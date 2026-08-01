Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 से 8 अगस्त तक का समय?

Cancer Weekly Horoscope, Kark Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र में कर्क चौथे नंबर पर होता है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। जानें इस राशि वालों के लिए 2 से 8 अगस्त 2026 का समय कैसा रहने वाला है-

Cancer Weekly Horoscope 2-8 August 2026 saptahik kark rashifal, कर्क साप्ताहिक राशिफल: रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके आठवें भाव से गुजरेगा। सुबह के समय मन में अनकही चिंता, अचानक खर्च या किसी उत्तर का इंतजार बेचैनी दे सकता है। वाहन, कागज और साझा पैसे में सावधानी रखें। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन में आपके नौवें भाव में आएगा। भाग्य, सीख, बच्चों और पुराने प्रयास के परिणाम से मन मजबूत होगा। सोमवार लाभ या परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली खबर दे सकता है। मंगलवार तक प्रार्थना, सेवा, मंदिर या शांत गतिविधि मन को स्थिर करेगी। रविवार रात का नक्षत्र बदलाव भीतर की चिंता को धीरे धीरे भरोसे में बदल सकता है। रविवार देर रात मंगल मिथुन में प्रवेश करके आपके बारहवें भाव को सक्रिय करेगा। यात्रा, खर्च, नींद और पर्दे के पीछे चल रहे काम बढ़ सकते हैं। ऊर्जा को बिना योजना खर्च न करें। कृष्ण चतुर्थी और पंचमी का शुरुआती क्रम मन का अनावश्यक बोझ छोड़ने का है। जीवनसाथी से छोटी बात पर मतभेद हो तो उसी समय फैसला न सुनाएं। मंगलवार रात करीब 9 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा मेष में आपके दसवें भाव में आएगा। बुधवार और गुरुवार काम, जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा और उपयोगी संपर्कों को गति देंगे। वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करियर की दिशा साफ कर सकती है। कारोबार में नया काम शुरू करने या पुरानी योजना आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। बुधवार रात के नक्षत्र बदलाव के बाद प्रतिक्रिया तेज होगी, इसलिए अधिकार के साथ विनम्रता भी रखें। शुक्रवार तड़के करीब 1 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा वृषभ में आपके ग्यारहवें भाव में जाएगा। शुक्रवार आय, बड़े भाई बहन, मित्र और लंबे समय की इच्छा के लिए सहायक है। रुका भुगतान या काम आगे बढ़ सकता है। शनिवार आय और खर्च बराबर रह सकते हैं। लंबी यात्रा टले या घर खरीदने का निर्णय रुके तो इसे खराब संकेत न मानें। दोपहर बाद एकादशी सादगी, बचत और शांत मन की ओर ले जाएगी। शुक्रवार शाम नवमी से दशमी का बदलाव लाभ को स्थिर योजना में बदलने का समय देगा।

Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 से 8 अगस्त तक का समय? लव राशिफल सोमवार रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट ला सकता है। विषय छोटा होगा, लेकिन स्वर और अहं उसे बड़ा बना सकते हैं। देर से जवाब, अधूरी सुनी बात या घरेलू जिम्मेदारी पर टिप्पणी मन में रह सकती है। हर बातचीत में जीत जरूरी नहीं है। कभी कभी घर की शांति एक नरम वाक्य से बचती है। यदि पार्टनर चुप है तो उसे तुरंत दूरी या नाराजगी न मानें। पूछें कि उसे क्या चाहिए। अपनी थकान भी साफ बताएं। मंगलवार से प्रेम का माहौल बेहतर होगा। जीवनसाथी के प्रति अपनापन और आकर्षण बढ़ेगा। साथ भोजन, छोटी आउटिंग या बिना फोन के बैठना रिश्ते को मजबूत करेगा। बुधवार सहयोग और सहजता देगा। शुक्रवार विवाहित और लंबे संबंध में खास गर्माहट ला सकता है। कोई छोटी रोमांटिक इच्छा पूरी हो सकती है। अविवाहित लोगों को भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति पसंद आएगा। यात्रा का प्लान शनिवार को बदले तो मूड खराब न करें। घर पर सरल भोजन और आराम भी अच्छा समय बन सकता है। बच्चों से जुड़ी खुशी दोनों को करीब लाएगी। केवल यह ध्यान रखें कि शुक्रवार के बाद खर्च या समय की कमी पर एक दूसरे को दोष न दें।

करियर राशिफल सप्ताह काम और पढ़ाई को उपयोगी गति देगा। सोमवार पिछले प्रयास से लाभ या मंजूरी की संभावना बढ़ाएगा। नौकरी में जिम्मेदारी भारी हो तो मंगलवार से काम की स्थिति सुधरेगी। चिंता कम होगी और आपको समझ आएगा कि कौन सा काम पहले करना है। बुधवार महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क का दिन है। वे मार्गदर्शन, परिचय या किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कागज तैयार रखें। जवाब समय पर दें। अपनी क्षमता को कम करके न बताएं। कारोबार करने वालों के लिए मंगलवार से गुरुवार तक नया काम, विस्तार की चर्चा या नई पूछताछ के संकेत हैं। पहले से तैयारी हो तो छोटा नया कदम लिया जा सकता है। गुरुवार सामाजिक सम्मान व्यापारिक छवि को मजबूत करेगा। शुक्रवार आय और बड़े भाई बहन या वरिष्ठ संपर्क से मदद दे सकता है। फिर भी सफलता के बीच निर्णय धुंधला हो सकता है। हर शर्त पढ़ें। विद्यार्थियों को मंगलवार से एकाग्रता मिलेगी। शनिवार सहपाठी की मदद से कठिन विषय समझ आएगा। कार्य या पढ़ाई की लंबी यात्रा रद्द हो तो उसे विफलता न मानें। घर, हॉस्टल या स्थान बदलने का बड़ा निर्णय कुछ समय रोकें।

धन राशिफल वित्तीय सप्ताह मजबूत शुरुआत कर सकता है। सोमवार अपेक्षा से अधिक कमाई, भुगतान या लाभ मिल सकता है। इससे फीस, घर की जरूरत और लंबित बिल का दबाव घटेगा। मंगलवार से गुरुवार व्यापारिक ऑर्डर और अच्छी छवि आय को समर्थन देंगे। फिर भी लाभ देखकर खर्च की सीमा न बढ़ाएं। मंगल बारहवें भाव में है, इसलिए पर्दे के पीछे के खर्च, यात्रा, ऑनलाइन सेवा या अचानक घर की जरूरत बजट पर असर डाल सकती है। एक छोटा आकस्मिक फंड अलग रखें। गुरुवार जोखिम वाली योजना आकर्षक लग सकती है, लेकिन भ्रम में निर्णय न लें। शुक्रवार सुरक्षित और स्थिर बचत की समीक्षा के लिए उपयोगी है। सावधि जमा, नियमित निवेश या कम जोखिम वाली योजना अपने वित्तीय सलाहकार और दस्तावेज की समझ के बाद चुनें। बड़े भाई बहन की सलाह काम आ सकती है। जीवनसाथी या साझा संपत्ति से जुड़ा लाभ भी चर्चा में आएगा। शनिवार आय और खर्च लगभग बराबर रह सकते हैं। घर खरीदने की जल्दी न करें। पैसा उपलब्ध होना सही समय की गारंटी नहीं है। सप्ताह की कमाई को शांत नींद और भविष्य की सुरक्षा में बदलें।

सेहत राशिफल शरीर सामान्य रह सकता है, लेकिन मन को ज्यादा देखभाल चाहिए। सोमवार विचारों की भीड़, बार बार फोन देखना या बातचीत दोहराना बेचैनी बढ़ाएगा। दिन की शुरुआत नाश्ते, छोटी सैर और कुछ शांत मिनट से करें। मंगलवार और बुधवार मन को राहत देंगे। प्रार्थना, सेवा या शांत जगह पर समय बिताना उपयोगी होगा। परिवार का भावनात्मक सहयोग भी स्वास्थ्य पर अच्छा असर डालेगा। पिता की ओर राहत मिलेगी, जबकि माता की ऊर्जा, भोजन और आराम पर नजर रखें। सप्ताह के अंत में सफलता और सामाजिक व्यस्तता शरीर को थका सकती है। शुक्रवार के बाद नींद कम करने की गलती न करें। यात्रा रद्द हो तो उसे आराम का अवसर बनाएं। स्क्रीन, आंखों और बैठने की मुद्रा पर ध्यान दें। मंगल के बारहवें भाव में होने से देर रात तक जागना, छिपी चिंता और अनियोजित काम ऊर्जा खींच सकते हैं। भोजन समय पर करें। मन अशांत हो तो सारे फैसले उसी रात न लें। शनिवार हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और जल्दी सोना सबसे अच्छा रहेगा। कोई परेशानी बार बार लौटे तो योग्य डॉक्टर से सलाह लें।