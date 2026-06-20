Cancer Weekly Horoscope, Kark Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र में कर्क चौथे नंबर पर होता है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। जानें इस राशि वालों के लिए 21-27 जून 2026 का समय कैसा रहने वाला है?

Cancer Weekly Horoscope 21-27 June 2026, कर्क साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत में मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। आलस, चिंता और कुछ कर गुजरने की इच्छा एक साथ महसूस होगी। किसी मजबूत फैसले के कारण आपको सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। शुरुआत आसान नहीं कहेंगे, लेकिन कमजोर भी नहीं है। यह समय आपको कदम दर कदम आगे बढ़ना सिखाएगा। मन कभी धीमा पड़े तो भी काम जारी रखें। सप्ताह के मध्य में माहौल साफ होने लगेगा। घर का वातावरण बेहतर होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है। परिवार में खुशी और शांति बढ़ेगी। कुछ लाभ ऐसे रास्ते से आ सकते हैं जिनकी आपने बहुत उम्मीद नहीं की थी। प्रॉपर्टी से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है। खरीदारी, पूछताछ, कागज या योजना के स्तर पर अच्छी स्थिति बन सकती है। घर और परिचित लोगों के बीच रहना आपको भावनात्मक रूप से संभालेगा। सप्ताह के अंत में घर, सुविधा और सुरक्षा पर ध्यान रहेगा। वाहन, घरेलू सामान, मरम्मत, सजावट या बचत की योजना बन सकती है। पड़ोस, परिवार या समाज से जुड़ी कोई हल्की फुल्की गतिविधि मन अच्छा करेगी। सप्ताहांत तक पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस में आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी काम के लिए यात्रा भी बन सकती है। सप्ताह की सीख साफ है। बेचैनी आती जाती रहेगी, लेकिन नियमित मेहनत आपका साथ नहीं छोड़ेगी।

कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा 21-27 जून तक का समय का समय कैसा रहेगा? कर्क राशि का लव राशिफल रिश्तों की शुरुआत इस सप्ताह सामान्य रहेगी। न बहुत ज्यादा रोमांस, न बहुत ज्यादा तनाव। विवाहित लोग जीवनसाथी को थोड़ा व्यावहारिक पा सकते हैं। इसे दूरी न समझें। कई बार व्यक्ति प्रेम दिखाने के बजाय काम और जिम्मेदारी में लगा रहता है। घर, बच्चों, काम या निजी चिंता के कारण भावनाएं खुलकर सामने न आएं तो धैर्य रखें। छोटी मदद, साथ भोजन या दिन में एक प्यार भरी बात माहौल ठीक कर सकती है। सामाजिक जीवन में हलचल रहेगी। कोई नया दोस्त मिल सकता है या कोई पुराना मित्र फिर से संपर्क कर सकता है। पड़ोसियों या आसपास के लोगों से जुड़ी गतिविधि बढ़ेगी। किसी कार्यक्रम, समारोह या सामान्य मुलाकात से मन हल्का होगा। अविवाहित लोगों के लिए कोई नया परिचय पहले दोस्ती की तरह शुरू हो सकता है। धीरे धीरे उसमें गहराई दिख सकती है। सप्ताह के दूसरे हिस्से में रिश्ते ज्यादा मधुर होंगे। जीवनसाथी का सहयोग साफ दिखेगा। मां या परिवार की किसी बड़ी महिला से भी भावनात्मक सहारा मिल सकता है। शुक्रवार के आसपास साथ घूमना, मूवी, पिकनिक या छोटी खरीदारी रिश्ते में नजदीकी ला सकती है। अगर पैसे या घर की जिम्मेदारी को लेकर मतभेद रहे हैं तो शांत बातचीत से बीच का रास्ता निकल सकता है। इस सप्ताह प्रेम शोर नहीं करेगा, पर छाया की तरह आराम देगा।

कर्क राशि का करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए शुरुआत अच्छी हो सकती है, बशर्ते वे अनुशासन बनाए रखें। लक्ष्य हासिल करने का मौका रहेगा। फिर भी सप्ताह के मध्य में ध्यान थोड़ा भटक सकता है। कभी पढ़ाई अच्छी चलेगी और कभी मन घर, खरीदारी या निजी सोच में चला जाएगा। इससे घबराएं नहीं। छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ें। साफ जगह पर बैठें और समय तय करके रिविजन करें। सप्ताहांत तक ध्यान फिर बेहतर होगा। नौकरी करने वालों को सप्ताह के पहले हिस्से में मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा और पहचान दोनों प्रयास से मिलेंगे। अतिरिक्त जिम्मेदारी या कोई जरूरी फैसला काम का दबाव बढ़ा सकता है। इससे चिड़चिड़ापन हो सकता है, इसलिए दिन की योजना पहले बनाएं। रिपोर्ट, पेपरवर्क, फॉलोअप और जरूरी कॉल पहले निपटाएं। मीटिंग या सफर में जल्दबाजी न करें। दस मिनट पहले निकलना बेहतर रहेगा। कारोबारियों के लिए सप्ताह का मध्य और बाद का हिस्सा बेहतर है। प्रॉपर्टी, घर, जमीन, निर्माण, वाहन या घरेलू सामान से जुड़े काम में लाभ की संभावना बन सकती है। सप्ताहांत तक पेशेवर आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुछ लोग ग्राहक, बाजार या विस्तार के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं। खिलाड़ी या प्रदर्शन से जुड़े लोगों को सराहना मिल सकती है। शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगेगी, पर परिणाम धीरे धीरे साथ देंगे।

कर्क राशि का धन राशिफल इस सप्ताह पैसा मेहनत के साथ जुड़ेगा। शुरुआत में आसान लाभ की उम्मीद न रखें। जितना काम पूरा करेंगे, उतना रास्ता खुलेगा। कोई बड़ा आर्थिक फैसला काम, पढ़ाई या परिवार से जुड़ा हो सकता है। यह आपको ज्यादा गंभीर बनाएगा। सप्ताह के मध्य में किसी रुके हुए भुगतान, परिवार के सहयोग, छोटे रिफंड या अप्रत्याशित लाभ से राहत मिल सकती है। प्रॉपर्टी और घर से जुड़े आर्थिक फैसले इस सप्ताह ध्यान खींचेंगे। घर, प्लॉट, घरेलू निवेश या किसी बड़े सामान की खरीद पर विचार बन सकता है। माता पिता या परिवार से मदद मिल सकती है। वाहन, कंप्यूटर, फर्नीचर, उपकरण, मरम्मत या सजावट पर खर्च संभव है। खर्च उपयोगी हो सकता है, पर सीमा पहले तय करें। बाद में बजट दबाव दे सकता है। सामाजिक कार्यक्रम, पिकनिक, फिल्म, पड़ोस की खुशी, उपहार या पारिवारिक आयोजन पर खर्च बढ़ सकता है। सब अच्छा लगेगा, पर हर अच्छी बात के साथ बिल भी आता है। आय बढ़े तो तुरंत दिखावा करने की जरूरत नहीं। शांत बचत आपके स्वभाव के ज्यादा अनुकूल है। सप्ताहांत तक पैसे को लेकर भरोसा लौटेगा और आप बेहतर फैसला ले सकेंगे।

कर्क राशि का सेहत राशिफल सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। मन में बहुत शोर रहेगा। बेचैनी, आलस, तनाव और ज्यादा सोच शरीर को थका सकते हैं। नींद और भोजन को नजरअंदाज न करें। यात्रा या रोज के सफर में सावधानी रखें, खासकर जब मन भटका हुआ हो। बाहर का खाना भी सोच समझकर लें। पाचन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। सप्ताह के मध्य में राहत मिलेगी। घर का अच्छा माहौल, जीवनसाथी का सहयोग और मन की शांति से शरीर जल्दी संभलेगा। परिवार के साथ बैठना, घर का खाना खाना और शाम को थोड़ा खुला समय लेना आपके लिए सच में उपयोगी रहेगा। आप आसपास के माहौल से बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए अपने पास शांत और भरोसेमंद लोग रखें। सप्ताह का अंतिम हिस्सा स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ऊर्जा लौटेगी। काम, पढ़ाई और सामाजिक जीवन में हिस्सा लेने का मन होगा। यह समय दिनचर्या सुधारने के लिए अच्छा है। नियमित चलना, पानी पीना और समय पर सोना शुरू करें। खिलाड़ी या शरीर पर मेहनत करने वाले लोग बेहतर फॉर्म महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी सेहत भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ी रहेगी। शांति को अपनी दवा समझें।