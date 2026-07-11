Kark Saptahik Rashifal: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 जुलाई तक का समय? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
कर्क साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत खर्च और मानसिक तनाव के साथ हो सकती है, लेकिन मध्य सप्ताह से परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी। करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं तथा मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
Cancer Weekly Horoscope 12-18 July 2026, कर्क साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह की शुरुआत थोड़ी भारी रह सकती है। खर्च बढ़ेंगे, मन जल्दी उदास होगा और छोटे भाई-बहन या घर के युवा सदस्य की बात चुभ सकती है। चंद्रमा आपके मन को जल्दी प्रभावित करेगा, इसलिए पहले दो दिन हर बात को बड़ा अर्थ न दें। घर में सबको सही साबित करने की कोशिश माहौल बिगाड़ सकती है।
मध्य सप्ताह से स्थिति साफ बदलेगी। बुधवार सम्मान, लोगों का सहयोग और कारोबार में नई पूछताछ दे सकता है। खुशी के साथ थोड़ा भ्रम भी रहेगा, इसलिए बड़ा फैसला सोचकर लें। गुरुवार परिवार और वाणी के लिए अच्छा है। शुक्रवार और शनिवार फिर साहस, यात्रा और मेहनत मांगेंगे। समर्थन मिलेगा, पर तनाव में बोलने से बचना होगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
रिश्तों में शुरुआत नरमी मांगती है। जीवनसाथी या पार्टनर से पुराने मुद्दे छेड़ना ठीक नहीं रहेगा। कौन ज्यादा याद रखता है और कौन ज्यादा त्याग करता है, यह बहस घर का वातावरण भारी करेगी। डेटिंग में हैं तो एक देर से आया जवाब पूरी कहानी नहीं बताता। शुरुआती दिनों की भावनाएं तनाव से रंगी रहेंगी।
मंगलवार को प्रेम में कोमलता मिल सकती है। शांत शाम, साथ बैठना या बिना बड़ी बात किए समय बिताना अच्छा रहेगा। बुधवार से माहौल सुधरेगा। गुरुवार को परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। शुक्रवार को थकान से गरम शब्द निकल सकते हैं, इसलिए ठहरें। शनिवार तक व्यावहारिक स्नेह लौटेगा। बच्चों से खुशी मिलेगी।
कर्क राशि का करियर राशिफल
पहले दो दिन काम और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। खर्च, घर की खटपट या यात्रा से ध्यान बंट सकता है। फिर भी जरूरी काम छोड़ें नहीं। मीटिंग में जाएं, असाइनमेंट पूरा करें और एक अध्याय ठीक से पढ़ें। कुछ सप्ताह उत्साह से नहीं, नियमितता से जीते जाते हैं।
बुधवार आपका मजबूत दिन है। वरिष्ठ, क्लाइंट या शिक्षक आपकी बात सुन सकते हैं। कारोबारियों को अलग-अलग दिशा से ऑर्डर या संपर्क मिल सकते हैं। फिर भी हर बात तुरंत पक्की न करें। गुरुवार पढ़ाई और संवाद के लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार यात्रा या बाहर के काम ला सकता है। शनिवार मेहनत से धन और परिणाम देगा।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
धन को शुरुआत में कसकर संभालें। खर्च आय से आगे जा सकता है। अनावश्यक खरीद, ऑनलाइन ऑर्डर या भावनात्मक खर्च से बचें। सोमवार और मंगलवार निवेश के लिए हल्के नहीं हैं। यात्रा में पैसे और कार्ड का ध्यान रखें। मन खराब हो तो खरीदारी से बचना जरूरी है।
बुधवार आर्थिक राहत दे सकता है। क्लाइंट, कारोबार या सार्वजनिक पहचान से लाभ का संकेत है। जोखिम वाला निर्णय तभी लें, जब आंकड़े साफ हों। गुरुवार को किसी छोटी रकम, बकाया या परिवार की मदद से सुकून मिल सकता है। शुक्रवार औसत रहेगा। शनिवार मेहनत से कमाई देगा। खर्च कम रखें और देनदारियों की सूची साफ करें।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य को पहले दिन से संभालें। थकान, नींद की कमी, एसिडिटी या मन भारी रहना दिख सकता है। भोजन सादा रखें और तनाव में ज्यादा खाने से बचें। सोमवार और मंगलवार आराम, पानी और शांत दिनचर्या के लिए बेहतर हैं। भावनात्मक बोझ शरीर में उतर सकता है।
यात्रा में सावधानी रखें। जल्दी निकलें और जल्दबाजी न करें। गुरुवार को आंखों पर स्क्रीन का दबाव कम करें। शुक्रवार और शनिवार साहस बढ़ेगा, पर शरीर को जरूरत से ज्यादा न खींचें। वाहन, बाहर का भोजन और देर रात से बचें। अपने प्रति नरमी रखें।
सप्ताह की सलाह
पहले दो दिन धैर्य रखें। बुधवार से रास्ता खुलता दिखेगा, बस भावनाओं और खर्च को दिशा देनी होगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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