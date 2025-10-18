कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 19-25 अक्टूबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

संक्षेप: Cancer Weekly Horoscope Kark saptahik rashifal 19-25 October 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल: प्यार में खुश रहने के लिए अच्छे से अच्छा सुझाव दें। प्रोफेशनल जीवन में आपका व्यवहार महत्वपूर्ण है। धन को सावधानी से मैनेज करें। इस सप्ताह सेहत संबंधी समस्या हो सकती है।

कर्क राशि के लिए 19-25 अक्टूबर का सप्ताह कैसा रहेगा? कर्क लव लाइफ: लव लाइफ अच्छी रहेगी। सप्ताह का दूसरा भाग भी माता-पिता के सपोर्ट सहित सुखद पल लेकर आएगा। आपको फालतू की बातचीत से बचना चाहिए, जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। कुछ प्रेम संबंधों में इस सप्ताह अधिक बातचीत की आवश्यकता होती है। आपको एक अच्छा श्रोता बनने की आवश्यकता है। सप्ताह के किसी भी दिन एक रोमांटिक डिनर या रात की ड्राइव चीजों को और अधिक भावुक और यादगार बना सकती है। मैरिड महिलाएं भी पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ने पर विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में अपनी क्षमता प्रदर्शित करें। जो लोग वेतन वृद्धि या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, उनके पास मुस्कुराने के कारण होंगे। सीनियर्स के साथ बहस में न पड़ें। टीम लीडर्स को पूरी टीम के सदस्यों को साथ लेकर चलना चाहिए। किसी नए प्रोजेक्ट को संभालने के लिए तैयार रहें और इसे करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का एक सुनहरा अवसर मानें। अगर आप बिजनेस में हैं, तो यह समय अपने क्षितिज का विस्तार करने और कई व्यापार में निवेश करने का है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। खर्चों पर कंट्रोल रखना अच्छा रहेगा। आपको शेयर मार्केट में बड़े निवेश से बचना चाहिए। परिवार में आपको संपत्ति संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अजनबियों के साथ ऑनलाइन लेन-देन से भी बचना चाहिए। सप्ताह का पहला भाग घर को रेनोवेट करने के लिए अच्छा है। वहीं, कुछ महिलाएं नया वाहन भी खरीद सकती हैं। व्यवसायी भी इस सप्ताह सभी लंबित बकाया चुकाने में सफल हो सकते हैं।

सेहत राशिफल: आपकी सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आपको डायबिटीज, दृष्टि संबंधी समस्याओं और माइग्रेन के लिए मेडिकल हेल्प की भी आवश्यकता हो सकती है। डायबिटीज और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं से पीड़ित जातकों को अपनी सेहत पर सावधानी के साथ नजर रखने की आवश्यकता है। साहसिक खेलों, विशेष रूप से पानी के नीचे की गतिविधियों से बचें। कार चलाते समय शराब न पिएं। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट भी लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ