कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
Cancer Weekly Horoscope, Kark Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र में कर्क चौथे नंबर पर होता है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। जानें इस राशि वालों के लिए 22 से 28 मार्च 2026 का समय कैसा रहने वाला है?
Cancer Weekly Horoscope 22-28 March 2026 saptahik kark rashifal, कर्क साप्ताहिक राशिफल: एक स्टेबल और शांत सप्ताह दैनिक जीवन को माओनेज करने और छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझाने का अवसर प्रदान करेगा। आपकी आसान रूटीन करीबी लोगों के साथ क्लियर बातचीत और धैर्यपूर्वक काम करने में मदद करेगी। नए आइडिया आ सकते हैं, उन्हें धीरे-धीरे परखें। अगर आप जल्दबाजी में वादे करने से बचते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, तो फाइनेंशियल फैसले सुरक्षित महसूस होंगे। आप स्टेबल एनर्जी का अनुभव करेंगे। छोटे-छोटे कदम क्लियर योजनाएं बनाने में मदद करेंगे। दोस्त सपोर्ट करेंगे। परिवार का समर्थन आपको इस सप्ताह प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों और प्रगति की ओर मोटिवेट करेगा।
कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
कर्क राशि वालों का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपने पार्टनर के साथ गहरी अन्डर्स्टैन्डिंग विकसित करने के लिए छोटे-छोटे, स्नेहपूर्ण कदम उठाएं। शांति से बोलें और बोलने से अधिक सुनें। अगर आप सिंगल हैं, तो पारिवारिक या सोशल कार्यक्रमों के माध्यम से नए लोगों से मिलें। एक नई दोस्ती धीरे-धीरे पनप सकती है। रिलेशन में, आसान कार्यों से स्नेह दिखाएं, एक साथ कुछ शांत पल बिताने की योजना बनाएं और गलत शब्दों के इस्तेमाल से बचें। धैर्य, ईमानदारी और छोटे-छोटे सरप्राइज इस सप्ताह प्रेम को मजबूत बनाए रखने में सहायक होंगे।
कर्क राशि वालों का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
ऑफिस में इस सप्ताह निरंतर प्रयास अच्छे परिणाम लाएंगे। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें और जो शुरू करें उसे पूरा भी करें। जब कोई कार्य बड़ा लगे तो मदद मांगें। आपके टीम मेटस आपका साथ देंगे। नई छोटी जिम्मेदारियां निभाना लीडर्स का विश्वास जीतने में मददगार साबित हो सकती हैं। अपने टास्क को ऑर्गनाइज रखें, क्लियर नोट्स लिखें और समय सीमा का पालन करें। ऑफिस की गपशप से बचें और मीटिंग्स में शांत रहें। अपने सप्ताह को प्रोडक्टिव और संतुलित बनाने के लिए आसान योजना बनाएं। छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और जरूरत पड़ने पर आराम करें।
कर्क राशि वालों का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आप सावधानी के साथ योजना बनाते हैं तो धन संबंधी मामले स्टेबल रहेंगे। बिल और बचत लक्ष्यों की एक आसान लिस्ट बनाएं। इस सप्ताह बड़ी खरीदारी से बचें, जब तक कि यह आवश्यक न हो। छोटी-छोटी सेविंग्स मिलकर बड़ी रकम बन जाती हैं। बचत करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चों से बचें। अगर कोई आपसे पैसे उधार मांगे, तो दो बार सोचें और क्लियर शर्तें निर्धारित करें। एक्स्ट्रा इंकम के छोटे-छोटे तरीके खोजें, जैसे किसी पड़ोसी की मदद करना या अनुपयोगी वस्तुओं को बेचना। खर्च करने से पहले रिकॉर्ड रखें और उनकी जांच करें। एक छोटा सा इनाम तय करें।
कर्क राशि वालों का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह ठीक-ठाक महसूस होगा। इस सप्ताह साधारण देखभाल भी बहुत मददगार साबित होगी। रोजाना समय पर नींद लें और प्रतिदिन भरपूर पानी का सेवन करें। हल्की सैर या स्ट्रेचिंग आपके मूड और एनर्जी को बेहतर बनाएगी। मुख्य रूप से ताजी सब्जियां, फल, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। रोजाना भोजन का सेवन करें। इस सप्ताह भारी मिठाइयों और तले हुए फूड्स के सेवन से बचें। काम के दौरान सांस लेने और आंखों को आराम देने के लिए छोटे-छोटे विराम लें। अभी उठाए गए छोटे-छोटे हेल्दी कदम भविष्य में बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं। इस सप्ताह हर दिन अधिक मुस्कुराएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट