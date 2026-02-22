कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 फरवरी तक का समय?
Cancer Weekly Horoscope, Kark Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र में कर्क चौथे नंबर पर होता है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। जानें इस राशि वालों के लिए 22 से 28 फरवरी 2026 का समय कैसा रहने वाला है?
Cancer Weekly Horoscope 22 to 28 February 2026 saptahik kark rashifal, कर्क साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह आपको प्रैक्टिकल कामों के लिए लगातार एनर्जी मिलेगी। इस सप्ताह कन्फ्यूजन दूर करने वाली हल्की बातचीत होगी। छोटे लक्ष्यों पर फोकस करें, मदद मिलने पर स्वीकार करें और पॉजिटिव सोच रखें। सप्ताह के आखिर तक, शांत प्रोग्रेस और काम और पर्सनल लाइफ में अगले कदमों के लिए क्लियर रास्ता मिलने की उम्मीद करें। इस सप्ताह छोटी-छोटी जीत, क्लियर डिसीजन और दोस्तों और परिवार से प्यार भरा सपोर्ट मिल सकता है, जो आपको शांत और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगा।
कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 फरवरी तक का समय?
इस सप्ताह का कर्क राशि वालों के लिए लव राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आपका दिल नरम महसूस करेगा। दयालुता के छोटे-छोटे काम, जैसे शांत मैसेज या कोई सोच-समझकर की गई कॉल, आप और आपके पार्टनर को करीब ला सकते हैं। अगर सिंगल हैं, तो किसी दोस्त या शेयर की गई एक्टिविटी के जरिए किसी से मिलें। सब्र रखें और दयालु बनें। अगर रिलेशनशिप में हैं, तो आसान प्लान शेयर करें और बोलने से ज्यादा सुनें। ईमानदार लेकिन आपके नरम शब्द हर छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
इस सप्ताह का कर्क राशि वालों के लिए करियर राशिफल कैसा रहेगा?
काम पर, लगातार कोशिश करने से इस सप्ताह छोटे-मोटे इनाम मिलेंगे। अपने कामों पर फोकस करें और अगले काम पर जाने से पहले एक काम पूरा करें। अगर आपको मदद या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो प्यार से बोलें; साथ काम करने वाले सुनेंगे। कोई नई स्किल या तरीका सीखने की कोशिश करें, जिससे रोज का काम आसान हो जाए। ऑफिस गॉसिप से बचें और उन आइडियाज के नोट्स रखें, जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं। सप्ताह के आखिर तक, आपके शांत समर्पण और ग्रोथ के लिए आपको कोई सफलता या तारीफ मिल सकती है।
इस सप्ताह का कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह अगर आप आसान प्लान बनाते हैं तो पैसा स्टेबल रहेगा। जरूरी खर्चों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और बड़ी खरीदारी टाल दें। छोटी-छोटी सेविंग्स बढ़ती हैं। हर पेमेंट से थोड़ा सेविंग्स करने की कोशिश करें। अगर कोई बिल आपको अचानक मिल जाता है, तो सही ऑप्शन खोजने के लिए प्रोवाइडर से शांति से बात करें। रिस्की डील या जल्दबाजी में किए गए ऐसे वादों से बचें, जो बहुत अच्छे लगें।
इस सप्ताह का कर्क राशि वालों के लिए सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आपका शरीर और दिमाग हल्के रूटीन पर अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। रेगुलर शेड्यूल पर सोएं और हर दिन ज्यादा पानी पिएं। अपने दिमाग को शांत रखने और मसल्स को ढीला रखने के लिए छोटी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग करें। जब आप पढ़ाई या काम करें तो अपनी आंखों को आराम देने और गहरी सांस लेने के लिए छोटे ब्रेक लें। अगर स्ट्रेस बढ़ता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात क,रें जिस पर आप भरोसा करते हैं। पढ़ने या धीरे-धीरे सांस लेने जैसी कोई आसान शांत करने वाली एक्टिविटी करें। छोटे कदम आपको मजबूत रखते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
