कर्क साप्ताहिक राशिफल: 10 से 16 अगस्त का सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा?

Cancer Weekly Horoscope Kark saptahik rashifal 10-16 August 2025 : कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Cancer Weekly Horoscope, कर्क साप्ताहिक राशिफल: अपने पार्टनर से बात करें। साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। कोई बड़ी अड़चन नौकरी में खलल नहीं डालेगी। छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं। आपको सेहत पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

कर्क लव लाइफ: अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और अपनी फीलिंग्स शेयर करने में संकोच न करें। प्रेम संबंधों में आपका रवैया बेहद अहम है। आप माता-पिता के साथ भविष्य के बारे में भी बात कर सकते हैं। कुछ रिश्तों में किसी दोस्त या भाई-बहन का दखल देखने को मिलेगा, जिससे आने वाले दिनों में उथल-पुथल मच सकती है। अगर आप अपने साथी से दूर रह रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो आपके साथी का अचानक आना आपको चौंका सकता है।

करियर राशिफल: आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, और सुनिश्चित करें कि आप उन्हें पूरी लगन से पूरा करें। कुछ पेशेवर लोग इस सप्ताह नौकरी से जुड़े कारणों से विदेश भी जा सकते हैं। महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली भूमिकाओं वाले जातकों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने की जरूरत हो सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं, तो यह समय अपने व्यापार को बढ़ाने और निवेश करने का है। भाग्यशाली लोग अपने व्यवसाय का विस्तार विदेशों में भी कर सकेंगे। कुछ व्यापारियों को अधिकारियों के साथ दिक्कतें हो सकती हैं और वे उन्हें तुरंत सॉल्व कर लेंगे।

धन राशिफल: छोटी-मोटी फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल प्रभावित नहीं होगी। आप फ्रीलांसिंग के जरिए भी कमाई कर सकते हैं, जबकि कुछ महिलाओं के वेतन में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। कुछ जातक नौकरी के लिए विदेश यात्रा करेंगे। जबकि शिक्षकों, वास्तुकारों, डिजाइनरों, रसोइयों, वनस्पतिशास्त्रियों, नर्सों और कॉपी एडिटर्स को इस सप्ताह नौकरी बदलने के मौके मिल सकते हैं। कपड़े, चमड़ा, और ऑटोमोबाइल से जुड़े व्यवसायियों को इस सप्ताह अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन लाइफस्टाइल प्रभावित नहीं होगी। इस सप्ताह महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, और कुछ बच्चों को वायरल बुखार या गले में संक्रमण भी हो सकता है। जिन लोगों को लिवर या फेफड़ों से संबंधित दिक्कतें हैं, उन्हें इस सप्ताह प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ अधिक समय बिताएं। मानसिक रूप से हेल्दी रहने के लिए योग या ध्यान लगाने की कोशिश करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

