कर्क राशिफल 8 अगस्त: आज धन कई स्रोतों से आएगा, नपे-तुले रिस्क लेने की है जरूरत

Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 8 August 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 8 अगस्त का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Thu, 7 Aug 2025 10:19 PM

Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 8 अगस्त 2025: सौभाग्य से आज आपका रिलेशनशिप खुशहाल रहेगा और ऑफिस में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। धन का आगमन होगा और सेहत भी नॉर्मल रहेगी।

कर्क लव राशिफल- रिलेशनशिप ज्यादातर अच्छे रहेंगे, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में कुछ लव अफेयर में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपको अपने लवर के साथ खुलकर बातचीत करने की जरूरत है और इससे दिन खत्म होने से पहले ज्यादातर मुश्किल हल हो जाएगी। ईगो पर बहस करने से बचें और अपने झगड़ों में पैरेंट्स को नहीं घसीटें। महिला जातकों को दिन के दूसरे भाग में कोई प्रपोजल मिलने की उम्मीद है। सुनिश्चित करें कि आपके और आपके लवर के बीच अच्छा तालमेल बना रहे। कुछ सिंगल जातकों की आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी।

कर्क करियर राशिफल- लक्ष्यों को लेकर सतर्क रहें और ऑर्गेनाइजेशन की उम्मीदों पर खरा उतरें। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नपे-तुले रिस्क लेने की जरूरत है। इससे सफलता और उन्नति मिलेगी। आज आपके पास कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आएंगी। यह पॉलिटिशियन, कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मैनेजरों, पैरवीकारों, लीगल प्रोफेशनल से जुड़े लोगों या अकाउंटेंट्स के प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा नजर आएगा। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग और ऑटोमेशन सेक्टर में नौकरी खोज रहे हैं उन्हें अच्छे पैकेज वाली जॉब मिलेगी।

कर्क आर्थिक राशिफल- आज धन कई स्रोतों से आएगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे समझदारी से हैंडल करें। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा है। आप स्मार्ट और लाभकारी वित्तीय फैसला ले सकते हैं, जिसमें घर का रेनोवेशन, वाहन खरीदना या नया घर खरीदना शामिल है। कुछ लोगों को किसी फ्रेंड या भाई-बहन से आर्थिक मदद की भी जरूरत होगी, जबकि बड़े-बुजुर्ग बच्चों के बीच पैसों के बंटवारे को लेकर सीरियस हो सकते हैं।

कर्क सेहत राशिफल- आज कोई बड़ी मेडिकल परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन कुछ सीनियर सिटीजन में बीपी से जुड़ी परेशानियां होंगी और उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत होगी। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट लग जाएगी, लेकिन ये एक या दो दिन में ठीक हो जाएंगी। ऑफिस का दबाव घर नहीं लाएं और हमेशा फैमिली को समय दें। जिन लोगों को दिल से जुड़ी परेशानियों का इतिहास है, उन्हें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ मामलों में मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com