वादों से बचें, जो बहुत अच्छे लगें।

इस सप्ताह का कर्क राशि वालों के लिए सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह आपका शरीर और दिमाग हल्के रूटीन पर अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। रेगुलर शेड्यूल पर सोएं और हर दिन ज्यादा पानी पिएं। अपने दिमाग को शांत रखने और मसल्स को ढीला रखने के लिए छोटी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग करें। जब आप पढ़ाई या काम करें तो अपनी आंखों को आराम देने और गहरी सांस लेने के लिए छोटे ब्रेक लें। अगर स्ट्रेस बढ़ता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात क,रें जिस पर आप भरोसा करते हैं। पढ़ने या धीरे-धीरे सांस लेने जैसी कोई आसान शांत करने वाली एक्टिविटी करें। छोटे कदम आपको मजबूत रखते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

