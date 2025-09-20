Cancer Weekly Horoscope 21-27 September 2025 kark Rashifal कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 21-27 सितंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Cancer Weekly Horoscope 21-27 September 2025 kark Rashifal

कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 21-27 सितंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

Cancer Weekly Horoscope Kark saptahik rashifal 21-27 September 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 11:25 PM
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह व्यक्तिगत मामलों और व्यावहारिक योजनाओं में प्रगति का संकेत देता है। छोटे-छोटे कामों, संवाद और रूटीन पर ध्यान दें। वित्तीय फैसले सावधानी से लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए। आराम के लिए समय निकालें। परिवार के साथ मिलकर रिश्तों को मजबूत करें, सपोर्ट महसूस करें और छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं।

कर्क राशि के लिए 21-27 सितंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

कर्क लव लाइफ: यह सप्ताह आपके करीबी रिश्तों में प्यार लेकर आएगा। ईमानदार लेकिन दयालु शब्द विश्वास बनाने में मदद करते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों या पारिवारिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों से मिलें। अगर किसी रिलेशन में हैं, तो शांत समय की योजना बनाएं और अपने साथी की बात ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे साझा काम संतुलन बिठाएंगे। तीखी प्रतिक्रियाओं से बचें और शांत बातचीत करें। परंपराओं का सम्मान करें। देखभाल के जरिए स्नेह को बढ़ने दें।

करियर राशिफल: इस सप्ताह ऑफिस लाइफ उत्पादक लग रही है। क्लियर कदम परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। छोटे-छोटे फैसले मायने रखते हैं। विचारों को साझा करते समय आत्मविश्वास के साथ बोलें। टीमवर्क से सपोर्ट मिलता है; जहां भी हो सके मदद की पेशकश करें। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें और अंतिम निर्णय लेने से पहले बारीकियों की जांच करें। किसी विनम्र सहकर्मी से सीखें और बेहतर प्रदर्शन के लिए फीडबैक का इस्तेमाल करें। ध्यान केंद्रित रखने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। प्रगति के नोट्स बनाएं और धैर्य के साथ अगले कदमों की योजना बनाएं। छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न गर्व से मनाएं।

फाइनेंशियल लाइफ: अभी सावधानीपूर्वक योजना बनाने से आपके पैसों के मामले संतुलित रहेंगे। तनाव कम करने के लिए बिलों की जांच करें। प्राथमिकताओं को मैनेज करें। जब आप खर्च कम करने के आसान तरीके चुनते हैं तो छोटी-छोटी बचतें बढ़ जाती हैं। जब तक पूरी तरह से क्लियर न हों, बड़ी खरीदारी टाल दें। निवेश करने से पहले किसी विश्वसनीय दोस्त या परिवार के सदस्य से सलाह लें। कमाई और खर्च को क्लियर लिस्ट में दर्ज करें। व्यावहारिक और धैर्यवान बनें। सही कदम आपको समय के साथ अधिक सुरक्षा बनाने में मदद करेंगे। खर्च करने की आदतों पर नजर रखने के लिए फ्री टूल्स का इस्तेमाल करें।

सेहत राशिफल: अगर आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल रखते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। समय पर सोएं और दिनभर में पर्याप्त पानी का सेवन करें। टहलने या स्ट्रेचिंग जैसे हल्के व्यायाम मूड और ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। स्क्रीन से छोटे-छोटे ब्रेक लें। शांति के लिए सांस लेने के व्यायाम करें। ताजे, मौसमी फल और सब्जियां खाएं और देर रात भारी भोजन करने से बचें। बैठते समय मुद्रा की जांच करें और थके होने पर आराम करें। रोजाना छोटे-छोटे चुनाव बेहतर ताकत और शांत मन की ओर ले जाते हैं। मुस्कुराएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)