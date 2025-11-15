Hindustan Hindi News
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 16-22 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 16-22 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

संक्षेप: Cancer Weekly Horoscope Kark saptahik rashifal 16-22 November 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Sat, 15 Nov 2025 11:27 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल: रिलेशन को लेकर आशावादी रहें। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम बिताएं। ऑफिस में अपनी लगन दिखाएं। अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। धन की प्राप्ति होगी, जिससे आप महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

कर्क राशि के लिए 16-22 नवंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

कर्क लव लाइफ: आप देखभाल कर सकते हैं। इससे प्रेम संबंध और भी रोमांटिक हो जाएगा। आप दोनों को एक साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। लव के मामले में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। रिलेशन में किसी तीसरे व्यक्ति को फैसले लेने न दें। आप अपने प्रेम संबंध के बारे में माता-पिता से भी बात कर सकते हैं। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्तों में मनमुटाव देखने को मिलेगा, जिससे इस सप्ताह विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सिंगल महिलाओं को सप्ताह के अंत में किसी प्रपोजल की उम्मीद हो सकती है।

करियर राशिफल: ऑफिस के दबाव को सावधानी से संभालें। छोटी-मोटी पेशेवर चुनौतियां आ सकती हैं, और आपको इस सप्ताह नौकरी के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। कलाकार, लेखक, अभिनेता, संगीतकार और राजनेता अपनी योग्यता साबित करने के ज्यादा अवसर पा सकते हैं। जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूमे अपडेट करना अच्छा रहेगा। नए इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं। आप सिनीयर्स के साथ बातचीत से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। आपको व्यापार में लंबे समय लाभ होगा। स्टूडेंट्स इस सप्ताह परीक्षा पास कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: कोई बड़ी फाइनेंशियल समस्या नहीं आएगी। आप किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ कोई आर्थिक समस्या सुलझा सकते हैं। महिला जातकों को पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिल सकता है। व्यवसायी भी अतिरिक्त धन प्राप्त करने में सफल होंगे। आप किसी कानूनी विवाद में जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑफिस या परिवार में किसी उत्सव में भी योगदान देना होगा। कुछ महिला जातक इस सप्ताह दान-पुण्य भी कर सकती हैं।

सेहत राशिफल: स्वास्थ्य से समझौता न करें। आपको आंखों या कानों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। त्वचा से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट भी लग सकती है। दोपहिया वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। आपको नींद संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। पोषक तत्वों और प्रोटीन से भरपूर हेल्दी डाइट का पालन करना उचित है। इस सप्ताह अधिक सब्जियां और फल का सेवन करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
