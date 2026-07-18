कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19-25 जुलाई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह कामकाज और परिवार के बीच संतुलन बनाने का रहेगा। शुरुआत में व्यस्तता और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सप्ताह के मध्य से हालात बेहतर होंगे। करियर में मेहनत का लाभ मिलेगा और पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है।
Cancer Weekly Horoscope 19-25 July 2026: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह कामकाज और परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलने का रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में दिन काफी व्यस्त रहेंगे। छोटे-छोटे काम बार-बार सामने आएंगे और कई बार घर से बाहर भी निकलना पड़ सकता है। फोन, संदेश और जरूरी बातचीत में भी समय बीतेगा। भाई-बहनों या किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने के योग हैं। किसी की दी हुई जानकारी आगे चलकर आपके काम आ सकती है। अगर यात्रा करनी पड़े तो जल्दबाजी करने से बचें। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी रखें। मंगलवार से घर का माहौल पहले से शांत रहेगा। परिवार के लोगों के साथ बैठकर किसी जरूरी विषय पर बात हो सकती है। घर के लिए कोई जरूरी सामान खरीदने या रुका हुआ काम पूरा करने का मौका मिलेगा। गुरुवार के बाद मन हल्का रहेगा। बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी रचनात्मक काम या पुराने शौक में भी मन लगेगा। सप्ताह के आखिर तक कई अधूरे काम पूरे होने से संतोष रहेगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
काम की वजह से शुरुआत में अपनों को समय देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में छोटी बातों को लेकर नाराज होने के बजाय खुलकर बात करें। कई बार दो मिनट की बातचीत भी रिश्तों की दूरियां खत्म कर देती है। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। घर और परिवार से जुड़े मामलों में उनका सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में हैं तो गुरुवार के बाद का समय पहले से बेहतर रहेगा। मन की बात कहने का मौका मिलेगा और गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं। अविवाहित लोगों की किसी परिचित से बातचीत बढ़ सकती है। परिवार के साथ बिताया गया समय मन को सुकून देगा।
कर्क राशि का करियर राशिफल
नौकरी करने वालों पर सप्ताह की शुरुआत में काम का दबाव रह सकता है। एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने से व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। किसी जरूरी फाइल या कागजी काम में लापरवाही न करें। व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहकों या पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। कोई रुका हुआ काम भी आगे बढ़ेगा। छात्रों का मन शुरुआत में थोड़ा भटक सकता है, लेकिन सप्ताह के बीच से पढ़ाई में अच्छी एकाग्रता रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत जारी रखनी चाहिए।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलित रहेगा। घर की जरूरतों पर खर्च हो सकता है, लेकिन आय भी बनी रहेगी। किसी जरूरी खरीदारी की योजना बन सकती है। निवेश या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। उधार देने या लेने में जल्दबाजी न करें।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। समय पर भोजन करें और पर्याप्त पानी पीते रहें। बाहर का खाना कम खाएं। अगर लगातार यात्रा करनी पड़ रही है तो आराम के लिए भी समय निकालें। सप्ताह के आखिर तक शरीर और मन दोनों पहले से बेहतर महसूस करेंगे।
सलाह- इस सप्ताह किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। जो काम जरूरी हैं, उन्हें पहले पूरा करें। परिवार की सलाह को महत्व दें और छोटी बातों को बेवजह बड़ा न बनने दें। खर्च सोच-समझकर करें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी रखें। धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले इस सप्ताह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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