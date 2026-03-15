कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 मार्च तक का समय?
Cancer Weekly Horoscope, Kark Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र में कर्क चौथे नंबर पर होता है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। जानें इस राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 का समय कैसा रहने वाला है?
Cancer Weekly Horoscope 15-21 March 2026 saptahik kark rashifal, कर्क साप्ताहिक राशिफल: आपको घर और दोस्तों के बीच छोटे-छोटे सुधार नजर आ सकते हैं। आसान ऑप्शन और निरंतर प्रयास कार्यों को आसान बना देंगे। प्रेम से बोलें, आसान योजना बनाएं और अपने वादे निभाएं। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखें, जरूरत पड़ने पर आराम करें और प्यार भरे शब्द कहें। दूसरे भी रोमांस और मददगार सपोर्ट से जवाब देंगे। इस सप्ताह जीवन में परिवर्तन आ सकता है। छोटे-छोटे कार्य उज्ज्वल दिनों, गहरी दोस्ती, क्लियर लक्ष्यों और शांति के साथ कॉन्फिडेंस की ओर ले जाएंगे। मुस्कुराते रहें और धैर्य बनाए रखें।
कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 से 21 मार्च तक का समय?
कर्क राशि वालों का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
घर पर, अपने साथी या करीबी दोस्त की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी देखभाल करें। छोटे-छोटे दयालु कार्य बड़े-बड़े वादों से कहीं अधिक मायने रखेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो इवेंट में मुस्कुराएं और शांति से जवाब दें। नई दोस्ती धीरे-धीरे गहरे रिश्ते में बदल सकती है। कठोर शब्दों से बचें। इसके बजाय सौम्य स्वर का इस्तेमाल करें। सम्मान और सच्ची तारीफ के छोटे-छोटे कार्य विश्वास को मजबूत करेंगे। छोटी-छोटी गलतियों को माफ करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। इस सप्ताह धैर्य और निरंतर ध्यान को अपना मार्गदर्शक बनाएं।
कर्क राशि वालों का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
हर दिन एक क्लियर टास्क पर ध्यान केंद्रित करें और उसे सावधानी के साथ पूरा करें। अकेले काम करने की तुलना में टीम वर्क अधिक मददगार होगा। अपने विचारों को क्लियर और आसान शब्दों में शेयर करें और दूसरों से थोड़ी-बहुत मदद स्वीकार करें। नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। विकास को अपनाएं, लेकिन क्लैरिटी होने पर शांति से सवाल पूछें। फाइलों को ऑर्गनाइज रखें और योजनाओं को क्लियर रखें। समस्याओं को सॉल्व करते समय धैर्य रखें और सप्ताह के अंत में अपने सहकर्मियों के साथ छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। इस सप्ताह सहायकों को धन्यवाद दें।
कर्क राशि वालों का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
अगर आप सावधानी के साथ कदम उठाते हैं, तो धन का मामला स्टेबल रहेगा। प्रतिदिन थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। अगर बिल सामने आता हैं, तो एक नॉर्मल लिस्ट बनाएं और सबसे जरूरी बिल का भुगतान पहले करें। दूसरों की मदद करके या उन्हें स्किल्स सिखाकर अतिरिक्त कमाई करने के छोटे-छोटे अवसरों की तलाश करें। बड़े लाभ का वादा करने वाले जोखिम भरे प्रस्तावों से बचें। रसीदें संभाल कर रखें और कुल राशि की जांच करें। बड़े डिसीजन लेने से पहले किसी भरोसेमंद परिवार के सदस्य के साथ अपनी योजनाओं पर बात करें और सेविंग्स करने का जश्न मनाएं।
कर्क राशि वालों का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
मन को शांत करने के लिए हर रोज हल्की सैर करें और धीरे-धीरे सांस लें। पर्याप्त पानी का सेवन करें और सब्जियों और अनाज से युक्त सादा, पौष्टिक भोजन चुनें। समय पर सोएं और सोने से पहले देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें। सुबह मांसपेशियों को आराम देने के लिए हल्के व्यायाम करें। अगर तनाव बढ़ता है, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें या अपनी भावनाओं को डायरी में नोट करें। जरूरत पड़ने पर आराम करें और शक्ति और शांति के लिए एक नॉर्मल दिनचर्या बनाए रखें। प्रतिदिन छोटे-छोटे व्यायाम करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
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