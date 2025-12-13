Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Cancer Weekly Horoscope 14-20 December 2025 kark Rashifal
कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 14-20 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

कर्क साप्ताहिक राशिफल: कर्क राशि के लिए 14-20 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Cancer Weekly Horoscope Kark saptahik rashifal 14-20 December 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Dec 13, 2025 10:36 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Cancer Weekly Horoscope 14-20 December 2025, कर्क साप्ताहिक राशिफल: आप ज्यादा शांत महसूस करेंगे। ईमानदारी से बातचीत करने से पारिवारिक मामले आगे बढ़ेंगे। काम पर, व्यावहारिक फैसलों से प्रगति होगी। धन को समझदारी से मैनेज करें, अचानक खरीदारी से बचें। संतुलित नींद और हल्की एक्सरसाइज से सेहत में सुधार होगा। धैर्य रखें। छोटे-छोटे लगातार कदम स्टेबल परिणाम देते हैं और रोजाना की दिनचर्या को बेहतर बनाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्क राशि के लिए 14-20 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

कर्क लव लाइफ: इस सप्ताह आपके करीबी रिश्ते रोमांटिक महसूस होंगे। छोटी-छोटी ईमानदारी भरी बातें गलतफहमियों को दूर करेंगी। साथ में प्लान की जाने वाली लाइफस्टाइल विश्वास बढ़ाएगी। सिंगल कर्क राशि वाले किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं, जो परिवार को महत्व देता है। कपल्स को एक दूसरे की मदद और सोच-समझकर काम करने चाहिए। अंदाजा लगाने के बजाए शांति से सवाल पूछें। छोटी-छोटी मदद के लिए तारीफ करें और बोलने से ज्यादा सुनें। आप भरोसेमंद समर्थन के माध्यम से रिश्तों को गहरा कर सकते हैं। अब एक ऐसी साझा एक्टिविटी की योजना बनाएं, जो पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करे।

करियर राशिफल: इस सप्ताह आप जरूरी टास्क पर ध्यान केंद्रित करके और लगातार फॉलो-अप करके समझदारी के साथ प्रगति करेंगे। जरूरी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दें और आखिरी समय के तनाव से बचने के लिए सावधानीपूर्वक प्लानिंग का इस्तेमाल करें। सहकर्मी आपके शांत दृष्टिकोण पर अच्छी प्रतिक्रिया देंगे, और छोटे-छोटे भरोसेमंद योगदान पर सुपरवाइजर का ध्यान जाएगा। नई भूमिकाओं या अचानक बदलावों के बारे में जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग लें, और डेडलाइन के साथ मदद स्वीकार करें। इस सप्ताह आपका प्रयास लंबे समय की उन्नति के लिए आधार तैयार करेगा और क्लियर रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

read moreये भी पढ़ें:
क्या 2026 में सूर्य ग्रहण नजर आएगा? जानें कब लगेगा ग्रहण, भारत पर असर
शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव 2026 में 3 राशियों पर, 2 राशियों पर रहेगी ढैया

फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह पैसे के मामलों में सावधानी के साथ प्लानिंग और संयम की जरूरत है। बिलों की जांच करें और फालतू खर्चों से बचने के लिए खर्च करने की प्राथमिकताएं तय करें। कमाई में छोटी-मोटी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसे खर्च करने के बजाय बचत के रूप में देखें। बड़ी खरीदारी तब तक टाल दें, जब तक आपके पास आंकड़े और दूसरी राय न हो। बार-बार होने वाले खर्चों को कम करने के आसान तरीके ढूंढें, जैसे कि ऐसे सब्सक्रिप्शन, जिनका आप शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं। अब बचत की आदत राहत देने और रोजाना खर्चों पर नजर रखने में मदद करेगी।

सेहत राशिफल: इस सप्ताह नियमित नींद और सांस लेने के व्यायाम के साथ खुद की देखभाल पर ध्यान दें। छोटी सैर या हल्का योग एनर्जी और मूड को बेहतर बनाता है। हल्का, पौष्टिक शाकाहारी भोजन खाना पसंद करें, बार-बार पानी पिएं, और भारी या देर रात स्नैकिंग से बचें। तनाव कम करने के लिए काम के दौरान छोटे ब्रेक लें और तनाव होने पर सांस लेने का अभ्यास करें। अगर दर्द या थकान बनी रहती है, तो किसी डॉक्टर से सलाह लें। आपकी छोटी-छोटी रोजाना की आदतें मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी।

read moreये भी पढ़ें:
2026 में केतु करेंगे सिंह से कर्क राशि में गोचर, इन राशियों पर रहेगी शुभ दृष्टि
गुरु, सूर्य, शनि की चाल करेगी कमाल, इन 3 राशियों के लिए 2026 लाएगा लाभ ही लाभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने