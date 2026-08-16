कर्क साप्ताहिक राशिफल 16-22 अगस्त 2026: शुरुआत में भागदौड़, फिर घर-परिवार में सुकून; जानें पूरे सप्ताह का हाल
Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत काम, छोटी यात्राओं और जिम्मेदारियों के साथ होगी। सोमवार शाम के बाद घर-परिवार, माता और मानसिक शांति से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। मंगलवार और बुधवार घरेलू फैसलों, बचत और परिवार के लिए उपयोगी रहेंगे।
Cancer Weekly Horoscope 16-22 August 2026: रविवार को चंद्रमा कन्या राशि में आपके तीसरे भाव में रहेगा। काम को आगे बढ़ाने, फोन, संदेश, छोटी यात्रा, पड़ोस और भाई बहन से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत मेहनत मांगती है। मन एक साथ कई काम पकड़ सकता है और इसी कारण तनाव भी बढ़ सकता है। जो जरूरी है, उसे पहले करें। हर संदेश का उसी मिनट जवाब देने की जरूरत नहीं है। रविवार तड़के करीब 3 बजकर 25 मिनट का नक्षत्र बदलाव बारीक बातों पर ध्यान बढ़ाएगा। यात्रा की टिकट, वाहन के कागज, रास्ता और समय दोबारा देखना उपयोगी रहेगा। पड़ोसी या पुराने परिचित से बातचीत अच्छी हो सकती है। किसी नए व्यक्ति से भी परिचय बन सकता है। बाहर का भोजन सोच समझकर लें। रविवार शाम करीब 4 बजकर 53 मिनट तक शुक्ल चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी शुरू होगी। दिन के दूसरे हिस्से में काम की भागदौड़ के बीच थोड़ा हल्का समय निकालें। सोमवार तड़के करीब 3 बजकर 50 मिनट पर नक्षत्र बदलाव के बाद मन ज्यादा व्यावहारिक होगा। सोमवार शाम करीब 4 बजकर 19 मिनट पर चंद्रमा तुला राशि में आपके चौथे भाव में आएगा। इसके बाद घर, माता, परिवार, वाहन और मानसिक शांति का विषय मजबूत होगा। सप्ताह के शुरुआती तनाव के बाद यही बदलाव राहत देगा। माता पिता या परिवार के किसी बड़े से बात करके मन हल्का हो सकता है। वाहन, घर की सुविधा या संपत्ति से जुड़ा कोई विचार सामने आए तो उसे बजट के साथ देखें। सोमवार शाम करीब 5 बजे पंचमी समाप्त होकर षष्ठी शुरू होगी। मंगलवार तड़के करीब 4 बजकर 58 मिनट का नक्षत्र बदलाव घर में संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताएगा। किसी बात पर सबकी राय अलग हो तो बीच का रास्ता निकालें। मंगलवार और बुधवार घरेलू विषयों के लिए उपयोगी हैं। घर की छोटी मरम्मत, उपकरण, व्यवस्था या परिवार की जरूरत पर ध्यान जाएगा। बचत का विषय भी सामने आएगा। परिवार से सहायता मिले तो उसे तय जरूरत में लगाएं। मंगलवार शाम करीब 5 बजकर 51 मिनट पर सप्तमी शुरू होगी। बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 46 मिनट के नक्षत्र बदलाव के बाद घर में सुंदरता और आराम की इच्छा बढ़ सकती है। खर्च को नियंत्रण में रखें। बुधवार शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर अष्टमी शुरू होगी। भावनात्मक खरीद से बचें। गुरुवार तड़के करीब 2 बजकर 30 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपके पांचवें भाव में आएगा। इसके बाद बच्चों, पढ़ाई, प्रेम, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का रंग बढ़ेगा। सप्ताह के दूसरे हिस्से में मन ज्यादा खुला और आशावादी रहेगा। गुरुवार सुबह करीब 9 बजकर 7 मिनट का नक्षत्र बदलाव भावनाओं को गहरा कर सकता है। किसी बच्चे की छोटी उपलब्धि या रचनात्मक काम में प्रगति खुशी दे सकती है। गुरुवार रात करीब 9 बजकर 19 मिनट पर नवमी शुरू होगी। शुक्रवार में सामाजिक योजना, पढ़ाई या व्यक्तिगत काम में अच्छा उत्साह रहेगा। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजकर 52 मिनट का नक्षत्र बदलाव प्रतिक्रिया को तीखा कर सकता है। खुशी में भी सीमा रखें। शुक्रवार रात करीब 11 बजकर 37 मिनट पर दशमी शुरू होगी। शनिवार दोपहर करीब 2 बजकर 49 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि में आपके छठे भाव में आएगा। इसके बाद दिनचर्या, काम और स्वास्थ्य पर ध्यान लौटेगा। सप्ताह का अंत उत्साह को व्यवस्था में बदलने से बेहतर होगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में आपकी भाषा रिश्तों का माहौल तय करेगी। काम का दबाव है तो स्वर छोटा हो सकता है। घर के व्यक्ति ने सामान्य सवाल पूछा हो, उसे आलोचना न मानें। पड़ोस, मित्र मंडली या पुराने परिचित से संपर्क मन हल्का कर सकता है। नए परिचय में भी सहजता रहेगी। प्रेम संबंध में छोटी यात्रा, साथ बाजार जाना या फोन पर खुली बातचीत निकटता बढ़ा सकती है। सोमवार शाम से बुधवार तक चौथे भाव का चंद्रमा परिवार और भावनात्मक सुरक्षा को महत्व देगा। माता या परिवार की किसी बड़ी महिला का सहयोग उपयोगी होगा। विवाहित लोगों के लिए घर की व्यवस्था, खरीद या परिवार से जुड़े निर्णय में जीवनसाथी का साथ मिलेगा। अगर हाल में दूरी रही है तो घर के शांत वातावरण में बात करें। आरोप से शुरुआत न करें। यह पूछना ज्यादा अच्छा रहेगा कि सामने वाला किस दबाव में है। मंगलवार और बुधवार में साथ भोजन करना या घर का कोई काम बांटना रिश्ते में भरोसा बढ़ाएगा। गुरुवार से प्रेम का पक्ष उजला होगा। पांचवें भाव का चंद्रमा आकर्षण और भावनात्मक अभिव्यक्ति बढ़ाता है। अविवाहित लोगों को किसी परिचित या सामाजिक घेरे में किसी की ओर रुचि महसूस हो सकती है। इसे तुरंत गंभीर भविष्य का संकेत न मानें। पहले व्यवहार और नियमितता देखें। पहले से रिश्ते में हैं तो डेट, लंबी बातचीत या साथ कोई पसंदीदा काम करना अच्छा रहेगा। बच्चों से जुड़ी खुशी दंपती को करीब ला सकती है। शनिवार दोपहर के बाद काम और दिनचर्या का दबाव लौटेगा। छोटी शिकायत को बड़ा विवाद न बनाएं। प्रेम इस सप्ताह तब खिलता है जब शुरुआती तनाव को बाद के अच्छे दिनों पर हावी नहीं होने देंगे।
कर्क राशि का करियर राशिफल
रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में काम मेहनत से आगे बढ़ेगा। तीसरे भाव का चंद्रमा पहल करने की ताकत देता है। फोन कॉल, फॉलोअप, ईमेल, फील्डवर्क और छोटी यात्रा वाले काम पूरे करें। किसी उत्तर का इंतजार करते बैठे न रहें। विद्यार्थी भी पहला कदम जल्दी लें। कठिन अध्याय को छोटे हिस्सों में बांटें। पड़ोसी, सहपाठी, भाई बहन या जूनियर से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। सोमवार शाम से बुधवार तक काम और घर के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। घर से काम करने वालों को अच्छा वातावरण मिलेगा। संपत्ति, वाहन, शिक्षा, सेवा या घरेलू सुविधा से जुड़े काम में प्रगति हो सकती है। नौकरी करने वालों को वरिष्ठों से व्यवहारिक समर्थन मिल सकता है, लेकिन काम समय पर करना होगा। किसी बड़े निर्णय को केवल भावनात्मक राहत के कारण न लें। दस्तावेज देखें। गुरुवार से शनिवार के पहले हिस्से तक पांचवें भाव का चंद्रमा पढ़ाई और प्रस्तुति के लिए मजबूत है। विद्यार्थी साफ टाइम टेबल बनाएं। फोन की नोटिफिकेशन बंद करें। दो घंटे की गहरी पढ़ाई छह घंटे की बिखरी पढ़ाई से बेहतर होगी। इंटरव्यू, प्रस्तुति, रचनात्मक काम या परीक्षा की तैयारी में आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबार करने वाले नई सेवा, प्रचार या ग्राहक तक पहुंचने की योजना पर काम कर सकते हैं। शुक्रवार को काम की यात्रा या विस्तार की चर्चा हो तो लाभ और लागत दोनों देखें। शनिवार दोपहर के बाद छठे भाव का चंद्रमा लंबित फाइल, रिवीजन और छोटे ऑफिस काम निपटाने में मदद करेगा। इस सप्ताह करियर का ग्राफ मेहनत से ऊपर जाएगा, शॉर्टकट से नहीं।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
सप्ताह की शुरुआत में पैसा यात्रा, छोटे काम और रोजमर्रा की जरूरतों पर जा सकता है। रविवार में खर्च छोटा दिखेगा, लेकिन कई छोटे भुगतान जोड़कर बजट बिगाड़ सकते हैं। कैब, बाहर का खाना, ऐप ऑर्डर और छोटी खरीद लिखें। सोमवार शाम के बाद परिवार और घर पर खर्च बढ़ सकता है। वाहन, घर की सुविधा या मरम्मत की चर्चा हो तो उत्साह से पहले कुल लागत देखें। मंगलवार और बुधवार बचत के लिए अच्छे हैं। माता पिता या परिवार से मदद मिले तो उसे सीधे तय खर्च या बचत में लगाएं। किसी बड़े घरेलू सामान की खरीद करते समय कीमत के साथ वारंटी और रखरखाव भी देखें। बुधवार में घर को सुंदर बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। हर चीज जरूरी नहीं है। पहले सूची बनाएं। पांच में से दो चीज अभी लेना काफी होगा। गुरुवार और शुक्रवार में पांचवें भाव का चंद्रमा निवेश या जल्दी लाभ की इच्छा बढ़ाएगा। जोखिम वाला कदम लेते हैं तो जानकारी पूरी रखें और रकम सीमित रखें। अनुमान को निश्चित कमाई न मानें। बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन या सामाजिक कार्यक्रम पर भी खर्च बढ़ सकता है। शनिवार दोपहर के बाद बकाया और नियमित खर्च फिर सामने आएंगे। आय आए तो पहले बिल और बचत देखें। इस सप्ताह पैसा घर को मजबूत करने में लगाना ठीक है, लेकिन खुशी के नाम पर बजट ढीला करना बाद में तनाव दे सकता है।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
रविवार और सोमवार के पहले हिस्से में शरीर पर तनाव का असर जल्दी दिख सकता है। सिर भारी लगना, एसिडिटी, कंधे में जकड़न या नींद का टूटना हो तो दिनचर्या देखें। यात्रा में जल्दबाजी न करें। बाहर का खाना कम रखें। खाली पेट चाय या लगातार स्नैकिंग से बचें। काम के बीच पानी पीना न भूलें। तीसरे भाव का चंद्रमा लगातार गति बढ़ाता है, इसलिए छोटे ब्रेक जरूरी हैं। सोमवार शाम से बुधवार तक घर की शांति स्वास्थ्य को बेहतर महसूस करा सकती है। परिवार के साथ समय और नियमित भोजन से मन भी स्थिर होगा। घर की अव्यवस्था कम करना मानसिक राहत देगा। अगर वाहन खरीद या लंबी यात्रा की योजना है तो थकान की स्थिति में टेस्ट ड्राइव या देर रात की यात्रा न करें। नींद को प्राथमिकता दें। गुरुवार और शुक्रवार में ऊर्जा बढ़ेगी। अच्छा समाचार या बच्चों की खुशी से मन प्रसन्न रहेगा। इसी उत्साह में बहुत देर तक जागना या ज्यादा व्यायाम न करें। शनिवार के पहले हिस्से में भी ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद छठे भाव का चंद्रमा शरीर की छोटी जरूरतों की याद दिलाएगा। पाचन, दिनचर्या और काम के तनाव पर ध्यान दें। कोई परेशानी बार बार लौटे तो योग्य डॉक्टर से सलाह लें। शरीर को स्थिर रूटीन सबसे ज्यादा सूट करेगा।
सप्ताह की सलाह
रविवार और सोमवार की शुरुआत में काम को हिस्सों में बांटें और यात्रा में सावधानी रखें। सोमवार शाम से बुधवार घर, माता और बचत को प्राथमिकता दें। गुरुवार और शुक्रवार रचनात्मकता, प्रेम और पढ़ाई का उपयोग करें। शनिवार दोपहर के बाद दिनचर्या ठीक करके सप्ताह की उपलब्धि को टिकाऊ बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र