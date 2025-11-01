Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Cancer Weekly Horoscope 2-8 November 2025 kark Rashifal
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 2-8 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 2-8 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

संक्षेप: Cancer Weekly Horoscope Kark saptahik rashifal 2-8 November 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Sat, 1 Nov 2025 11:16 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल: ये सप्ताह फैसले, प्रगति और छोटी-छोटी उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। परिवार और करीबी दोस्त मदद और समझदारी भरी सलाह दे सकते हैं। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। एनर्जी बचाएं, जरूरत पड़ने पर आराम करें। हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाएं क्योंकि ये सब मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्क राशि के लिए 2-8 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

कर्क लव लाइफ: विश्वास और आपके कोमल शब्द आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के करीब ला सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्ताना मुलाकातें या बातचीत दोस्ती में बदल सकती है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो देखभाल से जुड़े छोटे-छोटे काम करें और बोलने से ज्यादा सुनें। तीखी बहस से बचें। इसके बजाय शांत बातचीत चुनें। एक शांत सैर या सोच-समझकर बातचीत करने की योजना बनाएं, जो विश्वास को मजबूत करे और दोनों पार्टनर के लिए खुशी लेकर आए। चुनाव करते समय पुराने रीति-रिवाजों और पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करें।

ये भी पढ़ें:कल से 25 नवंबर तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, शुक्र का तुला गोचर देगा लाभ
ये भी पढ़ें:1-30 नवंबर तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें नवंबर का राशिफल

करियर राशिफल: ऑफिस में अपने कार्यों और सावधानीपूर्वक योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। छोटे कदम परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद करेंगे। जब आपको मदद की जरूरत हो, तो प्रेम से बोलें। टीम के सदस्य जवाब देंगे। जोखिम भरे शॉर्टकट से बचें और डिटेल्स की दोबारा जांच करें। कोई मददगार सलाहकार या सहकर्मी अच्छे सुझाव दे सकता है, उन्हें नोट करें। मीटिंग में शांत होकर बात करें और बिना तनाव के आगे बढ़ते रहने के लिए दैनिक लक्ष्य निर्धारित करें। छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और मददगारों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दें।

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह अगर आप योजना बनाएं तो पैसा स्टेबल दिखाई देगा। अचानक बड़ी खरीदारी करने से बचें। बिल और छोटी-छोटी सेविंग्स के लिए आसान बजट बनाएं। छोटी-छोटी रकम भी जुड़ती है। अगर आप एक्स्ट्रा कमाई की उम्मीद करते हैं, तो सहमति देने से पहले जांच करें। क्लैरिटी के लिए परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य के साथ योजनाएं शेयर करें। अभी बड़ी रकम उधार देने से बचें। रसीदें संभाल कर रखें और खर्चों पर नजर रखें ताकि भविष्य के फैसले आसान साबित हो सकें।

सेहत राशिफल: इस सप्ताह रोजाना आराम और एक्टिविटी पर ध्यान दें। रोज थोड़ा टहलें, धीरे-धीरे सांस लें और पर्याप्त पानी पिएं। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और एक नियमित नींद का कार्यक्रम बनाए रखें। सोने से पहले स्क्रीन देखने से बचें और मन को शांत करने के लिए कुछ पल शांति से बिताएं या प्रार्थना करें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो परिवार के किसी सदस्य को बताएं। आराम करने और हेल्दी होने के लिए समय निकालें।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 2 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Cancer Cancer Horoscope kark Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने