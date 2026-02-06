कर्क राशिफल 7 फरवरी: उम्रदराज लोगों की जिंदगी में फिर से प्यार देगा दस्तक, आज हो सकती है पैसों से जुड़ी दिक्कत
Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 7 February: राशि चक्र की ये चौथी राशि है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कर्क मानी जाती है। जानें कर्क राशि के जातकों के लिए 7 फरवरी का दिन कैसा होने वाला है?
Cancer Horoscope Today 7 February 2026, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज के दिन कर्क राशि वाले जातक रोमांटिक बने रहें। इससे आप पार्टनर के साथ खुश रहेंगे और उनसे जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे समझदारी और पॉजिटिव सोच के साथ हैंडल करें। ऑफिस में ईमानदारी से मन लगाकर काम करें। इससे आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। ऑफिस के मामले में आज कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेहत आज सही रहेगी। पैसों के मामले में आपको संभलकर रहने की जरूरत है क्योंकि इससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। जानें कि 7 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?
कर्क लव राशिफल
आज आप अपने रिश्ते को पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करें। ईगो से जुड़ी कुछ बात हो सकती है लेकिन आप अपनी समझदारी से सब ठीक कर लेंगे। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज के दिन पार्टनर के साथ रहते हुए अपने गुस्से पर जरूर कंट्रोल करें। उम्रदराज लोगों जिंदगी में फिर से प्यार दस्तक दे सकता है। ऐसे भी चांस हैं कि आने वाले समय में ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। किसी तीसरे इंसान की दखलअंदाजी से दिक्कत हो सकती है। ऐसे में सतर्क रहें। ऐसे संकेत भी हैं कि आपका पार्टनर किसी की गलत बात में आ सकता है, जिससे आपकी चिंता बढ़ेगी। ऐसे में बातचीत के दौरान क्लैरिटी जरूर रखें।
कर्क करियर राशिफल
आज आपको ऑफिस में ज्यादा प्रेशर महसूस हो सकता है। अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करें। आज ऐसा हो सकता है कि किसी तकनीति खराबी के चलते आपको अपने प्रोजेक्ट पर दोबारा से मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थकेयर, मीडिया, आर्किटेक्चर, कानून और लॉजिस्टिक्स की फील्ड से जुड़े लोगों का दिन आज बिजी रहेगा। जो लोग आज इंटरव्यू देने वाले हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है कि आज ही ऑफर लेटर भी मिल जाए। बिजनेस से जुड़े लोग अपने पार्टनर के साथ सही तालमेल बनाकर रखें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें।
कर्क मनी राशिफल
आज कर्क राशि वालों के लिए पैसों से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें आती रहेंगी। इस वजह से आज के दिन शेयर मार्केट या फिर किसी भी नए इन्वेस्टमेंट से जुड़ा फैसला टालना आपके लिए सही ही होगा। इन्वेस्टमेंट का आइडिया आगे के लिए छोड़ दें। आज अचानक से आपको कोई खर्चा बढ़ सकता है। मेडिकल से जुड़ी चीजें, कानूनी मामले या फिर घर-गाड़ी की मरम्मत में आपका पैसा जाएगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज पार्टनरशिप से कुछ दिक्कत हो सकती है। आज के दिन किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार को उधार देने से बचें।
कर्क हेल्थ राशिफल
आज कर्क राशि वालों की हेल्थ ठीक ही रहेगी लेकिन अपने रूटीन को फॉलो करने में कोई भी कोताही ना बरतें। जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है, उन्हें इस वक्त विशेष रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए। वहीं जिन लोगों को सांस से जुड़ी दिक्कत है, उन लोगों को इस वक्त पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करने से बचना चाहिए। कर्क राशि की महिला जाककों को स्त्री रोग से जुड़ी दिक्कतें परेशान करेंगी। इस वजह से हो सकता है कि आज काम पर इसका असर भी पड़े। प्रोटीन से भरपूर भोजन लें। पानी ज्यादा मात्रा में पिएं। इससे आप कई तरह के रोगों से छुटकारा पा जाएंगे।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
